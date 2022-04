Közölte:

A háborúpárti tüntetésen Márki-Zay Péter közeli emberei is felszólaltak. Azt mondják, az orosz-ukrán háború a mi háborúnk. Az is egyértelmű, hogy teljesíteni akarják az ukrán elnök követeléseit. Fegyvert küldenének a hadszíntérre, és a gázcsapokat is elzárnák. Ezzel a magyar családokkal fizettetnék meg a háború árát. Ez az ellenzéki politika nemcsak felelőtlen, hanem veszélyes is.

A magyar kormány elítélte Oroszország katonai agresszióját, aggódunk Ukrajna területi épségéért, és minden segítséget megadunk a bajbajutottaknak.

Az orosz-ukrán háború azonban nem a mi háborúnk. Nem mi okoztuk, és nem is akarunk részesei lenni. A legfontosabb cél most az, hogy megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Biztonság nélkül gyarapodás sincs. Csak a megőrzött biztonságra alapozva lehet folytatni az országépítő munkát.