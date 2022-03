Újabb közleményben reagált hétfő este az orosz külügyminisztérium azokra a szankciókra, amelyekben az európai uniós tagállamok vezetői megállapodtak válaszul arra, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát - számol be róla a Magyar Nemzet. Az Interfax orosz hírügynökség által közzétett közlemény szerint „az Európai Unió lépései nem maradnak kemény válasz nélkül. Oroszország továbbra is az alapvető nemzeti érdekei szerint fog cselekedni, tekintet nélkül a szankciókra és a fenyegetésekre. Itt az ideje, hogy a Nyugat megértse, hogy a világgazdaság feletti kizárólagos dominanciája már rég a múlté”. A kommüniké ezután kitér arra is, hogy

azok az uniós polgárok, amelyek közvetítő szerepet játszottak a halálos fegyverek és üzemanyag ukrán hadseregnek való eljuttatásában, mind felelősek lesznek tettük minden háborús következményéért.

Mint írták, az EU „február 27-ei döntése, miszerint megkezdi az ukrán hadsereg halálos fegyverekkel való ellátását, magától értetődő”. Ez az európai integráció, azaz az európai népek második világháború utáni megbékítését célzó „pacifista projekt” végét jelzi. „Az EU-tagok végül a kijevi rezsim oldalára álltak, amely a népirtás politikáját indította el a saját lakosságának egy része ellen” – érvelt az orosz külügyminisztérium.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfő délután jelentette be, hogy a magyar kormány nem engedélyezi halált okozó fegyverek átszállítását hazánk területén. Szijjártó Péter Pristinában a koszovói kollégájával, Donika Gervalla-Schwarzcal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a kormány vasárnap hozzájárult az úgynevezett Európai Békekeret (EPF) aktiválásához, amelynek nyomán az EU fegyvereket szállíthat Ukrajnába, azonban világossá tette, hogy Magyarország nemzeti, kétoldalú alapon nem fog így tenni.

Ma pedig egy újabb döntést hoztunk, amelynek értelmében nem engedélyezzük a halált okozó fegyverek átszállítását Magyarország területén, tekintettel arra, hogy ezek a szállítmányok könnyen válhatnak célpontjává katonai támadásoknak

– fogalmazott a miniszter. Orbán Viktor magyar miniszterelnök ezzel kapcsolatban arról beszélt:

A magyar emberek érdeke, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból, ezért Magyarország nem küld sem fegyvert, sem katonákat a háborús övezetbe.

Mint a kormányfő elmondta, arról is dönteniük kellett, hogy átengedünk-e fegyverszállítmányokat a magyar–ukrán határon.

Úgy döntöttünk, hogy nem engedünk át ilyen szállítmányokat, azért, mert Kárpátalján magyarok élnek, és egyetlen olyan lépést sem támogathatunk, amely veszélyeztetheti az ő biztonságukat

– ismertette a döntést a miniszterelnök, hangsúlyozva: természetesen humanitárius segítséget biztosítunk.

Borítókép: Ukrán katona halad el egy kiégett katonai teherautó mellett Kijevben 2022. február 26-án