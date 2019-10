Tizenegy új polgármestert választottak a gyöngyösi járásban

Az önkormányzati választáson a Gyöngyösi járás 24 települése közül csaknem a községek felében új vezetőt választottak a polgárok, és a képviselőtagok is sok helyen kicserélődtek.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A már megkezdett beruházások befejezése lesz az elkövetkezendő időszak egyik kiemelt feladata, mondta Holló László. Markaz új polgármestere régi és új képviselőtagokkal közösen vághat neki az önkormányzati munkának.

– Az óvoda felújítását kell először befejezni, ez már megkezdett beruházás, melyet még ebben az évben szeretnénk befejezni, de a hivatal energetikai korszerűsítésére is van nyertes pályázatunk, ahogy az orvosi rendelő épületének felújítására is korábban kapott a helyhatóság pénzügyi segítséget – sorolta a tennivalókat. Hozzátette: a tóparton élőknek az ivóvíz- és a szennyvízhálózat kiépítése is többéves igénye, ahogy az aszfaltos útburkolat kialakítása is.

Domoszló ­polgármestere Paulenka Richárd (Fidesz–KDNP) maradt. A választást követően azt nyilatkozta, hogy a falu folyamatos fejlődése továbbra is biztosított, a már megkezdett projekteket is a tervek szerint folytatják.

Gyöngyössolymoson nagy volt a harc a községvezetői tisztségért, végül Asztalos Miklós (független) került fölénybe és Babiczki László, dr. Füleki Tibor, Kis Csaba (1976), Lukács László, Sárkány András Ferenc, Szabó Zsolt képviselőkkel irányíthatja a falut. A polgármester lapunk kérdésére elmondta, napokon belül megtartják az alakuló ülésüket és az egyik legfontosabb feladatuk a nyitás lesz a nyilvánosság felé, hogy a közügyekbe mostantól a falu lakossága is beleláthasson és beleszólhasson.

– Rengeteg dologban szeretnék újítani, de elsőként a helységben már esztendők óta fennálló problémák megoldására törekszem – tudatta Asztalos Miklós.

Abasáron Kazsu Attila (független) új arc a község élén, tizennyolc szavazattal előzte meg az eddigi polgármestert, dr. Lénártné Benei Anikót. A képviselő-testületben is kicserélődtek az emberek. Adácson Soha Márton ­(Fidesz–KDNP) szintén új polgármesterként vehette át a stafétabotot. Atkáron Kocsis Attila (független) maradt a település vezetője. Detken hosszú évtizedek után váltotta Pelle Sándort Stefanovszki Tamás (független), akinek a munkáját új testületi tagok is segítik majd.

Gyöngyösön újraválasztották Hiesz Györgyöt (Momentum–DK–MSZP), a képviselő-testület az ellenzéki összefogás képviselőivel abszolút többséget alkot. Faragó Tamás, Kévés Tamás, Tóth Szabolcs, Percze László, Ferenczy Tamás, Besze Andrea, dr. Szén Gabriella, dr. Végh Attila, Boári István került a grémiumba, a Városom, szeretlek Egyesület–Fidesz–KDNP színeiben pedig dr. Ördög István, Bárdosné Kocsis Éva, Kepler Gyula, Kiss Tivadar, Tuza György.

Gyöngyöshalász polgármestere Pásztor János (független), a szavazatok számát tekintve, kihívója ellen fölényes győzelmet aratott. Forgó Ilona, Harmat József, Magos János, Salamon Tamás, Szabó Béláné, dr. Törcsvári Zsolt István képviselőkkel dolgoznak tovább a falu fejlesztésén. Gyöngyösorosziban Tóth Szilveszterre (független) voksoltak a legtöbben, aki új vezetőként új testületi tagokkal bizonyíthat. Gyöngyöspata ­irányítója továbbra is Hevér Lászlóné ­(Fidesz–KDNP) maradt.

Gyöngyöstarján polgármestere Kiss Viktor (független) lett, váltotta a több cikluson keresztül regnáló Nagy ­Károlyt.

Halmajugrán öt polgármesterjelölt is volt, végül dr. Lakatos Rozália (független) nyert. Karácsond eddigi vezetője is megkapta a bizalmat a lakosoktól. Földi Csaba (független) elmondta, a választók bizalmát meghálálva halad tovább a megkezdett úton.

– Sokat dolgoztunk az elmúlt ciklusban és úgy gondolták a helybeliek is, hogy jól végeztük a munkánkat. Továbbra is elsődleges célunk a településfejlesztés, a közösségépítés és a békés együttélés megteremtése – jelentette ki.

Kisnána polgármestere Paulenka László (független) maradt, ahogy Ludason is Vargáné Csengeri Mónika ­(Fidesz–KDNP) a falu első embere. Mátraszentimrén a leköszönő Stuller Andrást váltotta Előházi Péter (független). Nagyfüged régi-új polgármestere Juhász Jánosné (független), a nagyrédei nagyközség vezetője is maradt Siposné Fodor Judit (független). Pálosvörösmarton egyedüli jelölt volt Bodócs Attila (független), aki Koncz Ferenc, Likker Magdolna, Repa József, Szedmák Andrea képviselőkkel viheti tovább a mátraaljai falucska jó hírét. Vámosgyörk polgármestere Gedei Zoltán (független) maradt. Vécsen viszont új polgármesterjelölt győzött, Gellén István (független). Visonta polgármestere továbbra is Szarvas László (független), a helyiek szavazatukkal köszönték munkáját és választották újra. Viszneken pedig Fodor János (független) eddigi polgármester folytathatja a megkezdett munkáját.