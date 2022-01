Az uralkodói elismerések díjazottjainak névsorát évente kétszer, II. Erzsébet királynő júniusi "hivatalos" születésnapján és újévkor hirdetik ki.

A szombat hajnalban ismertetett, több mint 1200 nevet tartalmazó idei újévi kitüntetési lista élén szerepel Chris Whitty angliai tisztifőorvos, a brit kormány egészségügyi főtanácsadója, aki a koronavírus-járvány legnehezebb időszakaiban is nyugodt, tárgyilagos, megnyugtató, de a kockázatokat, veszélyeket sem elhallgató lakossági tájékoztatóival vívott ki rendkívüli népszerűséget és közbizalmat.

Whitty professzort az uralkodó - a hivatalos indoklás szerint a közegészségügy szolgálatában kifejtett munkásságáért - lovagi rangra emelte, így az angliai tisztifőorvos szombattól a Sir Chris Whitty megszólításra tarthat igényt.

Ugyancsak a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangot adományozta a királynő Jonathan Van-Tam professzornak, az angliai tisztifőorvos-helyettesnek - vagyis Sir Chris helyettesének -, aki szintén rendszeresen tart lakossági tájékoztatókat az aktuális járványhelyzetről. Sir Jonathan ugyancsak igen népszerűvé vált, de elsősorban tájékoztatóinak színes, a komor hangulatot gyakran a labdarúgás világából kölcsönzött analógiákkal feloldó nyelvi fordulataiért.

Azóta is emlegetett megfogalmazásai között szerepelt, amikor az egyik novemberi sajtótájékoztatóján kijelentette: a koronavírus-járvánnyal vívott mérkőzés végét jelző sípszó még nem harsant fel, de a meccs már a hosszabbítás félidejében jár.

A lovagi cím női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító címet adományozta a 95 esztendős uralkodó Jenny Harries professzornak, a brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UK Health Security Agency, UKHSA) vezérigazgatójának.

Ugyanilyen elismerésben részesült June Raine professzor, a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) vezérigazgatója.

Mindketten szintén a közegészségügy szolgálatában és a koronavírus-járvány elleni küzdelemben kifejtett tevékenységükért kapták a magas kitüntetést.

A színművészet világából Joanna Lumley és Vanessa Redgrave veheti át a Dame előnévre jogosító elismerést II. Erzsébet királynőtől.

Az élsport legkiválóbbjai közül a brit tenisz új szupersztárja, Emma Raducanu a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet viselheti szombattól.

Raducanu kitüntetését sokan megjósolták, miután a 19 éves versenyző három hónapja - az egész világot alaposan meglepve - szettveszteség nélkül megnyerte a 2021-es év utolsó Grand Slam-tornáját, a US Opent. Ő lett 44 év után az első brit női játékos, akinek sikerült ez a diadal.

A politika világából Tony Blair részesült a legmagasabb uralkodói kitüntetésben.

Blair 1997 és 2007 között állt a brit kormány élén, és egymás után három parlamenti választást nyert a jelenlegi legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetőjeként, rekordot döntve ezzel a párt történetében.

Blairt a királynő a világ egyik legexkluzívabb lovagi közössége, az Order of the Garter, a 14. század óta létező brit térdszalagrend tagjává emelte.

Az Order of the Garternek, a legmagasabb brit lovagi rendnek - amelynek legfeljebb 25 tagja lehet - mindig tagja a mindenkori uralkodó, aki a többi 24 helyre saját illetékességében, kormányzati ajánlás nélkül nevezhet ki új tagokat.

A rend tagjai is jogosultak a lovagoknak kijáró Sir, illetve hölgyek esetében a Lady előnév viselésére, a volt munkáspárti kormányfő hivatalos megszólítása szombattól így Sir Tony Blair.

Blair egykori konzervatív párti riválisa és közvetlen hivatali elődje, Sir John Major is az Order of the Garter tagja, immár több mint másfél évtizede.