Nehéz eldönteni, Karácsony igazat mond-e, mert valójában összevissza beszél – nyilatkozta az Indexnek Tarlós István, aki azt is elmondta, egy vizsgálóbizottság felállítása ilyen kaliberű ügyben, mint a Városháza-gate, kevés, a rendőrségnek kellene vizsgálódni az ügyben – írja a Magyar Nemzet.

Megszólalt a Városháza-ügyben Tarlós István. A korábbi főpolgármester az Indexnek nyilatkozva azt mondta, azért nehéz eldönteni, hogy Karácsony Gergely az ügyben igazat mond-e, „mert a főpolgármester összevissza beszél. Lehetetlen átlátni ezt a kuszaságot. Legutóbb már az orosz elnök személyét vizionálta Karácsony Gergely az eladási história mögé. Amit nehéz intellektuálisan követni, különösen azért, mert közben azt is ismételgeti, hogy nincsen Városháza-ügy. Az a véleményem, hogy nem életszerű feltételezni, hogy a főpolgármester egyik beosztottja – ahogy Karácsony Gergely újabban állítja – az ő akarata ellenére, a saját szakállára elkezdi árulni a főnöke irodáját.”

Markáns véleményt fogalmazott meg a korábbi városvezető a héten felállított vizsgálóbizottsággal kapcsolatban is. – Azt látjuk, hogy a minap összetákoltak egy vizsgálóbizottságot, amiben a vizsgálandó grémium emberei vannak többségben. Ez már önmagában is egy svihák gondolat, mert a bizottsági szavazásnál ők dönthetik majd el, hogy mi kerüljön be a bizottság jelentésébe – mondta.

A terjedelmes interjúban szó esett arról a kérdésről is, hogy egyáltalán milyen hatékonyan tud eljárni ebben az ügyben a bizottság. Tarlós István azt nyilatkozta: – A jelenlegi Városháza-ügyet mindenestől aligha lehetséges egy önkormányzati vizsgálóbizottság keretei között tisztázni. Az ilyen gyanús ügyeknek a rendőrségen a helyük, de ennek eldöntéséhez nem nélkülözhetetlen egy laikus és politikailag motivált önkormányzati vizsgálóbizottság.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a Tarlós-időszakot vizsgáló bizottság munkájáról mi a véleménye, a főpolgármester azt felelte: – A mi éveink vizsgálatára már másfél éve létrehoztak egy bizottságot, ami azóta sem ásott ki semmit. Ugyanakkor a városvezetés által rájuk szignált ügyek jó részében már jóval azelőtt feljelentést tett maga a városvezetés, hogy a bizottság egyáltalán nekifogott volna a vizsgálatnak. A négy leginkább fajsúlyos esetben pedig már a rendőrség is lezárta vizsgálatát bűncselekmény hiányában.