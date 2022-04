Az április 3-i magyarországi parlamenti választások eredménye nem jelent veszélyt az európai demokráciára. Valójában éppen annak győzelmét mutatja

– hangsúlyozta a The Atlantic hasábjain megjelent véleménycikkében Kovács Zoltán,

hozzátéve: itt az ideje, hogy ezt végre megértsék a magyar kormány kritikusai is, akik keményen dolgoztak azon, hogy aláássák a választások hitelességét. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár ugyanakkor kiemelte: állításaikkal ellentétben a választási megfigyelők és szakértői csoportok is megerősítették, hogy a választások szabadok és tisztességesek voltak. Sőt még az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is elismerte, hogy a választási rendszer megfelelő alapot biztosít a demokratikus választások lebonyolításához – húzta alá.

Kovács Zoltán szerint hazánk nemzetközi kritikusaival ellentétben a magyar választók többsége – több mint 54 százaléka – világosan megértette, hogy a jelenlegi regionális és globális helyzetben nem hozzá nem értő, tapasztalatlan vezetőkre van szükség.

A választások napján a magyar választópolgárok azért mentek el ilyen nagy számban – közel 70 százalékban – szavazni, hogy napjaink kaotikus nemzetközi politikai környezetében támogatásukról biztosítsák Orbán Viktor miniszterelnököt és kormányát.

Emellett – folytatta – az elmúlt 12 év alapján a választók úgy ítélték meg, Orbán Viktor a legalkalmasabb jelölt arra, hogy kiálljon értük és megvédje Magyarország nemzeti érdekeit. Az egyesült ellenzék viszont nem volt képes vonzó alternatívát kínálni, élén egy olyan miniszterelnök-jelölttel, aki kampánya során gyakorlatilag a magyar társadalom valamennyi csoportját megsértette – rögzítette az államtitkár.

Borítókép: Kovács Zoltán