Lengyel határőrség: a fehérorosz határőrök segítenek a behatolóknak

A fehérorosz határőrök segítséget nyújtottak a migránsoknak áttörni a határkerítésen, és könnygázt is adtak nekik, amit azok be is vetettek a lengyel határőrök ellen – közölte szombaton a Twitteren a lengyel határőrszolgálat.

„Éjjel (a Podlasie vajdaságbeli) Czeremcha térségében fehérorosz katonák hozzáláttak lebontani az ideiglenes határkerítést. Ledöntötték az oszlopokat, és átszakították a hálót szolgálati gépkocsi segítségével. A lengyel határőröket lézersugárral és stroboszkóppal vakították el” – olvasható a közleményben.

„Mellettük mintegy száz migráns várakozott arra, hogy megnyíljon az illegális határátlépés lehetősége. A fehéroroszok könnygázzal is ellátták a bevándorlókat, amelyet azok fel is használtak a lengyel szolgálatok ellen. Ezt és a következő illegális határátlépési kísérleteket is megakadályozták a lengyel határőrök” – folytatódik a szöveg. A lengyel határőrség közlése szerint pénteken 219 illegális határátlépési kísérletet regisztráltak a lengyel-fehérorosz határon. Őrizetbe vettek három iraki állampolgárt és egy lengyelt, aki közreműködött a határsértésben.

Idén a lengyel határőrség már több mint 33 ezer illegális határátlépést akadályozott meg a lengyel-fehérorosz határon. Hétfőn kiéleződött a helyzet: a határhoz több ezer migráns érkezett, akik időről időre nagyobb csoportokban kísérlik meg a határkerítés átszakítását és a bejutást Lengyelországba.

A lengyel hatóságok fontolóra vették valamennyi lengyel-fehérorosz határátkelő lezárását és a határon áthaladó vasúti forgalom leállítását – közölte szombaton az RMF rádióban Mariusz Kaminski belügyminiszter.

„Fehéroroszország fontos tranzitállam” – emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy Lengyelország tudja, mennyire fontos ez az útvonal, egyebek között a kínai áruk szállítása szempontjából. „A kuznicai határátkelőt azután zártuk le, hogy a fehéroroszok ott migrációs konfliktust provokáltak az illegális határátlépési próbálkozásokkal. Ez volt az első figyelmeztető jelzés” – mondta a belügyminiszter. „Teljes elszigeteltségbe kerülhetnek, nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is” – tette hozzá.

