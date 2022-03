Korrupció 4 órája

Karácsonyt, Bajnait és a baloldali városházi jutalékos rendszert is Anonymus buktatta le

Rövid szünet után, néhány napja újra jelentkezett a titokzatos Anonymus, aki korábban két nagy jelentőségű korrupciós ügy részleteiről is lerántotta a leplet – jelenleg mindkét ügyben zajlik a nyomozás. Mostani jelentkezését előre bejelentette, azzal, hogy hamarosan a főváros baloldali kerületeivel kapcsolatban oszt meg információkat. Be is tartotta a szavát, szerdán már elárulta a neveket is. Most megmutatjuk, eddig milyen ügyeket leplezett le.

Hónapok óta, időről időre felbukkan videóival a titokzatos alak, aki a baloldal korrupciógyanús ügyeiről oszt meg a hatóság számára is releváns információkat. Emlékezetes, hogy korábban leleplezte a momentumos Cseh Katalin családi cége köré szervezett hálózatot, majd a budapesti Városházán működtetett „jutalékos rendszer” működését mutatta be. Mindkét leleplezést feljelentés követte – ezekkel az ügyekkel kapcsolatban jelenleg nyomozás zajlik – írja az Origo. Anonymus tehát valamit tud, és az előzmények miatt valószínűsíthető, hogy most sem beszél mellé, amikor azt állítja, hogy „izgalmas dolgok” következnek. Legújabb videójában azt ígéri, hogy hamarosan három budapesti baloldali politikussal kapcsolatban oszt meg információkat az újságírókkal: Patek Gáborról, Fischer Lászlóról és Deák Róbertről, illetve az ő III., XVIII. és XIX. kerületben végzett tevékenységéről – „na meg persze a politikai megbízóikról”. De vegyük sorra, mire derítettek fényt eddig az Anonymus által közzétett információk. A momentumos Cseh Katalin és közel 4,8 milliárd közpénz 2021 nyarán jelent meg az a két videó, amelyekkel Anonymus először jelentkezett, információkat adva újságíróknak arról, hogy egy magyar politikus és a hozzá köthető több cég mintegy 4 és félmilliárd forintnyi európai uniós, illetve 300 millió forintnyi állami támogatást nyert el „saját és haveri cégein keresztül”; a titokzatos alak szerint ráadásul ez a politikus kettős játékot űzött. A sajtó az információk alapján hamar kiderítette, hogy a politikus, akiről az álarcos alak beszélt, nem más, mint a momentumos Cseh Katalin, aki a Pannónia Nyomda Kft. ügyvezetője volt 2013 májusától egészen 2018 januárjáig. Az újságírók rájöttek arra is, hogy ebben az időszakban összesen közel 4,8 milliárd forintnyi közpénz került a momentumos politikushoz és üzleti partnereihez. Az ügyben feljelentés történt, a nyomozás pedig jelenleg is zajlik.

Újabb botrány: Karácsonyék eladták volna a Városházát Pár hónappal később Anonymus újabb videót juttatott el több szerkesztőségbe, amelyben bejelentette: Karácsony Gergelyék eladnák a budapesti Városházát. Ebben a videóban már hangfelvételeket is megosztott, amelyekben újabb és újabb információk és nevek bukkantak fel, és egy elképesztő ingatlankorrupciós hálózat kezdett körvonalazódni, milliós kenőpénzekkel és milliárdos haszonnal. Felbukkant az ügyben vásárlóként a Grébics Zrt. és vezérigazgatója, Gansperger Gyula is, akinek személyéhez a gyanús szálak újra és újra elvezettek. Egy másik videó nyomán hamarosan kiderült: az egyik hangfelvételen beszélő Berki Zsolt cége, a Northern Rock Kft. adhatott megbízást egy ingatlanközvetítőnek a budapesti Városháza patinás épületének eladására. Kiderült az is, hogy a Városházát Karácsonyék 40 milliárd forintért akarták dobra verni. A főpolgármester az információkat kezdetben igyekezett cáfolni, azonban bizonyító erejű dokumentum – például egy, Berki cégével az eladásra kötött – szerződés került nyilvánosságra, így Karácsony tiltakozása meglehetősen hiteltelenné vált. Anonymus pedig csak szállította a további információkat: például megosztott egy fotót, amelyen a fentebb említett Gansperger Gyula Bajnai Gordon szocialista ex-miniszterelnökkel közösen látható; hamar kiderültek kettejük üzleti kapcsolatának részletei is. Egy újabb Anonymus-videóban szereplő hangfelvétel nyomán – melynek szereplője volt Gansperger és Bajnai is – már a budapesti Városházán működő jutalékos rendszer részleteire is fény derült. A korrupciós modell központi szereplője Berki Zsolt volt, aki – mint annak idején az Origo megírta – komoly hatalommal felruházva intézte a főváros sötét ingatlanügyleteit. A rendszer működtetésében, kiderült, aktív szereplő volt Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes is. A korrupciós tranzakciókkal a jutalékos rendszerben működő fővárosi ingatlanmutyi eladói és vásárlói is hatalmas haszonhoz juthattak, a teljes vételár 10 százalékát kitevő jutalékért ugyanis személyre szabott pályázatokat írtak ki több százmilliós, illetve többmilliárdos ingatlankora. Anonymusnak köszönhetően arra is fény derült, hogy ráadásul ezeket a törvénytelen körülmények között megszerzett ingatlanokat akár többszörös áron értékesíthették tovább. Karácsony csak egy báb Miközben Anonymus ontotta a titkos információkat, Karácsony Gergely főpolgármester újra és újra igyekezett magát és társait tisztára mosni, eredménytelenül. Nem csak hogy úgy tűnt, teljesen kicsúszott az ügy az irányítása alól, sokkal inkább az látszott, hogy egy sokmilliárdos, szövevényes korrupciós ügy súlytalan mellékszerepe jutott neki; nyilvánvalóvá vált, hogy Karácsony Gergely nem bír hatalommal a saját hivatalában, a korrupciós ügyek körülötte csak úgy „zajlanak”, és a valódi hatalom az Anonymus-féle beszámolóban felbukkanó személyek – mások mellett Berki Zsolt, Gansperger Gyula, Barts Balázs, Bajnai Gordon – kezében volt. A főpolgármesterhez hasonlóan Bajnai Gordon is magyarázkodásra kényszerült az ügyben, azonban egy Anonymus-bejelentkezés hamar hiteltelenné tette: az álarcos alak által bemutatott hanganyag lényegében egy üzleti egyeztetés részleteit tartalmazta, amelynek résztvevője nem más volt, mint Bajnai, Gansperger és egy harmadik férfi. A téma természetesen a Városháza-projekt volt... Anonymusnak és információinak köszönhetően ráadásul megerősítést nyert, hogy a főváros valóban készült a Városháza ingatlanának eladására és a hivatal elköltöztetésére. Nem csak Bajnai magyarázkodásáról bizonyította be a hangfelvétel, hogy valótlanságot tartalmaz, hanem Karácsonyék addigi, Városháza-ügyben tett nyilatkozatairól is. Anonymusnak köszönhetően kiderült az is, hogy 13 budai és pesti ingatlant akart dobra verni a főváros a Gansperger és Bajnai által „ismertetett” jutalékos rendszerrel. Az Origo kiderítette, hogy az ingatlanok eladását több botrány is övezte. Anonymus tényleg nem a levegőbe beszélt: a Nemzeti Nyomozó Iroda ugyanis nyomozást rendelt el a Városháza botrányos ügyleteivel összefüggésben, hűtlen kezelés, vesztegetés, csalás és befolyással üzérkedés miatt. Újabb leleplezések várhatóak Anonymus legújabb, szerdai videójában három nevet említ meg – egyelőre legalábbis: Patek Gábort, Fischer Lászlót és Deák Róbertet, és azt ígéri, a politikusok III., XVIII. és XIX. kerületben végzett tevékenységéről fog bővebb információkkal szolgálni hamarosan. Annyit már lehet tudni, hogy Patek tavalyig a kispesti önkormányzat Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodájának vezetője volt – egyben Gajda Péter polgármester jobbkeze, bizalmasa, egy ideig kabinetfőnöke. Nevét főként akkor ismerhette meg a közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken Lackner Csaba helyi önkormányzati képviselő részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről. Patek Gábort a hangfelvételeken úgy említették, mint aki bármit el tud intézni az önkormányzatnál.

