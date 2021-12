Menczer Tamás úgy fogalmazott, az ellentét feloldása kapcsán semmilyen érdemi lépés nem történt, s ez különösen aggasztó a terrorizmus és az illegális bevándorlás miatt.

Mint mondta, továbbra is napirenden van a bevándorlási kvóta is Brüsszelben; az úgynevezett befogadási és integrációs akcióterv – amelyet tavaly novemberben fogadtak el, és idén megerősítettek – részletesen taglalja a migráció irányítását, kezelését, de tartalmazza azt is, hogy a már behozott bevándorlóknak biztosítani kell a politikai döntéshozatal lehetőségét.

Menczer Tamás szerint az akciótervben megfogalmazták továbbá, hogy nyílt társadalmakat kell létrehozni, lakhatást kell biztosítani a bevándorlóknak, akiket állampolgárként kell kezelni.

Kérdésre válaszolva közölte azt is, 500-600 milliárd forintot költhetett a magyar kormány határvédelemre az elmúlt időszakban, és ennek az összegnek legalább a felét állnia kellene Brüsszelnek, mivel az ország nem csak magát, hanem az uniót is védte. „De nem látom ennek jelét! Ez is azt mutatja, hogy a bevándorlást ők nem megállítani akarják” – mutatott rá, hozzátéve, a migrációt szép szavakkal nem lehet megállítani, csak kerítéssel, meg katonákkal és rendőrökkel, illetve az őket segítő jogi környezettel.