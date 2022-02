Nem akarnak harcolni, ez nem az ő háborújuk

Férfiak, nők, gyerekek indultak el csütörtökön Beregszászról és a környékéről Magyarországra: attól féltek, hogy délután lezárják a határt.

Délelőtt tízkor még nem tudtuk, hogy így végződik a napunk – mesélte a szon.hu-nak csütörtökön koradélután a beregsurányi határ magyar oldalán az a beregszászi édesapa, aki a feleségével és 9 éves kislányukkal pár órával azelőtt hagyta ott az otthonát. Néhány táska volt csak náluk, a férfi Magyarországon élő édesanyjához költöznek. Hogy mennyi időre? Elképzelni sem tudják, meddig tart a háború, de abban biztosak: nem teszik ki magukat a veszélynek. Bár a front még viszonylag távol van, most az igazi veszélyt a besorozás jelenti.

Erőszakkal is elvihetik őket

– Megkaptam a behívómat, és mivel háborús helyzet van, az ukrán hadsereg bármi megtehet: bemehetnek a házakba, s akár erőszakkal is elvihetik a hadköteles korúakat. Én ezt nem vártam meg – mondta lapunknak az egyébként jó kedélyű férfi, aki nagyon hálás a magyarországi főnökének, aki felajánlotta neki a segítségét. És nekünk is az volt, hiszen elvittük őket a határtól Vásárosnaményig – sokat kellett volna várniuk a buszra, így viszont gyorsan biztonságos helyre értek.

Azt mesélték, hogy még egy nappal az orosz támadás előtt sem hitték el, hogy mindez megtörténhet. A kislányuk, aki most harmadikos, azt mondja, neki ugyan a barátnője kedden beszélt a háborúról, de nem hitt neki. Egyelőre még azt próbálja feldolgozni, hogy reggel elment az iskolába, két óra után viszont már haza is kellett mennie – nem igazán értette, mi is történhetett. – Nem akartuk megijeszteni, az utóbbi hetekben megpróbáltunk úgy beszélgetni a várható fejleményekről, hogy ne is hallja – mondják a szülők, hozzátéve, de főként maguktól kérdezve: meg tudják-e védeni mindattól, ami előttük áll?

Csak az irataikat vitték

A beregsurányi határátkelőtől pár száz méterre lévő büfé parkolója megtelt autókkal, emberekkel, a legtöbben itt várták, hogy értük jöjjön valaki, de megjelentek kisbuszok is, az ablakon kiszólók csak ennyit kérdeztek: Pestre, valaki?

Voltak, akik bepakolták a bőröndjeiket, és már indultak is. A legtöbben rokonokat, ismerősöket hívtak telefonon: voltak, akiknél egy kis utazótáska volt csak, másoknál nagyobb bőröndök, de egy olyan családdal is találkoztunk, akik az irataikon kívül semmit sem hoztak magukkal.

– Egészségügyis voltam, de már nyugdíjaztak, mégis megkaptam a behívómat. Délelőtt több barátom is hívott, mert úgy tudták, két órakor lezárják a határt. Azonnal elindultunk, a gyerekünknél fogunk lakni – mesélte egy középkorú férfi, aki a feleségével és a lányával indult útra. Éppen egy építkezés kellős közepén vannak: a tetőt cserélik a házukon, amit most kénytelenek voltak otthagyni. – Semmi közünk ehhez a háborúhoz – mondja, és hozzáteszi, reméli, minél hamarabb hazatérhetnek.

Ugyanebben bízik az a beregszászi hölgy is, aki a legidősebb fiát kísérte el: neki vissza kell mennie, mert van még három gyermeke, akiket nem tud hová vinni. – Reggel már alig engedtek be a boltba, a pékség is bezárt, délelőtt pedig az iskolákból és az óvodákból is el kellett vinni a gyerekeket. Egyszerűen nem értem, hogy történhet ez meg, miért nézi ezt tétlenül a világ? – kérdezi. A fia és a barátai azt mesélték, hogy valutát már nem lehetett venni, a dollár árfolyama az elmúlt napokban a negyedével emelkedett, a benzinkutakat pedig megrohanták az emberek, órákat kell sorban állni az üzemanyagért. Ők még tanulnak, de a szüleik Beregszászon dolgoznak, s nem merik otthagyni a munkahelyüket. Így ők eljöttek, de a szeretteik maradtak.

Azonnal elvinnék a frontra

Az egyik fuvarra váró fiatalember a kéthetes gyermekét és feleségét hagyta hátra – a picinek még útlevele sincs, és mivel bezárt a hivatal, nem is tudják elintézni. Ő és három társa Budapesten dolgoznak, hat hetente járnak haza, s bár csak jövő szerdán kellett volna visszamenniük, úgy döntöttek, már most indulnak. – Azonnal elvinnének a frontra, de én nem akarok harcolni. Nekem fel kell nevelnem a gyermekemet, csak ez számít – mondja, és már meg is érkezik értük az autó, amivel hátrahagyja a szülőföldjét, a szeretteit.

A Kárpátaljáról menekülni kényszerülők megsegítéséért hegedül szombati jótékonysági koncertjén Mága Zoltán

A Kárpátaljáról menekülni kényszerülő gyermekek és családok megsegítésért játszik szombati, debreceni jótékonysági koncertjén Mága Zoltán - tudatta a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész csütörtökön a Facebook-oldalán.

A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat nyitó állomása Debreceni Református Nagytemplom lesz. A koncert szombat este 18 órakor kezdődik.

Múlt pénteken Mága Zoltán tájékoztatta az MTI-t, hogy "százszoros köszönet" jelszóval harmadszorra indítja útjára 100 templomi jótékonysági koncertsorozatát. A jótékonysági misszió február 26-án a Debreceni Református Nagytemplomban indul, és Magyarország nagyvárosai és kistelepülései mellett a határon túli magyar közösségekhez is eljut - közölte.

A szervezők összesítése szerint a már teljesített két karitatív missziósorozat hangversenyein több mint 250 ezer ember vett részt és több száz millió forint értékben nyújtott segítséget. Mága Zoltán a hátrányos helyzetben élő iskolások ezreinek, oktatási intézményeknek adott támogatást, több vidéki kórház számára életmentő orvosi műszerek beszerzését segítette, de templomok felújításához, betegek gyógykezeléséhez is hozzájárult.

Utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába sorolta Ukrajnát a KKM

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt az I-es (piros) utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába sorolta Ukrajnát a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) csütörtökön - közölte a Konzuli Szolgálat a honlapján.

"Az Ukrajnába történő beutazás semmilyen körülmények között sem javasolt" - szögezték le, egyúttal kérve, hogy az országban tartózkodó magyar állampolgárok regisztráljanak konzuli védelemre.

Mint írták: valamennyi ukrajnai külképviselet a magyar állampolgárok rendelkezésére áll, hogy segítséget nyújtsanak, akár személyesen, akár telefonos megkeresés esetén.

A kijevi nagykövetség és konzuli hivatal, az ungvári főkonzulátus, valamint a beregszászi konzulátus telefonszámai megtalálhatóak a Konzuli Szolgálat honlapján (https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ukrajnara-vonatkozo-utazasi-tanacsok220224).

Hosszabbított nyitvatartással üzemel két magyar-ukrán határátkelőhely

Hosszabbított nyitvatartással üzemel két magyar-ukrán határátkelőhely – közölte a rendőrség csütörtök este a honlapján.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint már csütörtök este is 23 óráig biztosítják a folyamatos határátlépést a Lónya-Harangláb és Barabás-Kaszony települések közötti közúti határátkelőhelyeken.

Előreláthatólag ezek a határátkelők február 28-áig mindennap reggel 7 órától este 23 óráig vehetők igénybe határátlépésre – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a rendőrség weboldalán a határinfó menüpontban megtalálhatók az aktuális, folyamatosan frissülő információk.

A rendőrség honlapja szerint csütörtökön kora este valamennyi ukrán-magyar határátkelőnél legalább egy órás várakozási idő alakult ki a Magyarország felé tartó gépjárműforgalomban.

Az MTI tudósítója a magyar-ukrán határszakaszon Beregsuránynál azt tapasztalta: sokan gyalogosok lépik át a határt.

Országos adománygyűjtést hirdet a Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt országos adománygyűjtést hirdet az ukrajnai helyzet miatt bajbajutottak megsegítésére, a bejövő felajánlásokat humanitárius tevékenységekre fordítják.

A Magyar Vöröskereszt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben azt írta, hogy elsőszámú feladata a jelen helyzetben is az, hogy minél hatékonyabban tudja segíteni a humanitárius válság érintettjeit.

A 1359-es adományvonaluk hívásával közvetlenül lehet támogatni a segítségnyújtást, a pénzadományt pedig a Magyar Vöröskereszt 10405004-00026548-00000009-es számlájára lehet utalni - közölték.

Részletek a voroskereszt.hu oldalon olvashatók.

Sok kárpátaljai gyalogosan kel át a magyar-ukrán határon

Sok kárpátaljai bőröndökkel és táskákkal felszerelkezve, gyalogosan lépi át a magyar-ukrán határszakaszt Beregsuránynál – tapasztalta a helyszínen az MTI tudósítója csütörtök este.

A reggeli órák óta legalább négyszázan-ötszázan léphették már át gyalogosan a határszakaszt, sokan a határállomástól néhány száz méterre lévő büfénél gyülekeznek arra várva, hogy a magyar oldalról értük jöjjenek a rokonaik vagy az ismerőseik.

Az emberek többségében két-három fős csoportokban, gurulós bőröndökkel a kezükben és hátizsákkal a hátukon várakoznak – már a határ magyar oldalán – a 41-es főút mellett, néhány száz méternyire a beregsurányi határállomástól.

A folyamatosan érkezők között sok a fiatal, többen családostól jönnek, babakocsit tolnak vagy karon ülő kisgyerekekkel érkeznek, majd várakoznak a főút szélén. Az egyik fiatalember a határállomástól nem messze várakozó újságíróknak elmondta, a beregszászi járásból érkezett Magyarországra és a több éve itt élő testvérét szeretné meglátogatni. Eredetileg később, nyáron akart elutazni, de a háborús helyzet miatt úgy döntött, hogy előbbre hozza az utazását.

Tapasztalatai szerint a határ ukrán oldalán hosszú a járműsor, a feltorlódott autók többsége kárpátaljai rendszámú, de akad közöttük kijevi, vagy Ukrajna más megyéjébe regisztrált rendszámú autó. Hozzátette, tart attól is, hogy mivel korábban katonaként szolgált, sorkötelesként behívhatják az ukrán hadseregbe.

Mások az mondták az MTI tudósítójának, Beregsuránynál – részben a nem messze fekvő Beregszász közelsége miatt – sokan inkább gyalogosan lépnek át a határon, autóval kevesebben érkeznek, mivel az ukrán oldalon hosszú a gépjárműsor, sokat kell várakozni a határellenőrzésre is. A magyar oldalon egyébként folyamatosan érkeznek az autók, több autós az út szélére megállva veszi fel utasait.

Az egyik beregdédai fiatalember a barátnőjével szeretne Hollandiába eljutni, de a háborús helyzet miatt ők is hamarabb szánták rá magukat az utazásra.

Nem tudtuk, hogy meddig lesz a határ nyitva, ezért inkább elindultunk

– tette hozzá. Mint mondta, náluk volt elegendő készpénz, de sokan álltak sorban a bankautomatáknál, mivel korlátozták a készpénzfelvételt. Szólt arról, üzemanyagból is csak bizonyos mennyiséget lehet vásárolni a benzinkutakon, a határ közelében lévő töltőállomásokon tudomása szerint 700 hrivnyának (körülbelül 10 ezer forint) megfelelő mennyiségű üzemanyagot lehet egyszerre vásárolni.

Az MTI tudósítójának információi szerint a Beregsurányhoz közel lévő másik, tiszabecsi határátkelőhelyen is sokan gyalogosan kelnek át a magyar-ukrán határon.

Beregszász polgármestere: arra kérünk mindenkit, hogy ne essen pánikba

Babják Zoltán, a Beregszász központú Beregszászi kistérség vezetője közösségi oldalán inti higgadtságra a lakosságot.

Kárpátalján, ezen belül kistérségünkön jelenleg is stabil a helyzet. A polgármesteri hivatal éjjel-nappal nyitva áll. Arra kérünk mindenkit, hogy ne essen pánikba és kizárólag hivatalos forrásokból informálódjon! Jelenleg azon dolgozunk, hogy biztosítsuk a létfontosságú létesítmények zavartalan víz- és áramellátását, az evakuáltak esetleges elhelyezését, valamint ellenőrizzük az alapvető élelmiszerek stratégiai készleteit

– írja Facebook-oldalán a politikus.

„Az EU országaival továbbra is nyitva maradnak a határok. A rendvédelmi szervek fokozott ellenőrzést tartanak a biztonság érdekében” – teszi hozzá Babják Zoltán.

Megerősíti beregszászi központját az Ökumenikus Segélyszervezet

Megerősíti beregszászi központját az Ökumenikus Segélyszervezet, és további koordinációs pontok nyitását is tervezi – mondta a szervezet kommunikációs igazgatója csütörtök délután az M1 aktuális csatornán.

Gáncs Kristóf közölte: fontos, hogy kollégáik biztonságban legyenek.

Elsőként Lembergben nyitnak koordinációs pontot, és budapesti egységüket is megerősítik – tette hozzá.

Fontosnak nevezte, hogy csaknem két és fél évtizede vannak a térségben, így van tapasztalatuk. A 2014-es fegyveres konfliktus során is hajtottak végre humanitárius akciókat.

Azt mondta: elsősorban élelmezésben, gyógyszerellátásban, a gyermekek, családok speciális igényeinek kielégítésében tudnak segíteni. Ha megindul a belső menekülthullám, akkor az elszállásolást is segítik majd.

Kiemelte: most a pénzadomány a legfontosabb. Ezért azt kérte, minél többen csatlakozzanak az összefogáshoz: a 1353-as adományvonal hívásával segítsenek 250 forinttal, illetve adakozzanak a www.segelyszervezet.hu oldalon keresztül.

A Baptista Szeretetszolgálat gyorssegélyt juttat el kárpátaljai partnereihez

A segélyszervezet csütörtökön azt közölte, hogy a nap folyamán tartós élelmiszereket, konzerveket, bébiételeket, ivóvizet, alapvető higiéniai termékeket és téli ruházatot csoportosítottak át a dunántúli logisztikai központjukból a mátészalkai raktárbázisukba.

Emellett felmérték a térségben lévő szociális és oktatási intézményeik menekülteket befogadó kapacitását, és készültségbe helyeztek egy speciális egészségügyi mentőcsapatot.

A segélyszervezet a tájékoztatás szerint kapcsolatba lépett ukrán partnereivel, hogy segíteni tudjon a kritikus körülmények között élő embereknek. Felvették a kapcsolatot a Baptista Világszövetség washingtoni irodájával és az ukrán baptista vezetőkkel is tárgyalnak az együttműködésről.

A Baptista Szeretetszolgálat emellett 3,5 millió forint gyorssegélyt juttat el kárpátaljai partnereihez és adománygyűjtést hirdet a háború miatt kritikus helyzetbe került emberek megsegítésére– írták.

Az 1355-ös baptista adományvonalon hívásonként 300 forinttal lehet támogatni az ukrajnai háború érintettjeit. Banki átutalással az UniCredit Bank 10918001-55555555-55555555-os folyószámláján, a közlemény rovatban az „Ukrajna” szót feltüntetve várják a felajánlásokat.

Egyre többen jönnek át Beregsuránynál

Sokan attól félnek, azonnal elviszik őket, mert besorozhatóak a hadseregbe – írta meg a szon.hu.

A portál beszámolója szerint az Ukrajnából érkező családokat megdöbbentette a helyzet, nem gondolták, hogy háború lesz az országukban. Vannak kisgyermekes családok, akik egyszál ruhában indultak útnak, mert annyi idejük sem volt, hogy összepakoljanak.

Élelmiszerrel és adománygyűjtéssel segít a Magyarországi Református Egyház

Élelmiszerszállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíti a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata az ukrajnai háborútól szenvedőket. A lelki vezetők eközben imára buzdítanak a békért, és folyamatosan kapcsolatot tartanak a kárpátaljai testvérekkel, teljes támogatásukról biztosítva a helyi közösséget.

Már kora reggel útnak indított 800 kilogrammnyi élelmiszersegélyt a Magyar Református Szeretetszolgálat az ukrán-magyar határ felé. A szervezet ezzel párhuzamosan országos adománygyűjtésbe kezdett a rászorulók megsegítésére. A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a humanitárius munkához, de az interneten is van lehetőség adakozni a jobbadni.hu oldalon.

Azok, akik közvetlen utalással segítenének, a CIB Banknál vezetett folyószámlára küldhetnek felajánlást:

CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás)

A gyorssegély átadása Forrás: MRSZ

Balog Zoltán és Fekete Károly református püspökök közben folyamatosan kapcsolatot tartanak a Kárpátaljai Református Egyház püspökével, Zán Fábián Sándorral. Az egyházi vezetők biztosították a helyi közösséget, hogy amiben csak tudnak, segítenek. Hozzátették: imáikban hordozzák őket és valamennyi, a fegyveres konfliktustól szenvedő embert, egyben közös imádságra buzdítottak a mielőbbi békéért.

A beregszászi járásban is segít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítő akciót indít a kárpátaljai területekre érkező menekültek támogatására – közölte a szervezet csütörtökön.

Egyúttal felkészítik a kelet-magyarországi térségben működő intézményeiket és önkéntes szervezeteiket az Ukrajnát ért támadás nyomán Magyarországra érkező emberek megsegítésére, szükség esetén befogadására – fogalmaztak a közleményben.

Kiemelték, hogy a szeretetszolgálat az Ukrajnában kialakult válsághelyzetre tekintettel meghirdetett humanitárius akcióinak támogatására gyűjtést indít. Aki segíteni szeretne, az a 11784009-20200776 számú számlára indított átutalással, az adomanyozz.hu oldalon indított online befizetéssel vagy a 1350-es adományvonalon hívásonként 250 forinttal segíthet.

Közölték azt is, hogy a beregszászi járásban működő Máltai Szeretetszolgálaton keresztül támogatást nyújtanak a településekre érkező családoknak; fokozott figyelmet fordítanak a gyermekek, az idősek, a betegek és a fogyatékos emberek támogatására. A máltai szervezet kifejezetten a speciális igényű menekültek megsegítésére is készül – hangsúlyozták.

A következő órákban érkezhetnek a magyar határátkelőkhöz a Belső-Ukrajnából menekülők

A következő órákban érkezhetnek a magyar határátkelőkhöz a Belső-Ukrajnából menekülők - hangzott el az M1 aktuális csatorna csütörtök délutáni műsorában.

A közmédia tudósítója a záhonyi határátkelőről bejelentkezve azt mondta, a rendőrség tájékoztatása szerint több órát is várakozniuk kell a Magyarország irányába érkezőknek, de a nagyobb magyar határátkelőhelyeken egyelőre ez nem látható.

Mint mondta, ennek oka, hogy a torlódás az ukrán oldalon jelentkezik, az pedig több száz méterre van a magyarországi határátkelőhelytől.

Ha az ukrán oldalon feltorlódik a kocsisor, abból itt sokat nem lehet érezni - mondta, hozzátéve, az ukrán hatóság "csöpögtetve" engedi át az autósokat.

A tudósító szerint Kijevből több mint tíz óra az út a magyar határig, ezért úgy kell számolni, hogy később lehet majd a érezni a tömeget az ukrán-magyar határon.

Elmondta azt is, sajtóhírek szerint rakétatámadás ért két nem olyan távoli nagyvárost, Ivano-Frankivszkot, ami 250 kilométerre van Nyíregyházától és Lemberget (Lvivet), ami 350 kilométerre van. A tudósító szerint nem feltétlenül indít el menekültáradatot a támadás, "de benne van a pakliban".

Egyre inkább teret nyer a pánik

A Magyar Nemzet helyszíni tudósítója szerint a megyében óráról órára egyre inkább eluralkodó pánikhangulat tapasztalható, annak ellenére, hogy Kárpátalján nem zajlanak katonai cselekmények.

A Kárpátaljával közvetlenül szomszédos megyében, az Ivanov-frankivszki területen azonban támadás érte a repülőteret, hasonlóan a többi nagyváros ilyen létesítményeihez.

A kárpátaljai magyarok hozzáállása arról, hogy menjenek-e magyarországi rokonaikhoz, vagy inkább maradjanak, egyelőre megosztott. Van, aki útnak indult a Csapról induló vonatokkal – a reggeli és délelőtti járatok nagyon zsúfoltak voltak. Az ukrán határőrség ezzel együtt egyelőre még a hadköteles fiatalokat is átengedte. A Magyarországra vezető közúti határátkelőkön is elkezdett duzzadni a sor, csakúgy, mint Szlovákia irányába az ungvári határátkelőn. A határátkelők csütörtök délelőtt rendben működtek.

Rengetegen hagyják el Kijevet és indulnak Ukrajna nyugati régiói felé, Kárpátalján is sok menekültre számítanakForrás: GENYA SAVILOV / AFP

A kárpátaljai kormányzó bejelentette, hogy a megye felkészült akár 50 ezer belső menekült fogadására, és erre szükség is van, mivel rengetegen érkeznek Harkovból, Kijevből, valamint a többi veszélyeztetett területről.

Ukrajna nagyvárosait hatalmas autó- és buszsorokban hagyják el a lakosok nyugati irányban, ami a kárpátaljai és lembergi régiót érintheti. Kárpátalján szanatóriumokban és szállodákban szállásolják el az érkezőket. A helyi hatóságok, illetve a kormány igyekeznek mindenkit nyugalomra inteni, és hangsúlyozzák, hogy mindenki hagyatkozzon a központi, illetve ukrán médiaforrásokra a tájékozódásban, mivel a hadviselés részeként orosz oldalról az egymásnak ellentmondó információk, illetve a szándékos félretájékoztatás valós veszély lehet.

Általános mozgósítás még nincs, de mindenkit felhívtak, hogy csatlakozzon az ukrán fegyveres erők területvédelmi egységeihez – a csatlakozási folyamatot jelentősen megkönnyítették, ahhoz elég a személyi igazolványt felmutatni.

A csatlakozást tehát egyelőre nem követelik, de kérik. Kárpátalján a legnagyobb problémát jelenleg a pánik okozza, mivel az emberek felvásárlási lázba kezdtek, a valutaváltók nem működnek, a készpénzfelvételt lehetővé tevő bankautomaták előtt és a töltőállomásokon hosszú sorok vannak.

Viszik a kárpátaljai férfi színészeket is

A beregszászi férfi színészeket is behívták az ukrán hadseregbe – közölte Vidnyánszky Attila.

Az ukrán parlament megszavazta a hadiállapot bevezetését

Az ukrán parlament csütörtök reggel jóváhagyta a hadiállapot bevezetését az országban - számolt be az UNIAN hírügynökség.

A törvényhozás ülését nem közvetítették, a döntésről képviselők tájékoztattak a Telegram üzenetküldő portálon. Jariszlav Zseleznyak, a Hang párt frakciójának tagja azt közölte, hogy a hadiállapot bevezetését 300-an szavazták meg a 450 fős törvényhozásban. A parlament elé Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára terjesztette be a javaslatot. Előzőleg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videoüzenetben tájékoztatta az ország lakosságát a hadiállapot bevezetéséről.

A parlament kedden még rendkívüli állapot bevezetését szavazta meg. Ez enyhébb vészhelyzeti kategória a hadiállapotnál, amely viszont a legszigorúbb korlátozásokkal jár. Az UNIAN közlése szerint hadiállapot esetén egyebek mellett kijárási tilalmat vezethetnek be, magántulajdont foglalhatnak le az ország védelme érdekében, átkutathatják polgári személyek táskáit, gépkocsijait, lakásait és irodáit, megtilthatják a gyülekezést, a demonstrációkat. Korlátozhatják továbbá az ukrán állampolgárok és a külföldiek szabad mozgását, ki- és beutazását az ország területére.

Torlódás alakult ki a magyar-ukrán határállomásokon

Kisebb-nagyobb várakozásra kell számítani mind az öt magyar-ukrán viszonylatú határátkelőhelyen – közölte a rendőrség határinformációs oldala csütörtök délelőtt.

A két legnagyobb határállomáson, a záhony-csapin és a beregsurány-asztélyin a személyforgalomban egyaránt 1-1 órás torlódás alakult ki Magyarország irányába.

A tiszabecs-tiszaújlaki átkelőhelyen két, míg a lónya-haranglábin egy órát kell várakozniuk a személyautóknak a belépésre, a barabás-mezőkaszonyi határállomáson a csütörtök délelőtti órákban félórás volt a torlódás a belépő személyforgalmi sávokon – írták.

Ellenőrzőpontokat állítottak fel a megyében

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója a megyei állami közigazgatási hivatal honlapján közölte, hogy megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét, menekültek befogadására készül a megye. Minden tanintézmény távoktatásra tért át. A hágókon ellenőrzőpontokat állítottak fel mind a kilépő, mind pedig a belépő forgalmat kontrollálják.

A megyei vezető nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A menekültek elhelyezésével kapcsolatos kérdések gyors megoldása érdekében humanitárius törzskart állítottak fel. A tervek szerint a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő, a Kárpátok hágóin túlról érkező ukrán állampolgárokat kárpátaljai szállodákban és szanatóriumokban helyezik el.

Az ukrán-szlovák határ közvetlen szomszédságában található Ungváron a több kilométer hosszú gépkocsisor vége a városközpontba vezető utcán ér véget. A közösségi oldalakra feltöltött videók és fotók alapján beazonosítható rendszámok arra utalnak, hogy Ukrajna más megyéiből érkező utazók is kilépésre várnak.

Sokan jelezték azt is, hogy nem minden kereskedelmi egységben, benzinkútnál, jegypénztárban lehet bankkártyával fizetni, kizárólag készpénzt fogadnak el.

Az ungvári vérellátó központ önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a készletek feltöltése céljából.

A Kárpátalja.ma portál csütörtök délelőtti beszámolója szerint az országban kialakult helyzet miatt az emberek megrohamozták a boltokat és a benzinkutakat, a bevezetett hadiállapot miatt pedig többen elindultak Magyarország irányába.

Ezt erősítette meg a közmédia helyszíni tudósítója is a csapi vasútállomásról az M1 aktuális csatorna csütörtök délelőtti műsorában: Sokan indultak meg Ukrajnából Magyarország felé – jelentette.

A nagy forgalom nemcsak a vasútállomásokra, hanem az autós határforgalomra is jellemző, főleg azok a fiatal fiúk szeretnének kijutni az országból, akik „katonakötelesek”, mert félnek a mozgósítástól – mondta.

A Magyar Nemzet információ szerint az Ungvár–Felsőnémeti határátkelőnél, vagyis az ukrán–szlovák határnál is óriási sorok alakultak ki, hiszen Ukrajna más területeiről már menekül a lakosság.

Hozzátette: a benzinkutakat is ellepték az autósok, mert félnek attól, hogy nem lesz benzin. A boltokban és a patikákban is megnövekedett a forgalom, de az üzletekben mindenhol mindent meg lehet kapni – jelezte.

A tudósító információi szerint a reggeli órákban a nyitva tartó bankoknál is sorban álltak az emberek, hogy pénzt vegyenek fel. Ezt az információ erősítik meg a PMG.ua hírportál munkácsi képsorai is.