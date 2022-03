A Sonline.hu megkeresésére a rendőrség közölte: a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az esetet.

Az ellenzéki párt közlése szerint a plakátolókat az idézzük:

a balliberális összefogás DK-s jelöltjének emberei támadták meg a kaposvári székhelyű választókerületben." A Mi Hazánk közlése szerint tettlegességig fajult a dolog, és megütötték aktivistáikat. Az eset azután mérgesedett el, hogy a Mi Hazánk plakátolói számonkérték a DK-s aktivistákat plakátjaik megrongálása miatt.

- A párt helyi szervezetével épp a megrongált plakátjainkat javítottuk ki, amikor összetalálkoztunk a baloldali aktivistákkal, akik bevallották, hogy rongáltak korábban. Figyelmeztettük őket, hogy ez törvényellenes és le akartuk fényképezni saját plakátjainkat, de ekkor megtámadták kampányfőnökünket Erdélyi Ákost, akit úgy megütöttek, hogy az orra és a szája is vérezni kezdett. A támadók ezután elmenekültek. A kiérkező mentők a helyszínen elláták majd kórházba szállították Erdélyi Ákost, én pedig feljelentést tettem a rendőrségen - közölte a párt a szerkesztőséggel.

A portál megkereste Varga Istvánt, a baloldali összefogás kaposvári országgyűlési képviselő-jelöltjét, hogy részleteket tudjon meg az esettel kapcsolatban. Ő péntekre ígért nyilatkozatot. Érdeklődésükre azt azonban elmondta: kivizsgálják az ügyet.

Az Országos Mentőszolgálattól szintén péntekre ígért nyilatkozatot a kaposvári üggyel kapcsolatban.

A lapnak közvetlenül azután sikerült elérnie Kelemen Csabát, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselő-jelöltjét, hogy hazaért a kaposvári kórházból, ahol ellátták Erdélyi Ákost. Kérdésükre elmondta: a Hajnóczy és a Kanizsai utca kereszteződésében történt a pofozkodás, ahol ő is jelen volt.

- Teljesen meg vagyunk rökönyödve, mert abszolút semmi okot nem adtunk a támadásra

– vélekedett Kelemen Csaba. Aki elmondta azt is, hogy csütörtökön a helyi választási irodánál már jelezte, hogy rongálják a Mi Hazánk Mozgalom plakátjait a városban. - Folyamatosan járjuk Kaposvár utcáit az aktivistáinkkal és ahol hiányoznak a plakátjaink, ott pótoljuk. Ahol meg van rongálva, ott mindig lefényképezzük ezt. Az említett helyen két plakáthely van és láttuk, hogy itt is megrongálták. Jött két úriember, érdeklődni próbáltunk, hogy ők melyik párttól jöttek, de nem válaszoltak. Láttuk, hogy a baloldali összefogástól vannak, én pedig megkértem őket, hogy ne a mi plakátjainkra ragasszák a sajátjukat. Erre az volt a válaszuk, hogy oda teszik, ahova akarják és még le is tépik a miénket. Mi nem foglalkoztunk velük, hanem egy leszakított plakátot akartunk kicserélni a másik helyen, amikor a kampányfőnököm le akarta azt fotózni az egyik férfi tenyérrel arcon ütötte, akinek ettől eleredt az orra vére - idézte fel a történteket a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje. Kelemen Csaba hozzátette: a két férfi ezután autóba pattant és elmenekült a helyszínről, de ők felírták a rendszámot és hívták rendőröket, mentőket.

Erdélyi Ákost ellátták a kórházban, CT-t készítettek, zúzódásos sérüléseket szenvedett.