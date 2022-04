Az eddigi nyilatkozatokból már látható, hogy – nem meglepő módon – az egyik erőközpont a Gyurcsány Ferenc vezette DK és a vele szorosan összefonódott, önálló politikai erőként egyre kevésbé értelmezhető Jobbik körül formálódik. A többi párt egyelőre keresi az utat és ugyan változó hangsúlyokkal, de mindegyikük elsősorban Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet, illetve Gyurcsány Ferencet nevezi meg a választási kudarc fő felelőseként. Ugyanakkor akadnak olyan hangok is, akik az összefogást, illetve egyes pártok közötti paktumokat is bírálják, akár házon belül is, mint például a Jobbikban.

Elsőként érdemes felidézni az új parlamentben majd a legnagyobb ellenzéki frakciót alakító DK vezető politikusainak megszólalásait, amelyekben nekiestek Márki-Zay Péternek. A választások éjszakáján tartott beszédében Gyurcsány Ferenc adta meg az alaphangot, amihez később csatlakozott a DK-s kánon. A volt miniszterelnök úgy fogalmazott:

Tudják, hogyha valaki nem elég bátor ahhoz, hogy nagyot álmodjon, akkor végül, ha cselekedni kell erőtlennek, rosszabb esetben gyávának fog bizonyulni. Erőtlent meg gyávát nem bíznak meg, hogy vezessen bármit, különösképpen nem a hazát. Aztán van itt még valami, kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják, kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, végül azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van.

Ezzel a baloldal főnöke meghatározta az irányelvet, egyértelműen alkalmatlannak nyilvánította a miniszterelnök-jelölti szerepre a „kapitányt”, Márki-Zay Pétert. A kritika hitelességét jelentősen gyengíti, hogy utólag, a választási bukás után állt elő vele Gyurcsány. Néhány nap elteltével, április 9-én a DK politikai tanácskozásán folytatta a saját korábbi jelöltjük földbe döngölését, sőt továbbment egy lépéssel, és kijelentette, hogy Dobrev Klárával győztek volna.

Választunk egy olyan miniszterelnök-jelöltet, akinek egy, azaz egy mandátuma van jó esetben a parlamentben, és nincsen mögötte szervezett parlamenti politikai háttér. Mi ez? […] Ha egy leendő miniszterelnök-jelölt azt az ambíciót tűzi ki, hogy ő leváltja azt az ellenzéket, amelynek élén győzni kellene, majd kormányozni, akkor ezt öngyilkosságnak hívják. […] Valójában egyvalaki mondta, hogy ezzel a háttérrel ez a jelölt alkalmatlan. Dobrev Klára mondta ezt. […] Dobrev Klárával győztünk volna.

Arató Gergely, aki Kőbányán szoros versenyben győzött, így újabb négy évig a DK frakcióját erősítheti, az ATV műsorában szintén egyszemélyi felelősként állította be Márki-Zay Pétert.

Nagyon-nagyon egyértelmű egy kampányban, hogy a miniszterelnök-jelölt, a kampány vezetője viseli a felelősséget ezért a kampányért. Ráadásul, ugye, most egy olyan szituációban voltunk, ahol a miniszterelnök-jelölt kimondottan ambicionálta is, hogy nemcsak a politikai döntéseket, de akár a plakát színéről való döntést vagy a betűtípusról, vagy a program minden részeleméről való döntést is magánál tartsa. Ezért nagyon jó a kapitány példája. Természetesen egy kapitány is felel azért, hogy mi történik a hajón, és ez egyszemélyi felelősség, ezt nem lehet megosztani a kampányban, és nem lehet áthárítani utólag.

Elhibázott kampány

Néhány perccel ezután már azt fejtegette a műsorban, hogy a baloldal kampánya elhibázott volt, de ezért is a miniszterelnök-jelöltjüket tette felelőssé. Szerinte az alapvető probléma az volt, hogy ez a választási kampány eltévesztette a fókuszát. Azt hallottuk a miniszterelnök-jelölttől, hogy a kampány célja, megnyerni az elbizonytalanodott fideszes szavazókat. – A kutatók figyelmeztettek, hogy ez egy olyan típusú szavazói tábor, amely nem létezik – magyarázta Arató. Végül arról beszélt, hogy a kampány utolsó hetében a baloldali szimpatizánsok és több politikustársa is kétségbe vonta Márki-Zay alkalmasságát a jelöltségre.

Barkóczi Balázs, a DK szóvivője, aki a papírformának megfelelően győzött Budapest XV. kerületében, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében védelmébe vette főnökét, Gyurcsány Ferencet méghozzá úgy, hogy Márki-Zay Pétert nevezte meg a bukás felelősének.

Mert valóban van itt egy Gyurcsány-szál a háttérben, csak nem úgy, ahogy elsőre gondolják, meg nem is annyira a háttérben: 2019. önkormányzati választás – Nincs Márki-Zay Péter, Gyurcsány Ferenc pedig felszántja az országot az egész kampányban. Eredmény: masszív ellenzéki győzelem, nyertünk Budapesten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán, Salgótarjánban, Egerben és Szombathelyen. 2022. országgyűlési választás – Gyurcsány Ferenc nem folytathat országos kampányt, mert erre kéri Márki-Zay Péter, aki végigkampányolja az országot. Eredmény: kétharmados Fidesz-győzelem, a 2019-ben megnyert városok jelentős többségében veszített az ellenzék. Tessék levonni a következtetéseket! Ha nem nézünk szembe az igazsággal, tanulni sem fogunk belőle: Márki-Zay Péter a kétharmad felelőse.

„Hibázott, felelnie kell érte”

A DK vidéki politikusai közül is többen beleszálltak a hódmezővásárhelyi polgármesterbe. Varga Zoltán, akit Debrecenben magabiztosan győzött le a fideszes Kósa Lajos, a Debreceni Nap nevű portálnak adott interjúban fejtegette, hogy Márki-Zay Pétert felelősségre kellene vonni a baloldal kudarcáért.

Hiszen, ha egy jóravaló, becsületes, sokgyermekes buszvezető például »véletlenül« tömegbalesetet okoz, bár sokan sajnálják, mert tudják, hogy pluszműszakot vállalt, talán fáradt is volt, ezért nézte el a kanyart, a táblát, a vonatot, de mégis felelősségre vonják, a figyelembe vett körülmények mellett is. Hibázott, tragédiát okozott, felelni kell érte.

Varga szerint Márki-Zaynak tudnia kellett volna, hogy az adott pillanatban nem alkalmas a busz vezetésére.

Most adott egy vezető, aki azt ígérte, tud vízen járni. Hogy az ellenzéki szavazók mellett a leszakadó fideszeseket is tálcán hozza. Hogy erre ő, és csakis ő képes. Hittünk neki, hinni akartunk, és joggal vártuk-gondoltuk, hogy legalább fegyelmezett, ura szavainak, hogy nem hazardírozik. Ő kifejezetten kérte, hogy a kampányt önmaga vigye, a pártok ne avatkozzanak abba bele, és ezt a szabadságot meg is kapta. Sajnos az eredmények magukért beszélnek. Tragédia lett az ígéretből.

A DK makói politikusa, Mucsi Tamás is a miniszterelnök-jelöltjükre hárította a felelősséget. Szerinte Márki-Zay Péter polgármesternek kiváló, de Magyarországnak too much! (túl sok – a szerk.) – Magyarország túlnyomó többsége nem kér az amerikai típusú szemléletből, retorikából és kampányeszközökből. Ezt mi már a kampányban láttuk, sőt, mondtuk – állította Mucsi egy április 4-i Facebook-posztjában. Arra is kitért, hogy mindenütt a világon pártok csinálnak politikát civil támogatással. Majd némi pikírtséggel hozzáfűzte:

Kipróbáltunk egy új receptet. Civilek csináltak politikát pártok támogatásával. Kiderült, hogy nem működik. Nagyon nem. Megyünk tovább előre. Nem felfelé, arra az Istenek laknak.

Végül idézzük Czeglédy Csabát a 6,3 félmilliárdos költségvetési csalással vádolt szombathelyi politikust, Gyurcsány Ferenc barátját és ügyvédjét, aki meglepő módon nem elsősorban Márki-Zayt ostorozta – bár a hibáit megemlítette –, hanem Budapest főpolgármesterét osztotta ki keményen a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely elárulta az ellenzéki közösséget azzal, hogy visszalépett, így nem tudhatjuk, hogy végül ki nyerte volna meg a második fordulót, ha mind állva maradnak. Azonban ne hánytorgassuk már fel utólag Márki-Zay Péternek, hogy élt a lehetőséggel. Momentuma volt abban a pár hétben, nagy kár, hogy nem tudta tavasszal megismételni. Az a személyes teljesítménye volt, hogy előbb lenyomta Jakab Pétert, majd visszalépésre késztette Karácsonyt, majd legyőzte végül – sajnos – Dobrev Klárát. […] Az emberek inkább elhitték Orbánnak, hogy megvédi a magyarokat, mint a nem integráló személyiségű MZP-nek, aki ráadásul kimondta azt az (ön)gyilkos mondatot, amire a Fidesz pillanatok alatt felépítette a kampányát. Az utolsó hetekben a terepen már csak magyarázkodtam: nem, nem küldünk katonákat Ukrajnába, nem zárjuk el a gázt.

Jakab Péter szerint hiba volt civil jelöltet állítani

A DK kórusába illeszkedett a Jobbik elnöke és néhány olyan politikusa, aki szintén parlamenti mandátumhoz jutott a ellenzéki összefogás listájáról. Látható, hogy Jakab Péter és csapata semmit nem változtat a szövetségi politikáján, a megszólalásaik teljesen illeszkednek Gyurcsányék retorikájához, a maradék Jobbik lassanként a DK platformjaként üzemel. Jakab már a választások éjszakáján – a baloldalon elsőként – durván támadta Márki-Zay Pétert a videós bejelentkezésében.

Márki-Zay Péter októberben hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány, hovatovább Fidesz-kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb, egyértelműbb beszéd most több szavazatot hozott volna. Márki-Zay Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket, valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta.

Másnap Jakab folytatta a bukott jelöltjük bírálatát, miután a Jobbik elnöksége gyorsan összeült és döntött arról, hogy részükről minden rendben van, tovább kell menni azon az úton, amin április 3-ig meneteltek.

Vissza fogjuk szerezni azokat a jobbikos és baloldali szavazókat is, akiket a közös miniszterelnök-jelölt megszólalásai elriasztottak az egységes ellenzéktől.

Aznap este Jakab az ATV-ben hosszasan beszélt arról, hogy ő a kampányban figyelmeztette Márki-Zay Pétert a hibákra, majd a saját állítólagos népszerűségével is kérkedett.

Én nem rejtettem véka alá, hogy vannak problémák az ő kampányával és ezeket el is mondtam neki (Márki-Zay Péternek – a szerk.) Hódmezővásárhelyen vagy éppen máshol. Elmondtam, hogy nem biztos, hogy mindig 2 órás élő Facebook-bejelentkezésekkel kell végig vinni egy kampányt, mert rengeteg a hibázási lehetőség és ő nagyon sok hibát elkövetett, amit sajnos a választók megbosszultak.

Azt is elmondta, hogy rengeteg településen járt, 120 kisebb-nagyobb városban, faluban, és nem a Fidesz politikáját kellett megmagyaráznia, hanem Márki-Zay Péter kijelentéseit.

– Győzködnöm kellett a választókat, hogy lehet, hogy ő rosszul fogalmaz, vagy kiforgatható módon fogalmaz, de mégiscsak tegyük mérlegre, hogy ez a nagyobb probléma vagy az elmúlt 12 év népnyúzása. És akkor azt mondták, hogy Péter – mármint hogy Jakab –, ha ön nyerte volna meg az előválasztást, akkor én most odahúznám az X-et, de MZP-re meg nem akarom. Győzködni kellett a saját választóinkat is, hogy ezt tegyék félre – állította Jakab.

Később az RTL Klub híradójában látszólag önkritikusan beszélt a saját hibáiról is, de mint kiderült, ezt abban látta, hogy a többi pártelnökkel együtt engedte egy civil jelölt, azaz Márki-Zay Péter indulását az előválasztáson.

Ha az én hibámat kell kiemelni, akkor legfőképp az, hogy az előválasztás szabályrendszerében lehetővé tettem én és a többi ellenzéki pártelnök, hogy miniszterelnök-jelölti szinten civil is megmérkőzhessen az előválasztáson. […] a civil világban lehet szabadon beszélni, a politikai világban viszont minden egyes kimondott szónak rendkívül nagy súlya van, százalékokban mérhető súlya. És ebben a kampányban sajnos azt tapasztaltuk, hogy rendkívül sok rosszul kimondott szó volt, amely százalékokban mérhető veszteségeket okozott. […] Nyilván nem véletlen, hogy a közös miniszterelnök-jelöltet szokták idézni.

Pár perc múlva egy totális önellentmondással próbált érvelni a műsorban Jakab, amikor arról beszélt, hogy ő talán sikeresebben meg tudta volna szólítani a vidéki szavazókat, de a választóknak Márki-Zay Péter kellett.

Egy olyan konstrukcióban indultunk el, amire még nem volt példa Magyarországon, tehát egy pilot-programban vettünk részt, amikor előválasztást tartottunk Magyarországon. Szerintem könnyebb lett volna megszólítani a vidék Magyarországát, ha – urambocsá! –, mondjuk, én nyerem meg az előválasztást. De a választók azt mondták, hogy nem Jakab Péter kell nekik, hanem Márki-Zay Péter, ő viszont nem tudta ezt megtenni, hiszen voltak elhibázott, vagy éppen kitekert, félremagyarázott mondatai. Egy civil a civil világban ezt elkövetheti, a politikus a politikai pályán ezt nem követheti el. De hát nem politikus indult, hanem egy civil.

A jobbikos Brenner Koloman is az összefogás listájáról került a parlamentbe, tehát egyéni választókerületben nem mérette meg magát, de utólag ő is kiosztotta a miniszterelnök-jelöltet az ATV egyik elemző műsorában.

Ez vidéken így van, nem a Jobbik hiányzott, még egyszer mondom, hanem a szavazó hiányzott, bal- és jobboldali szavazó, akiket Márki-Zay Péter beszéde, összevissza beszéde elriasztott.

A parlamentből távozó Steinmetz Ádám olimpiai bajnok vízilabdás a Válasz Online-nak adott interjúban beszélt Márki-Zay Péter kampányáról is. Szerinte „aki többet beszél, mint amennyit alszik, természetes módon követ el hibákat”. A miniszterelnök-jelölt emlékezetes mondatáról, miszerint az ellenzéki összefogásban képviselik a kommunistákat és a fasisztákat is, Steinmetz azt mondta: „Nagyobb felsorolás része volt, értettem a mondanivalóját, de ennyire kiragadható mondatot kiejteni a száján… Nem volt szerencsés.” Azt is elmondta, hogy egy néhány tízezres város vezetése és egy tízmilliós ország vezetése egészen más szint. Steinmetz szerint Márki-Zay Péter karaktere alkalmas utóbbira is, de amikor ezek a szerencsétlen mondatok elhangzottak, talán még nem volt készen a szerepre.

Az ellenzéken belüli adok-kapok további részleteit sorozatunk következő részében ismertetjük.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje