Úgy véli, hogy hamarosan elérik a várost az orosz csapatok, az előrenyomulás azért lassult le, mert az ukrán hadsereg felrobbantotta a környező hidakat, és utakat. Így csak kerülővel lehet elérni Kijevet. Szerinte hiába vannak komoly, modern fegyverei az oroszoknak, számtalan nagyon fiatal, illetve idős katonát küldtek az ukrajnai invázióra - mondta el a VG Podcastjában.

Az Ukrajnában élő Petneházy szerint jól mutatja a harci morál alacsony szintjét, hogy egy vidéki többgyermekes asszony kamráját kirámolták, friss élelmiszereket vittek el a támadók, de az asszonyt nem bántalmazták.

Petneházy Gyula szerint sokan maradtak Kijevben, egyelőre lehet élelmiszert is vásárolni, és – ha nem is minden benzinkútnál –, de még üzemanyagot is lehet tankolni.