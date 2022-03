Márki-Zay Péter a napokban érdekes kijelentést tett szokásos videós fogadóóráján – írja a Magyar Nemzet.

Így szólt:

nyilvánvalóan az Európai Unióban sehol máshol nincs sem rezsicsökkentés, sem hatósági benzinár.

Ez az állítás számos szempontból nem igaz, így például azért sem, mert

az elmúlt fél év alatt nyolc uniós ország vezetett be a magyar modellel megegyező rendszert, legutóbb Szlovákia

– kezdte a sort közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Energia- és klímapolitika üzletágának vezetője.

A baloldali miniszterelnök-aspiráns állítását – a teljesség igénye nélkül – azzal is lehet cáfolni, hogy üzemanyagár-stopot Horvátország például hazánkat megelőzően léptetett életbe, és éppen Márki-Zay nyilatkozata előtt néhány órával (március 15-én) jelentette be Szlovénia is, hogy maximalizálja a benzin és a dízel árát. De ide sorolhatjuk még például azt a lengyelországi intézkedést, amellyel a kormány jelentősen csökkentette az üzemanyagokat terhelő adó mértékét (és nemrégiben a magyar kormány is öt-öt, majd húsz-húsz forinttal mérsékelte literenkénti a jövedéki adót).