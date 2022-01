Újra jelentkezik a LikeFight, a Mandiner közösségi médiát mint közéleti harcteret elemző sorozata, ezúttal a 2021. december 24. és 2022 január 6. közötti időszakot vizsgálta – olvasható a Mandiner cikkében.

Magyarországon a karácsonytól az újév első hetéig tartó időszak mindannyiunk számára a családi, baráti kapcsolatok megéléséről és a pihenésről szól a leginkább, de erről úgy látszik senki sem szólt a politikusoknak, véleményvezéreknek és mémoldalaknak, ott ugyanis megállás nélkül készültek a tartalmak.

A Varga Juditot ért lejárató kampányra erővel válaszolt a Fidesz tábora:

összezárt a jobboldal, az igazságügyi miniszter tartalmait elárasztották a lájkok, és ez a dobogó legtetejére repítette őt.

A baloldali médiumoknál hiába fűznek nagy reményt az ilyen lejáratások iránt, a számok azt mutatják, hogy a Fidesz elkötelezettjeit ez leginkább csak tovább lelkesíti – olvasható a Mandiner cikkében.

A jobboldali összezárással ellentétben a baloldalon rosszul halad az online kampány. Márki-Zay Péter minden igyekezete ellenére még a baloldali dobogóra sem tudott felkerülni, és könnyedén előzte őt még Gyurcsány Ferenc is, aki sokkal kevesebb bejegyzésből sokkal több lájkot hozott MZP-nél. Márki-Zay facebookozása ahhoz viszont pont elegendő volt, hogy újabb botrányos mondataira sikeres kampányt húzzanak fel a jobboldali véleményvezérek – írja a Mandiner.

Politikusok

Határozott győzelmet aratott a jobboldal a politikusok versenyében, ráadásul egy igazán színes szereplői körrel: miniszterelnök, miniszterek, frakcióvezető és több helyi politikus is megtalálhatóak a listán. Egyedül a miniszterelnök hagyta nyugodni kicsit a magyarokat, ritkábban posztolt, de azok szépen teljesítettek. A Varga Judit ellen indított politikai támadások után a jobboldali tábor egyként sorakozott fel és összezárt a megtámadott miniszter körül, így Varga 400 ezernél is több interakcióval zárhatta az elmúlt két hetet. Kiemelkedő eredményt ért el Zsigmond Barna, aki minden közéleti eseményről gyakran posztolva, az internetezők nyelvét jól ismerve most először dobogós helyet szerzett.

Forrás: Mandiner

A baloldalt vizsgálva azt láthatjuk, hogy a pártelnökök és az országos médiában rendszeresen szereplő politikusok kerültek ismét az élre, a Fidesszel ellentétben a helyi jelöltek és friss arcok továbbra is hiányoznak az amúgy is alulteljesítő baloldalon. A Jakab Péter – Gyurcsány Ferenc-duó különösebb erőfeszítés nélkül is határozottan dominálja a baloldalt, ami nem jó hír Márki-Zay Péter számára, előbbi ugyanis egyenesen lehülyézte, utóbbi pedig időközben elintézte, hogy Márki-Zay minden megszólalásáról mostantól a hat párt szerződött cenzora döntsön. De Karácsony Gergelynek sincs oka panaszkodni az interakciószámok tekintetében. Márki-Zay Péter továbbra is gyenge az online térben, nem csak a közvélemény-kutatásokban szerepel rosszul, de még a baloldal házi lájkversenyében is csak az ötödik helyezést szerezte meg – derül ki a Mandiner elemzéséből.

Forrás: Mandiner

Hivatalos oldalak

A jobboldal számára egyre kedvezőbb kilátásokat ígérő közvélemény-kutatási adatok köszönnek vissza a pártok interakcióversenyében is. A Fidesz és a KDNP az összes interakció 55 százalékát gyűjtötték be. Ezt az eredményt mellesleg nulla forint hirdetési ráfordítás mellett érték el, ez egy újabb aggasztó jel a baloldal számára. A baloldalon a Jobbik kivételével a próbálkozás nyomai sem voltak felfedezhetőek az elmúlt időszakban.

Forrás: Mandiner

Véleményvezérek

Keményen dolgozott a jobboldali véleményközeg az ünnepi időszakban is. Az interakciók kétharmadánál is többet zsebeltek be a megafonos véleményvezérek, a hagyományos mémoldalak és a népfelkelők. A megszokott módon érkeztek a megafonos videók. A baloldal számára ezek a videók különösen fájnak, lassan Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely sem tudnak anélkül nyilatkozni a baloldali médiának, hogy ne panaszkodnának hosszan a róluk szóló megafonos tartalmak miatt.

Forrás: Mandiner

A baloldali véleményközeget továbbra is a Gyurcsány Ferenchez köthető szereplők határozták meg néhány egyéb véleményvezér és blog mellett. Ami bizonyos, hogy összbaloldali szinten továbbra sem látszanak a koordinált üzenetek, a DK-hoz köthető infrastruktúra, amely az egyetlen szervezett erő a baloldali keménymag számára, egyelőre takaréklángon ég.

Forrás: Mandiner

