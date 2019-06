1982-es csapadékrekord dőlt meg vasárnap (videó)

Rekordmennyiségű csapadék hullott vasárnap, több helyen villámárvizek is kialakultak – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn Facebook-oldalán.

Mint kifejtették: vasárnap is számos helyen pattantak ki felhőszakadással kísért zivatarok az országban. Nagyobb számban az Északi-középhegység területén fordultak elő intenzívebb zivatarok, amelyek ott több faluban, s az ország más pontjain is villámárvizet okoztak.

Kitértek arra is, hogy mostanáig a június 23-ai országos napi csapadékrekord 115,4 milliméter volt, amelyet 1982-ben Hajdúböszörményben regisztráltak. Most ennél is több eső esett, így új csapadékrekord született a Heves megyei Terpesen, ahol 154,9 milliméter csapadék hullott.

Egyhavi eső zúdult Tatára 2 óra alatt

Tatán és környékén egy nap alatt országos viszonylatban is kiemelkedő mennyiségű, 72 milliméternyi eső esett. Ahogy a tata.hu alapján a kemma.hu írja, ez ilyenkor átlagosan egy havi víz mennyiségének felel meg – amely Tata több pontján okozott gondot.

Döbbenetes villámárvíz Tatán: úszik a Május 1. út!

Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye kivételével jelenleg is az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt.

Felhőszakadás-veszély miatt már csak Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben ugyancsak elsőfokú figyelmeztetés.

