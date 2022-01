Benzinnel leöntötte a városi tisztségviselőket, és azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja őket az észak-rajna-vesztfáliai Dormagen városában egy menedékkérő. Az azerbajdzsáni férfi azért akart gyilkolni, mert a menedékkérelmében jelezte, hogy különszobás szállást szeretne, de elutasították a kérését. A 28 éves bevándorló először azzal fenyegetőzött hogy megöli magát, ha nem kap saját szobát, majd ezután megpróbálta felgyújtani a nőket – írja a Remix online lap.

A portál szerint az áldozatok könnyebb sérüléseket szenvedtek, amikor a szemükbe és orrukba is benzin került.

A férfit a rendőrség elfogta, és kiderült hogy korábban már letartóztatták bűncselekmények miatt – mondta a Junge Freiheitnak a rendőrség szóvivője.

A migránst azóta pszichiátriai szakklinikára szállították, mert az előzetes drogteszt pozitív eredményt mutatott és kis mennyiségű kábítószert is találtak a férfinál.

Azt, hogy tettéért kiutasítják-e, egyelőre nem lehet tudni. Mindenesetre a szélsőséges tett korántsem jelent egyet az azonnali kitoloncolással. A németországi Hildesheim városa például a napokban kiutasított volna egy muszlim férfit, de az ügy még a közigazgatási bíróságon se jutott túl. Ahmed R. többször is bosszúságot okozott a hatóságoknak. Németországban született, de a fiatalkorát Tunéziában töltötte, ahol megismerkedett a radikális vallási nézetekkel. Miután visszatért Németországba, a férfi társaival megalapította az Islamkreis Hildesheim nevű egyesületet. A szervezet eseményein többször megjelent az ismert prédikátor Abu Walaa is, akit az Iszlám Állam nevű terrorszervezet németországi fejének tartottak. Az is kiderült, hogy a férfi egyesületében a berlini Breitscheidplatzon elkövetett merénylet muszlim elkövetői is találkoztak. Mindezek ellenére a bíróság úgy döntött, hogy nem utasítják ki az iszlamista férfit, csupán az állampolgárságát vonták vissza.

