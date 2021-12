Az ország demográfiai összképe még mindig negatív, de a folyamatok jó irányba tartanak: 2011-ben, a legutóbbi mélyponton a magyarországi termékenységi ráta 1,23 volt, mára azonban elérte a 1,56-os szintet.

A miniszter megjegyezte azt is, hogy például Nagy-Britanniában az ellenkező irányba tart, vagyis az utóbbi években csökken a termékenységi ráta.

Hozzátette: az unió országai közül Magyarországon a második legmagasabb a nők foglalkoztatási rátájának növekedési üteme, és a munkaerőpiac vonzó az édesanyák számára is.

Novák Katalin elmondta, hogy a már elfogadott jövő évi költségvetés a hazai össztermék (GDP) 6,2 százalékát fordítja családtámogatásokra, ami világviszonylatban is a legmagasabb arányok közé tartozik.

A családokért felelős miniszter felidézte, hogy a fejlett gazdaságok alkotta OECD-csoporton belül ez az arány átlagosan 2,55 százalék.

Novák Katalin kijelentette: mindig is EU-párti politikus volt, és most is hisz abban, hogy Magyarország érdeke azt diktálja, hogy az európai felépítmény része legyen. A miniszter megállapította ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság egyre inkább olyan politikai szerepet vállal magára, amely nem volt eredeti feladatai között, és a bizottsági tagok is mind gyakrabban tesznek olyan politikai megnyilatkozásokat, amelyeknek nincs alapjuk.