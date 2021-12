– Ha már belemegyünk ezekbe a bulváros részletekbe, akkor szeretném leszögezni, hogy közismerten nagy tisztelője vagyok Bajnai Gordonnak, sokáig együtt politizáltunk és számomra fontos a véleménye különböző politikai, közpolitikai kérdésekben – mondta Karácsony Gergely egy városházi sajtótájékoztatón november 16-án, amelynek témája a nyilvánosságra került akkori legfrissebb hangfelvétel volt – írja a Magyar Nemzet.

Eszerint Bajnai emberei, Tordai Csaba és Gansperger Gyula segédkeztek a városháza eladásában, továbbá ekkor esett szó először a jutalékos rendszerrel, vagyis arról, hogy Fővárosi Önkormányzat által dobra vert ingatlanok reménybeli vevői csúszópénzt kell, hogy fizessenek.

Az azóta eltelt időszakban újabb hangfelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyekből kiderült, hogy Bajnai idén nyáron személyesen tárgyalt a városháza eladásáról, méghozzá komoly felhatalmazással.

A korábbi kormányfő először azután szólalt meg a botrány kapcsán egy Facebook-posztban, hogy a hangfelvételeket szivárogtató Anonymus-maszkos alak egy közös képet tett közzé róla és Gansperger Gyuláról november 18-án.

Utólag bizonyára azt kívánja, hogy bár ne írt volna semmit, a poszt azonban a mai napig elérhető.

A volt kormányfő a milliárdos Gansperger Gyulával való kapcsolatáról azt közölte: „a Wallistól való 2005-ös távozásom után kapcsolatunk szórványos volt”. Bajnai emellett azt is leírta a befektetőkkel folytatott tárgyalásokról:

A találkozó második részében véleményemet kérték egy, a budapesti Városházával kapcsolatos fejlesztési elképzelésük politikai megvalósíthatóságáról, esélyeiről. Először világossá tettem, hogy ebben az ügyben nincs befolyásom, közvetítői szerepem.

Bajnai posztja szerint a befektetők keresték meg a Fővárosi Önkormányzatot, és nem fordítva, állításairól azonban kevesebb, mint egy nap alatt kiderült, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak és ezzel kapcsolatban szintén egy hangfelvétel látott napvilágot. – A Gyula régi harcostársam, sokszor több, mint a barátság, mi együtt küzdöttünk a barikádokon – mondta Bajnai az állítólag „szórványos” kapcsolatáról Gansperger Gyulával, aki egyébként a Wallis-cégcsoport vezérigazgatói székében váltotta Bajnait, miután az politikai pályára lépett. Ezt megelőzően pedig vezérigazgató-helyettes volt Bajnai alatt.

A volt kormányfő arról is beszélt, hogy személyesen tájékozódott, volt-e szándék a városháza fejlesztésére. Bajnai arról is beszélt, hogy Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője volt kijelölve a városháza ügyében való tárgyalásra. A korábbi miniszterelnök hozzátette: nem Barts-csal beszélt az ingatlan eladásának terveiről, hanem azzal, „aki jóval fölötte áll”. Mindemellett Bajnai belső tanulmányokra is hivatkozik, valamint arra is, hogy a városvezetés részéről továbbra is van szándék az eladásra, illetve azt is felvetette, hogy Tordai Csaba, a főpolgármester főtanácsadója régi kollégája. Bajnai állításai, amelyek szerint „nincs befolyása és közvetítői szerepe” sem, már itt megbuktak.

A következő napokban újabb hangfelvételek láttak napvilágot, amelyekből mind egyértelműbb volt, hogy a korábbi kormányfő nem passzív szemlélője a Fővárosi Önkormányzatnál zajló folyamatoknak, hanem bennfentes.

A volt miniszterelnök arról beszélt a városháza eladása kapcsán tartott egyeztetésen, hogy a fővárosi ingatlaneladások körül rendre megjelennek az egyes pártok érdekkörében felbukkanó „cápák”, hogy aztán jutalékot kérhessenek egy sikeres üzlet után.

Bajnai pénteken délelőtt ismét megszólalt a Facebookon. Mint írta, feljelentést tesz az Anonymus-maszkos alak ellen, ugyanis megvágott beszélgetéseket hozott nyilvánosságra. Ehhez érdemes hozzátenni: a felvételeken a beszélgetés-részletek között valóban vannak vágások, ám ezek jól hallhatóan, szünetek formájában vannak jelen a felvételeken. Nem tűnik úgy, mintha ezeket megpróbálták volna elrejteni. A Bajnait kellemetlen színben feltüntető részeken azonban a volt miniszterelnök egybefüggően beszél, például amikor azt említi, hogy Gansperger régi harcostársa – amely információ ellentmondott korábbi nyilatkozatának.

A pártok környékén felbukkanó cápák kapcsán posztjában úgy fogalmaz, hogy ezek „minden párt” környékén fellelhetőek, de a felvételeken az egybefüggő részekben ő kizárólag a fővárosi hat pártból álló koalíciót említi meg.

Bajnai arról is írt a posztjában, hogy nincs személyes érdeke és befolyása a városháza-ügy kapcsán. Ennek ellenére Bodnár Dezső személyében egy másik Wallis-os is felbukkan a fővárosi korrupciós hálózat alapos ismerőjeként a pénteken közzétett hangfelvételeken.

A Mediaworks Hírcentruma az elmúlt napokban számos kérdést juttatott el a volt kormányfőhöz, aki ezek közül egyre sem válaszolt. Így továbbra sem tudjuk, hogy

ki az a jóval Barts Balázs felett álló fővárosi vezető, akivel Bajnai tárgyalt a Városháza-projekt ügyében?

Mit ért Bajnai Gordon az alatt, hogy Gansper Gyulához több mint barátság fűzi, és ez hogy jön ez a Városháza-ügyben játszott szerepéhez?

Miért mondta a volt kormányfő, hogy kifejezetten szeretett volna megismerkedni Gansperger Gyula javaslatával a Városháza hasznosítására, ha ő nem közvetítő?

Kitől kapta azt a választ a fővárosban, hogy a Városháza-projektre „van szándék, s hogy ebből legyen fejlesztés”?

Azt állította, hogy két ember üzemelteti a városházát, Tordai Csaba az egyik. Kiss Ambrus lenne a másik személy?

Ki lehet az a több, külföldi érdeklődő a Városháza hasznosítására, akikről Bajnai a hangfelvételen beszél? Tudomása szerint hányan vannak?

A Főváros vezetéséből kik azok, akik „szeretnék ezt (vagyis a Városháza említett hasznosítását) meglépni”?

Ki ajánlotta Bajnai Gordonnak Barts Balázst egyeztetésre a Városháza hasznosítása kapcsán?

A volt miniszterelnök azt állította, a Madách tér oldalán egy új irodai szárnyban lenne az önkormányzat, a többi részen szálloda, lakások, irodaépületek. Azt mondta, „a fővárosban ott tartanak, hogy ezen már gondolkodtak”. Kikre utalt, és mikor jelezték a szándékukat?

A főváros vezetésére utalva állította: „érdemi bevétel lenne”, ha a túl nagy épületből egy kisebbe húzódnának. Mint mondta, ez az általános szándék. De ez mit takar, kinek áll ez szándékában?

Bajnai azt ígérte, hogy jelzi Tordai Csabának, hogy az egyik befektető részéről „van szándék továbbra is”. Jelezte-e végül, s ha igen, milyen választ kapott?

Elismeri-e hogy közvetítő szerepet játszott a Városháza hasznosítása ügyében?

Borítókép: Bajnai Gordon (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)