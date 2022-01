A közleményben kiemelték: Orbán Viktor népszerűsége mindig 50 százalék fölött volt 2021 utolsó negyedében is, míg az ellenzéki jelölt szimpatizánsi tábora stagnál és sosem került 28 százalék fölé.

Az országosan reprezentatív kutatások 2021 utolsó hat és 2022 első két hetében mérték fel azt, hogy Orbán Viktort, illetve Márki-Zay Pétert az aktív szavazók hány százaléka szeretné kormányfői pozícióban látni.

A kutatási trendek azt mutatják, hogy a megkérdezettek abszolút többséget meghaladó arányban Orbán Viktort támogatták a vizsgált időszak minden adatfelvételekor – írták, hangsúlyozva: a 2010 óta hivatalban lévő kormányfő népszerűsége töretlen, az az elmúlt 8 hétben 52 és 61 százalék között mozgott.

Hozzátették, hogy mindeközben Márki-Zay Péter egyébként is alacsony szimpátiaindexe stagnál: a baloldal miniszterelnök-jelöltjét 2022 második hetében az aktív szavazók 26 százaléka támogatta, vagyis csupán egynegyedük szeretné őt kormányfői pozícióban látni.

A hódmezővásárhelyi polgármester országos népszerűsége 2021. év végén is igencsak mérsékelt volt: 2021 46. hetén még 28 százalék szerette volna őt miniszterelnöki székben látni, majd az 50. hétre már csak 22 százalék – tudatták.

A központ azt írta: Márki-Zay Péter lemaradása azért is lehet ilyen tetemes, mert lényegében hétről hétre súlyos kommunikációs hibákat követ el, számtalan társadalmi csoportot sértve meg ezzel: „ostobaságnak” nevezte a rezsicsökkentést és az alapvető élelmiszerek hatósági árkorlátozását, „böszmeségnek” titulálta a 13. havi nyugdíjat, valamint arról is beszélt, hogy nem tartja szükségesnek a minimálbért, eltörölné a gyermekvédelmi törvényt, befogadná a migránsokat, és arra is utalt, hogy számon tartja azt, ki zsidó és ki nem zsidó a Fideszben.

Az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásai 2021. november 15. és 2022. január 12. között kutatásonként ezer ember telefonos megkérdezésével, CATI-módszerrel készültek. A minták reprezentatívak a 18 évesnél idősebb lakosságra, a statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozásokat nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján egyenlítették ki – olvasható a közleményben.