A határ menti járások mellett az Ivano-frankivszk-i régióra és a csernyivici területre is kiterjeszti élelmezési segítségnyújtását az Ökumenikus Segélyszervezet - közölte a szervezet.

A közlemény szerint az ukrajnai háborús helyzet és a menekülthullám okozta élelmiszer- és gyógyszerhiányt több régióból is megerősítették az Ökumenikus Segélyszervezet helyszíni munkatársai.



Dnyipropetrovszkból üzletek üres polcairól érkezetek fotók, Lembergből is nagy áruházi sorokról és fogyó készletekről tájékoztatták a segélyszervezet budapesti központját a helyi munkatársak. A kárpátaljai járásokban is fokozódnak az ellátási gondok, ahol emiatt nagy szükség van az élelmiszersegélyekre - mutatott rá a szervezet.



Gerevich János, a segélyszervezet ukrajnai képviselete vezetőjének tájékoztatása szerint a határ ukrán oldalán felállított segítő pontjuk mellett többek között a beregszászi, munkácsi és nagyszőllősi járásokban a teljes kapacitással működő közösségi szállásokat, a menekülteket befogadó és őket élelmező családokat segítik a főzéshez szükséges alapanyagokkal.



A nyugdíjasokat, illetve az egyedül élő beteg lakosokat is támogatják. A határ menti járások mellett az Ivano-frankivszk-i régió és a csernyivici területről kaptak megkereséseket, hogy az ottani közösségi menekültszállások élelmezésében is segítsenek.



Gerevich János hozzátette: a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium kollégiumában 60 ember van elszállásolva; a kollégiumot hűtőszekrényekkel és mosógépekkel is támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet, miközben folyamatosan segíti az itt lakók élelmezését is.



A kárpátaljai régióba már több tízezer menekült érkezett, csak a beregszászi járásban több mint 1200 menekültet tartanak számon hivatalosan - idézték a képviseletvezetőt.



Emlékeztettek: az Ökumenikus Segélyszervezet információs ponttal segít a határ mindkét oldalán, a kárpátaljai Asztélyon, illetve a magyarországi Barabáson. Debreceni, miskolci és budapesti intézményeikben szálláshelyeket alakítottak ki, valamint több kamionnyi élelmiszert és higiénés szerekből álló adományt szállítottak a háború elől menekülő családok ellátása érdekében a határ menti régióba. A segélyszervezet humanitárius irodát nyitott Lembergben, ahol segíti a menekültek ellátását, miközben egy komplex segélyprogramot készít elő az ACT Alliance nemzetközi segélyszervezeteket tömörítő szövetség tagjaként.



Mint írták, országos adománygyűjtést is hirdettek a humanitárius segélyprogram támogatására. A 1353-as adományvonal hívásával mindenki 250 forinttal támogathatja a bajbajutottakat. A segélyszervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az 11705008-20464565 számlaszámon.

Borítókép: Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa segít a segélyszervezet kétkamionnyi, több mint 28 tonna tartósélelmiszer-adománya útnak indításakor Kárpátaljára a főváros XXIII. kerületében, a Waberer’s Központban 2022. február 26-án.