Magyarországra érkező menekülteket kérdezett a Mediaworks stábja az orosz-ukrán háború borzalmairól

Hétfőn már érezhető volt Budapesten a menekülthullám, hiszen a Keleti és a Nyugati pályaudvarra is sokan érkeztek olyanok, akik a háború elől menekülnek Ukrajnából. A Mediaworks Hírcentrum stábja kedden a Keleti pályaudvaron járt, ahol a Máltai Szeretetszolgálat szakterületi vezetője arról számolt be, hogy a hétfői hullám után érezhetően kedden már kevesebben érkeztek. A helyszínen egyébként rengeteg önkéntes van, akik segítik az ide érkezőket, továbbá sok felajánlás is érkezik civilektől, volt olyan is, aki egy lakást ajánlott fel a rászorulóknak. Több Ukrajnából érkező menekült is a Mediaworks Hírcentrum kamerája elé állt, annak ellenére, hogy voltak, akik nem mertek nyilatkozni, mert félnek.

Találat érte a kijevi tévétornyot

Az orosz erők eltalálták a kijevi tévétornyot az ukrán belügyminisztérium szerint. A közösségi médiában többen azt írták, hogy már nem fogják a televíziós adásokat - írja a Sky News.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv. Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago. Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Kijevi katonai objektumok ellen készülő csapásra figyelmeztetett az orosz védelmi minisztérium

Csapást fog mérni az orosz hadsereg az ukrán fegyveres erők kijevi technikai objektumaira és a 72. információs-pszichológiai műveleti főközpontra nagypontosságú fegyverekkel - figyelmeztetett kedden az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai katonai tárca szerint a cél az Oroszország elleni információs támadások megszakítása.

"Felszólítjuk az ukrán nacionalisták által az Oroszország elleni provokációk végrehajtására szerződtetett ukrán állampolgárokat, valamint az átjátszó csomópontok közelében lakó kijevi lakosokat, hogy hagyják el otthonaikat" - hangzott a közlemény.