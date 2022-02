Lista 2 órája

A Fidesznek is jön hatmillió forinttal Márki-Zay Péter (videó)

A kormánypárt is összeszedte a bizonyítékokat a miniszterelnök-jelölt hajmeresztő állításaira és egy bónusz is akadt, így közölték: nekik is kifizetheti a hatmilliót a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

A Fidesz azt javasolja, az összegyűjtött bizonyítékokkal keressék fel a baloldal miniszterelnök-jelöltjét a Demokratikus Koalíció telefonszámán – idézi a Mandiner. „Márki-Zay Péter ötmillió forintot ajánlott fel annak, aki öt témában öt videós bizonyítékot talál az ő állításaiból” – áll a Fidesz Facebook-bejegyzésében. Emlékeztetőül: Márki-Zay annak ajánlotta fel a jutalmat, aki cáfolja, hogy megszüntetné a rezsicsökkentést,

beengedné az országba a migránsokat,

fizetőssé tenné az egészségügyet,

Indiába küldené műtétre a magyar embereket és

bezáratna sürgősségi osztályokat és szülészeteket. A bizonyítékokat könnyűszerrel megtaláltuk, és most közzétettük – áll a Fidesz bejegyzésében, és ehhez egy videót is csatoltak. Követőiknek azt javasolták, jelentkezzenek a jutalomért a +36 21 300 1000 számon, azaz a Demokratikus Koalíció hivatalos telefonszámán – írja a Mandiner.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában