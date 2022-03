Evakuálás közben is rakétákkal lövik Harkovot

Miközben a városból próbálják kimenekíteni az embereket, folytatódnak a légicsapások Harkovban. A NEXTA Twitter-oldalára feltöltött videón is látszik, hogy a mentő egységek egy romos tömbházból létrával igyekeznek biztonságba helyezni egy idős nőt.

Alig érnek földet, átrepül fölöttük egy rakéta, ami nem messze be is csapódik.

❗️In #Kharkiv, #Russian troops began shelling the city right at the time of the evacuation of people pic.twitter.com/Xg280BaGnH — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022

Néhány órán belül elhasználják a fegyvereket Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban arról beszélt, hogy Ukrajnának nagy szüksége lenne további fegyverszállítmányokra. Az elnök szerint a fegyvereket alig 20 óra alatt elhasználják, és mivel ezekből nincs elég, régi szovjet fegyvereket kell használniuk.

Továbbá arról is beszélt, szerinte kevés a nyugati országok szankciója az oroszokkal szemben (teljes kereskedelmi embargóra lenne szükség), illetve az összes orosz hajtót ki kellene tiltani a világ kikötőiből - számolt be róla a BBC.

Természetesen Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ezt megértjük. Sok éve hallunk a nyitott ajtókról, de azt is hallottuk, hogy azokon az ajtókon nem tudunk belépni

- mondta.

1,4 millió gyerek menekült el eddig Ukrajnából

Az elmúlt 20 napban mintegy 1,4 millió gyerek kényszerült menekülésre Ukrajnából - közölte James Elder, az UNICEF szóvivője.

Hozzátette, szinte minden másodpercben menekültté válik egy gyerek.

We have now reached a mind-boggling 1.5MILLION children who have been forced to flee #Ukraine. That's around 55 children every minute of this war. Or very close to one child becoming a refugee every single second since war started!! 😔 pic.twitter.com/3mmrnvGnbl — James Elder (@1james_elder) March 15, 2022

Már közel 3 millióan elmenekültek Ukrajnából

Az ENSZ Menekültügyi Ügynöksége új adatokat közölt Ukrajnából. E szerint eddig összesen 2,95 millió ember hagyta el az otthonát,

ebből 1,8 millióan léptek be Lengyelországba. Mások Magyarországra, Romániába és Szlovákiába utaztak.

Az Unicef megerősítette, hogy a konfliktus kezdete óta átlagosan naponta 73 ezer gyerek menekül el az országból, vagyis percenként legalább 55 gyerek - írja a Sky News.

Kemény üzenetet küldött az ukrán elnök az oroszoknak

"Az ukrán nép nevében adok nektek egy esélyt. Egy esélyt a túlélésre" - mondta Volodimir Zelenszkij nemrég közzétett videójában. Az ukrán elnök felszólította az orosz csapatokat, hogy adják meg magukat és megígérte, hogy emberséggel bánnak majd velük az ukránok.



"Tudjuk, hogy mit gondoltok valójában erről a háborúról, tudjuk azt is, hogy kik vagytok legbelül" - folytatta az elnök utalva arra, hogy eddig a titkosszolgálatuk számos orosz katonai adást lehallgatott.

"I give you a chance. A chance to survive."



🇺🇦 Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy urges Russian troops to surrender, promising to treat them "decently".



"We hear what you really think about this war... we know who you are," he said. #UkraineRussia pic.twitter.com/Fafumji7xz — euronews (@euronews) March 15, 2022

A FIFA humanitárius segélyszállítmányt küldött Ukrajnába

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) humanitárius segélyszállítmányt küldött a háború sújtotta Ukrajnába.



Andrij Pavelko, az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának tagja, az ukrán szövetség (UAF) elnöke elmondta: az Ivano-Frankivszkba kedden megérkezett szállítmány gyógyszereket, orvosi műszereket - köztük defibrillátorokat - és egyéb egészségügyi felszereléseket tartalmaz. Ezeket az UAF a kijevi központi katonai klinikának adományozza.



Az UAF kijevi székháza egy ideje főhadiszállásként szolgál a humanitárius segélyek elosztását végzők számára.

Kijevben 35 órás kijárási tilalmat rendelnek el a harcok fokozódása miatt

Kijárási tilalmat rendelnek el az ukrán fővárosban, Kijevben kedd este 8 órától csütörtök reggel 7 óráig, miután a városon kívül hadállást felvevő orosz erők több lakóházat is eltaláltak - jelentette be Vitalij Klicsko polgármester.



A legutóbbi támadásban két ember meghalt - mondta.



Hozzátette: tilos a városban külön engedély nélkül közlekedni, kivéve, ha valaki óvóhelyre tart.



"A főváros Ukrajna szíve, és meg fogjuk védeni. Kijevet, amely jelenleg Európa szabadságának és biztonságának szimbóluma és előretolt támaszpontja, nem fogjuk feladni" - hangoztatta a polgármester.



Nagy erejű robbanások visszhangzottak a város központjában nem sokkal kedd hajnal előtt. Hétfőn késő este nyomjelző lövedékek villantak fel az égbolton, amikor az ukrán erők nyilvánvalóan egy ellenséges drónt akartak lelőni.



A Reuters szemtanúi láttak egy magas lakóházat lángokban állni, miután tüzérségi csapás érte. A tűzoltók megpróbálták eloltani a lángokat, a mentők pedig létrák segítségével menekítették ki a bent rekedt lakókat. Egy holttest egy zsákban feküdt a földön - tették hozzá a szemtanúk.



Kijevet megkímélték a legsúlyosabb harcoktól azóta, hogy Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát, de az orosz hadsereg lassan közeledik a városhoz, és a belövések is sűrűsödnek.



"Tudható volt, hogy ami már tart Harkivban, Mariupolban és más városokban, előbb-utóbb Kijevben is megtörténik" - mondta Ihor Krupa helyi lakos. A súlyosan megrongálódott épület előtt a földön ülve elmesélte, hogy a lakásában este bútorokkal és fémtárgyakkal vette körül magát mielőtt lefeküdt.



"Ez tulajdonképpen megmentett engem, mert utána az összes ablak betört, rengeteg törmelék jutott be a lakásba, de én sértetlen maradtam. Csak néhány karcolás lett rajtam" - mondta.



A beszámolók szerint a város egy másik részén a lakók éppen otthonukból hordták ki a törmelékeket, miután az ő ablakaik is betörtek, leszakadtak az erkélyek.



Az ukrajnai háborúban eddig több ezer civil vesztette életét, és több millióan váltak földönfutóvá.



Oroszország, amely cáfolja, hogy civileket célozna, akcióit "különleges katonai műveletnek" nevezi. Ez utóbbi okaiként azt hozza fel, hogy a kijevi vezetés nyolc éven át megtagadta a minszki megállapodások végrehajtását, "ösztönözte a nácik és neonácik belépését a hatalmi struktúrákba", nemrég pedig sokkal intenzívebbé vált a Donyec-medencei polgári lakosság ágyúzása.



Ukrajna és szövetségesei elutasítják ezt az érvelést, a történteket indokolatlan és törvénytelen támadásnak tekintik.

Orosz katonai szóvivő: orosz ellenőrzés alá került Herszon megye egész területe

Ellenőrzésük alá vonták az orosz fegyveres erők a dél-ukrajnai Herszon megye egész területét - jelentette be kedden Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.



A Konasenkov által ismertetett hadijelentés szerint orosz ejtőernyősök elfoglalták a "nacionalisták" és a külföldi zsoldosok erődítményét Huta-Mezsihirszka (Guta-Mezsigorszkaja) település közelében, ahol egyebek között tíz Javelin rakétarendszert zsákmányoltak. Ezeket, mint mondta, a többi külföldi fegyverekkel együtt átadják a szakadár "népköztársaságok" csapatainak, amelyek folytatták előrenyomulásukat.



A beszámoló értelmében az orosz erők Kramatorszk közelében ukrán hangárokat semmisítettek meg, bennük négy Szu-25-ös harci repülővel, valamint egy Mi-24-es és öt Mi-8-as helikopterrel. Közölte, hogy az orosz légierő és légvédelmi erők a nap folyamán két ukrán repülőgépet, egy helikoptert és 13 drónt lőttek le, valamint 136 ukrán katonai létesítményt megtámadtak.



A tábornok azt mondta, hogy az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 156 drónt, 1306 harckocsit és páncélozott harcjárművet, 127 rakéta-sorozatvetőt, 471 tüzérségi ágyút és aknavetőt, valamint 1054 speciális katonai járművet veszítettek.



Eduard Baszurin, a donyecki "népi milícia" parancsnokhelyettes a Rosszija 24 hírcsatornán bejelentette, hogy a szakadár terület Moszkva segítségét kérte a hétfőihez hasonló rakétatámadások elhárításában. Egy Donyeck felett lelőtt, kazettás robbanótöltetet hordozó Tocska-U rakéta darabjai hétfőn húsz ember halálát okozták és több mint harmincat megsebesítettek. A támadásért az orosz védelmi tárca az ukrán hadsereget tette felelőssé.



Baszurin szerint a szakadár erők által bekerített Mariupol lakói a súlyos harcok miatt továbbra sem tudnak szabadon távozni a humanitárius folyosón keresztül. Az evakuálás megvalósíthatatlansága miatt az ukrán felet hibáztatta.



A donyecki hatóságok közleménye szerint ukrán belövés miatt kedden 294 bányász rekedt a Szkocsinszij bányában. A helyszínre bányamentőket vezényeltek.



Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos Telegram-bejegyzésben közölte, hogy kész bármilyen formátumban együttműködni az Ukrajnában fogságba esett orosz katonák hazajuttatása érdekében. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ukrán hivatali partnere Ljudmila Deniszova elzárkózott a tárgyalásoktól.



Moszkalkova a fogságba esett orosz katonák rokonaira hivatkozva azt állította, hogy a foglyok ellen a zsarolás és megfélemlítés eszközét alkalmazzák, és arra kényszerítik őket, hogy oroszellenes gyűléseken vegyenek részt. Azt is mondta, hogy az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten fogva tartott ukrán katonákkal szembeni bánásmód megfelel az 1949-es genfi egyezménynek.



Korábban Irina Venegyiktova ukrán főügyész nem zárta ki egy fogolycsere lehetőségét.



Az EU újabb gazdasági szankciókat fogadott el, és további orosz oligarchákat szankcionál

Az Európai Unió az Ukrajna elleni orosz agresszióra válaszul újabb gazdasági szankciókat fogadott el Oroszország ellen, újabb oligarchákat terjesztette ki a megszorító intézkedések hatályát, és megállapodott, hogy megtagadja az orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb elbánást az uniós piacokon - tájékoztatott az uniós tanács kedden.



Közölték: az Európai Unió Oroszország elleni korlátozó intézkedéseinek negyedik csomagja tovább növeli a Kremlre nehezedő gazdasági nyomást, és ellehetetleníti az ukrajnai orosz invázió finanszírozását.



A szankciós csomag teljes tilalmat rendel el minden pénzügyi tranzakcióra orosz állami tulajdonú vállalatokkal a legkülönböző ágazatokban. A jelenleg érvényes uniós védintézkedések hatálya alá tartozó acéltermékekre vonatkozó uniós importtilalom lép érvénybe, ami mintegy 3,3 milliárd euró összegű exportbevétel-kiesést jelent majd Oroszország számára. A megnövekedett importkvótákat kompenzáció céljából más unión kívüli országok között osztják szét - közölték. Az intézkedés tiltja az új beruházásokat az orosz energiaágazatban, korlátozott kivételt csak a polgári célú nukleáris energia és bizonyos más energiatermékek élveznek. Tilalmat vezet be a luxuscikkek, köztük a luxusautók és ékszerek exportjára is.



A szankciós csomag kibővítette a megszorító intézkedések alá vont emberek és szervezetek listáját is. A szankciók Kremlhez közel álló oligarchákat és az üzleti elitet érintik, valamint olyan, a katonai és védelmi területeken tevékenykedő vállalatokra vonatkoznak, amelyek logisztikával és anyagiakkal támogatják az Ukrajna elleni orosz inváziót.



Az EU arról is megállapodott, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) többi tagjával együtt megszünteti Oroszország úgynevezett legnagyobb kedvezményben részesített nemzet státusát, ami azt jelenti, hogy megtagadja az orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb elbánást az uniós piacokon - tájékoztatott az Európai Unió Tanácsa.

Kijevbe látogat a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő

Az ukrán fővárosba, Kijevbe látogat kedden Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal kormányfővel - közölte a varsói kormányfői hivatal.



A közlemény szerint a politikusok az Európai Tanács nevében indulnak Kijevbe, az útról előzőleg Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztettek, a nemzetközi szervezetek, ezen belül az ENSZ révén pedig tájékoztatták róla a nemzetközi társadalmat.



A látogatás célja, hogy megerősítsék az Európai Unió "egyértelmű támogatását Ukrajna szuverenitása és függetlensége számára", valamint bemutassák az ukrán államnak és társadalomnak szánt széleskörű támogatási csomagot - írták.



Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője kedd délelőtti sajtóértekezletén közölte: a négy politikus vonattal utazik az ukrán fővárosba, már át is kelt a lengyel-ukrán határon.



Az útról az Európai Tanács múlt heti párizsi értekezletén született előzetes döntés, a lengyel diplomaták az ENSZ mellett a NATO és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) vezetőit is tájékoztatták róla - mondta el Dworczyk.



A látogatásról beszámolt később maga Morawiecki is a Facebook-oldalán. A világ számára "ily sorsdöntő pillanatokban kötelességünk ott lenni, ahol formálódik a történelem" - írta. Az ukrajnai háborúban "a gyermekeink jövője a tét, ők megérdemlik, hogy zsarnokságtól mentes világban éljenek" - áll a bejegyzésben.



"Ma Grúzia, holnap Ukrajna, holnapután a balti államok, később pedig sor kerülhet az én országomra, Lengyelországra is" - idézte a miniszterelnök Lech Kaczynskit, a 2010-es szmolenszki légikatasztrófában elhunyt lengyel elnököt, aki Grúzia 2008-es orosz megtámadása idején Tbilisziben tett szolidaritási látogatást a három balti állam és Ukrajna akkori vezetőivel együtt.

Orosz illetékes szerint nem lesz élelmiszerhiány az országban

Az egyik orosz miniszterelnök-helyettes szerint nincs veszélye annak, hogy élelmiszerhiány alakuljon ki vagy szűküljön a választék az országban, egyben óvta a lakosságot attól, hogy tartalékokat halmozzon fel.



Viktória Abramcsenko szerint Oroszország ellátja magát alapvető élelmiszerekkel és tovább bővíti az importkínálatot, hogy növelje a választékot az orosz fogyasztók számára.



"Új irányba tereljük a piacot, kölcsönösen előnyös kereskedelmet alakítunk ki, és bővítjük a partnerhálózatot a baráti országokkal" - mondta az illetékes.



A miniszterelnök-helyettes közölte: az elmúlt másfél hónapban az orosz állategészségügyi és növényvédelmi szövetségi szolgálat (Rosszelhoznadzor) több mint 140 külföldi vállalkozásnak adott engedélyt élelmiszeripari termékek Oroszországba hozatalára, így Törökországból, Indiából, Kínából, Fehéroroszországból, Azerbajdzsánból, Kirgizisztánból és Kazahsztánból. Elsősorban tej- és hústermékekről, takarmányról és takarmány-adalékanyagokról, valamint haltermékekről van szó - tette hozzá.



Ezen kívül keltetőtojások is érkeznek külföldről, a brazil és chilei beszállítókkal folytatott tárgyalások eredményeként engedélyezték a tojások és a naposcsibék szállítását. Viktória Abramcsenko hangsúlyozta, hogy a nyugati országok szankciói nem vezetnek az agráripari piac elszigetelődéséhez Oroszországban. "A világ nem korlátozódik az Egyesült Államokra és az EU-ra. Oroszország új piacokat nyit és új beszállítókkal köt megállapodásokat" - jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes.



A hazai ellátás biztonsága érdekében Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök hétfőn rendeletet írt alá a feldolgozott és a nyerscukor exportjának a tilalmáról augusztus 31-éig, továbbá a búza, a rozs, az árpa és a kukorica kivitelének a tilalmáról június 30-áig az eurázsiai gazdasági unióba is.



Az eurázsiai gazdasági unió létrehozásáról 2014 májusában írt alá megállapodást Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország, majd a szervezethez Örményország, Tádzsikisztán és Kirgizisztán is csatlakozott.

Szakadárok: az ukrán hadsereg miatt háromszáz bányász nem tud felszínre jönni

Mintegy háromszáz bányász nem tud a felszínre jönni a szakadár "Donyecki Népköztársaságban" lévő egyik bányából az ukrán fegyveres erők támadása miatt - közölte a terület szén-és energiaügyi minisztériuma kedden.



A Szkocsinszki bánya fő szellőzőventilátorát a belövések miatt áramtalanították. Kétszázkilencvennégy ember van a föld alatt, akiket fel akarnak hozni a bánya mélyéből - írták a helyi vállalat közleményében. Az esetnek egyelőre nincsenek halálos áldozatai.



A szakadár terület hatóságai segítséget kértek az orosz védelmi minisztériumtól, hogy védjék meg a "népköztársaságot" az ukrán fegyveres erők rakétatámadásaitól.



Eduard Baszurin, a helyi népi milícia helyettes vezetője a Rosszija-24 orosz tévécsatornán azt mondta, hogy erőik nem elegendőek ahhoz, hogy nagy magasságban megsemmisítsék a támadó rakétákat.



Hétfőn a terület hatóságai arról számoltak be, hogy az ukrán fegyveres erők által indított Tocska-U típusú rakéta szilánkjai hullottak a városközpontra. Denisz Pusilin, a szakadár terület vezetője szerint a rakéta kazettás töltetet hordozott.



Olekszandr Opriscsenko, a terület megbízott egészségügyi minisztere azt mondta, hogy 18 ember a helyszínen meghalt, kettő a kórházban halt bele súlyos sérüléseibe, és összesen 35 embert vittek kórházba a lehulló rakétaszilánkok miatt.



Megsérült az egyik metróállomás Kijev reggeli bombázásában

A kijevi metróhálózat Twitter-üzenetben közölte, hogy a ma reggeli bombázás megrongálta az egyik állomás bejáratát - számolt be róla a BBC.

Увага!



Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022

Áldozata is van a reggeli kijevi bombázásnak

Eloltották a lángokat annál a 15 emeletes kijevi lakóháznál, ahonnan ma reggel robbanásokat lehetett hallani.

A SkyNews szerint legalább egy áldozata van a Szvjatosinszkij negyedben történt tűznek, az épületben pedig még mindig vannak emberek.

Російський снаряд влучив у житловий будинок в Подільському районі Києваhttps://t.co/AHCi79w1xz pic.twitter.com/yyLCukPpxD — Ukrinform (@UKRINFORM) March 15, 2022

Erős robbanások hallatszottak Kijev központjában reggel

Legalább három erős robbanást hallottak kedd reggel az AFP francia hírügynökség újságírói az ukrán főváros, Kijev központjában, de eredetüket nem lehetett azonnal tudni.



A beszámoló szerint a távolban felszálló füstoszlopot lehetett látni, de nem tudtak a helyszínre menni, mert az ukrán fővárosban helyi idő szerint reggel hétig éjszakai kijárási tilalom van érvényben.



Az ilyen detonációkat néha légvédelmi fegyverek okozzák.



Egyelőre nem volt hivatalos nyilatkozat a történtekről.



A harcok az elmúlt napokban felerősödtek Kijev körül, a várost szinte teljesen bekerítették az Ukrajnába február 24-én betörő orosz erők.



Kijev hárommillió lakosának több mint fele elhagyta a várost az orosz offenzíva kezdete óta.



Hétfőn több halálos áldozatról és sebesültről érkezett jelentés a főváros különböző részein történt lövöldözések után.



Napok óta heves harcok folynak az orosz és az ukrán erők között Kijev északnyugati külvárosában.



Johnson: fájdalmas lesz az orosz energiafüggés felszámolása, de meg kell tenni

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint fájdalmas folyamat lesz az orosz energiahordozókkal szembeni nyugati függés felszámolása, de ezt mindegyik országnak meg kell tennie, mert csak így lehet megállítani Vlagyimir Putyin orosz elnök agresszióját.



Johnson a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap keddi kiadásának írt cikkében úgy fogalmaz: amikor Putyin 2014-ben először hajtott végre inváziót Ukrajna ellen, a Nyugat rettenetes hibát követett el. Az orosz elnök ugyanis ezzel az agresszív cselekedetével hatalmas darabot hasított le egy szuverén országról, a nyugati országok pedig hagyták, hogy "ezt megússza".



Az Oroszországhoz fűződő gazdasági kapcsolatok nemcsak újraindultak, de a korábbinál is intenzívebbé váltak, a Nyugat több orosz földgázt vásárolt, mint addig valaha, és így még inkább kiszolgáltatta magát Putyin akaratának - áll a brit kormányfő cikkében.



Boris Johnson szerint amikor az orosz elnök megindította az Ukrajna elleni mostani háborút, pontosan tudta, hogy a világ nagyon nehéznek fogja találni az ő megbüntetését, hiszen tudta azt is, hogy függőséget teremtett.



Márpedig amíg a Nyugat gazdaságilag függ Putyintól, addig az orosz államfő bármit megtehet e függés kiaknázására. Ezért kell most ezt a függést felszámolni, és ez meg is fog történni - írja keddi cikkében Boris Johnson.



A brit miniszterelnök szerint a hatalmas orosz szénhidrogénkészlet Putyin erőssége, de egyben gyengesége is, hiszen Oroszország nemigen gyárt olyasmit, amit a világ többi része meg akarna tőle vásárolni.



Ha a világ véget tud vetni a függőségnek az orosz nyersolaj- és földgázszállításoktól, azzal megfoszthatja Putyint pénzforrásaitól, de ez a stratégia csak akkor lehet igazán működőképes, ha ezt mindenki megteszi - írja Johnson.



A brit miniszterelnök hozzáteszi: el kell fogadni, hogy ez fájdalmas folyamat lesz, de csak az orosz szénhidrogénfélék vásárlásának beszüntetésével lehet Putyint rákényszeríteni az agresszió befejezésére és a nemzetközi jog tiszteletben tartására.

Johnson szerint Nagy-Britannia minden olyan technológiát ki fog aknázni, amely a megújuló energiaforrások használatát segíti, de olyan energiaforrásra is szükség van, amely akkor is rendelkezésre áll, ha nem süt a nap és nem fúj a szél.



Éppen ezért eljött az ideje annak, hogy "új, nagy tétek egész sorát tegyük fel a nukleáris energiára" - fogalmaz kedden megjelent cikkében brit kormányfő, hangsúlyozva: olyan fejlesztési stratégiára van szükség, amelyben a kis reaktorok és a nagy erőművek egyaránt megférnek.

Zelenszkij benyújtotta a törvénytervezetet a hadiállapot meghosszabbításáról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök benyújtotta a parlamentnek hétfőn azt a törvénytervezetet, amelynek révén az országban egy hónappal meghosszabbíthatják a jelenleg március 24-ig érvényes hadiállapotot, amelyet február 24-én, az Ukrajna ellen indított orosz támadás napján hirdettek ki - közölte honlapján az államfő.



Zelenszkij azt is bejelentette, hogy kedden folytatódnak a tárgyalások az orosz és az ukrán delegáció között. Hangoztatta: az ukrán fél célja továbbra is az, hogy a háború "tisztességes békemegállapodással" véget érjen.

Kirilo Timosenko, az elnöki iroda helyettes vezetője hétfő este arról számolt be az Interfax-Ukrajina hírügynökség jelentése szerint, hogy a háború kezdete óta csaknem 150 ezer civilt tudtak biztonságos helyre vinni az orosz támadás vagy ellenőrzés alatt álló területekről. A kimenekítés összesen 26 úgynevezett humanitárius folyóson zajlott sikeresen, elsősorban Kijev, Szumi, Harkiv és Zaporizzsja térségében, továbbá a Moszkva-barát szakadár területekről, Donyeckből és Luhanszkból.



Timosenko megerősítette, hogy a hevesen ostromolt Mariupol kikötővárost is el tudta hagyni több mint 160, magántulajdonban lévő személyautó. Irina Verescsuk kormányfőhelyettes korábban emiatt elégedetlenségének adott hangot, közölve, hogy ez mindössze 600-700 embernek adott lehetőséget az elmenekülésre, miközben 300 ezren laknak a városban. Verescsuk azt is jelezte, hogy az orosz tüzérségi tűz miatt ismét nem tudtak élelmiszert és gyógyszereket bejuttatni az ostromgyűrű mögé.



Az ukrán hadvezetés hétfő este arról számolt be, hogy az orosz erők veszteségeket szenvedtek Mariupolnál, és hátrébb vonultak.

A kikötőváros vezetése kedd hajnalban közölte, hogy az orosz támadás kezdete, február 24. óta 2357 civil halt meg a városban. Független forrásból ezt az adatot nem erősítették meg.



Verescsuk az UNIAN ukrán hírügynökségnek azt mondta, hogy hétfőn tíz tervezett humanitárius folyosóból csak hétnél volt ténylegesen lehetőség arra, hogy civileket menekítsenek ki. A nap folyamán ezeken 4000 ember távozott a háborús területről, ennek valamivel több mint a fele Kijevből.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség bejelentette, hogy az ukrán hatóságok arról tájékoztatták: helyreállt a külső áramellátás az üzemen kívüli csernobili atomerőműnél. Az ellátás előző nap szakadt meg, az ukrán hatóságok az orosz erőket vádolták a nagyfeszültségű vezeték megrongálásával. Az erőműnél az áramszünet veszélyezteti a nukleáris hulladékot tároló létesítmény hűtőrendszerét is.



A Fox News amerikai hírtelevízió hétfőn bejelentette, hogy egyik tudósítója, Benjamin Hall Kijev körzetében megsebesült, és kórházba került. A brit újságíró megsebesülésének körülményeiről és állapotáról egyelőre nem közöltek további információkat.



Az egyik orosz televízió élő híradását hétfő este egy háborúellenes tiltakozó zavarta meg. Sajtóértesülések szerint egy újságírónőről van szó, akit az incidenst követően azonnal őrizetbe vettek.