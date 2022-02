A választási kampány, valamint a parlamenti ülésszak közeledtével február 16-án és 17-én (jövő hét szerdán és csütörtökön ) Balatonfüreden tartják a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését – írta meg először az ATV.hu portál, az információt pedig kormánypárti források a Magyar Nemzetnek is megerősítették.

A hagyományoknak megfelelően a frakcióülés első estéjén Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet a frakciók képviselői előtt, amelyben az aktuálpolitikai helyzetet és a kormánypártok előtt álló időszak legfontosabb feladatait veszi majd górcső alá, illetve vázolja a legfontosabb célokat.

A szokások szerint pedig később a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) képviselőcsoportja is külön-külön összeül, hogy megtárgyalják a következő parlamenti ülésszakban előttük álló feladatokat.

A jövő heti frakcióülésnek az ad a szokásosnál is nagyobb jelentőséget, hogy most szombaton, azaz február 12-én Orbán Viktor évértékelő beszédével kezdetét veszi a kormánypártok hivatalos választási kampánya, ráadásul a kormány kezdeményezésére április 3-án gyermekvédelmi népszavazást is tartanak.

Legutóbb tavaly szeptemberben, Esztergomban tartottak a kormánypártok kihelyezett frakcióülést, aminek a fő témái közé tartozott a gyermekvédelem, illetve az ezzel kapcsolatban Brüsszellel folytatott vita, a határvédelem és a migráció kérdésköre, valamint a gazdaság újraindítása.

Nem ez volt az egyetlen alkalom az elmúlt három parlamenti ciklusban, hogy fontos bejelentések, döntések kapcsolódtak a kormánypárti képviselőcsoportok kihelyezett tanácskozásához.

2011 februárjában Siófokon az új alaptörvény előkészítése volt a kiemelten fontos témája a tanácskozásnak. Ugyanebben az esztendőben az őszi parlamenti ülésszak megkezdése előtt pedig a devizahitelesek megsegítéséről, a rögzített árfolyamon történő egyösszegű végtörlesztés lehetőségéről egyeztettek a képviselők.

Visegrádon 2013 szeptemberében többek között a gyed extra bevezetéséről, a kis keresetű, gyermeket nevelő családok adókedvezményének kiszélesítéséről tárgyaltak. 2014 januárjában Balatonszárszón pedig a háromlépcsős rezsicsökkentésről döntöttek a Fidesz és a KDNP parlamenti politikusai.

A Mezőkövesden 2015 februárjában tartott kihelyezett frakcióülésen arról született döntés, hogy az illegális bevándorlás témájában nemzeti konzultáción kérjék ki az állampolgárok véleményét.

Egy másik nemzeti konzultációról pedig 2017 szeptemberében, Velencén született döntés, amikor is arról határoztak a kormánypártok képviselői, hogy a Soros-tervről kell megkérdezni az embereket ebben a formában. Balatonalmádiban, 2019 februárjában is kiemelten fontos témákat vitattak meg a kihelyezett frakcióülés résztvevői, amikor az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv életbe lépéséhez szükséges törvényjavaslatokat tekintették át.