Mráz Ágoston Sámuel a Vasárnapi újság című műsorban hangsúlyozta, Márki-Zay Péter győzelme esetén mondhatja, ő szólt előre: minden tekintetben nyitott arra, hogy Magyarország valamilyen módon részesévé váljon a háborúnak.



Kiemelte, "2006-ban Gyurcsány Ferenc nem szólt előre, hanem átverte a választókat, most nehezen érthetően szól előre Márki-Zay Péter, és ezt meg kell hallani".



Lánczi Tamás politológus aláhúzta: az ellenzék mondhatta volna azt, hogy háború és béke kérdésében egyértelműen a kormány mögött állnak, így ők is és az ország is jobban járt volna, "mint ezzel a háborús propagandával, amibe belekezdtek".

Ezzel szemben az ellenzék kampánytémává tette a háborút, ráadásul a "háború oldalán avatkoztak be" - mondta.



Lánczi Tamás szerint ez nem meglepő az elmúlt négy év alapján, hiszen a kormány többször, például a koronavírus-járvány alatt is egyértelműen felajánlotta a baráti kezet, nemzeti összefogást sürgetett, az ellenzék azonban "rövid, párperces hezitálás után" úgy döntött, hogy semmilyen módon nem segíti a kormányt, "hanem minden létező módon opponálja".



Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte, a történelmi valóságnak nem felelnek meg az ellenzék azon állításai, amelyek párhuzamba állítják az orosz-ukrán háborút és az 1956-os magyarországi eseményeket.



Lánczi Tamás elmondta, a DatAdat nevű rejtélyes, Észtországban bejegyzett cég által kiküldött sms-ek jelentik az egyik legnagyobb választási csalást, amelyet a rendszerváltás óta elkövettek.



Hangsúlyozta, ennek a cégnek magyar tulajdonosai vannak, a volt kormányfő Bajnai Gordon, az ő volt titokminisztere Ficsor Ádám és az MSZP korábbi kampányfőnöke Szigetvári Viktor, a társaság vezetői között pedig olyanok vannak, akik az amerikai baloldal kampányát szervezték az elmúlt egy évtizedben.



Lánczi Tamás azt kérdezte, ha ez a cég tisztességesen működik, akkor miért nem Magyarországon végzi a tevékenységét, és hogyan jutott hozzá a választók adataihoz.



Kiemelte, a társaság olyan személyes, bizalmas, érzékeny adatokat tárolhatott törvénytelenül, mint a név és telefonszám, amelyekkel "nagyon gonosz módon" vissza lehet élni.

Lánczi Tamás szólt arról is, ilyen üzenetek kiküldése több száz millió forintba kerülhet, ezért is probléma, hogy a cég külföldön működik, mert így nem lehet rá alkalmazni a magyar kampányfinanszírozási törvényt.



A politológus megjegyezte, sajtóhírek szerint a transzatlanti térségben több száz millió forinttal próbálták segíteni az ellenzéket, "volt itt szó kokainpénzekről és másokról".



Mráz Ágoston Sámuel elmondta, különbséget kell tenni, amikor az adott állampolgár a számára szimpatikus pártnak teljesen legálisan hozzájárul az adatai kezeléséhez, majd felhívják őt, míg a DatAdat esetében egy ismeretlen szervezet ismeretlenül szerzett adatokat.



"Ki tudja a mai nap mi fog még történni, milyen üzeneteket kapnak a kiválasztottak?" - kérdezte.



A Nézőpont Intézet igazgatója kijelentette, a választás demokratikus szellemével ellentétes, törvénytelen manipulációnak számítanak az ismeretlen helyről, megfoghatatlanul, befolyásoló szándékkal küldött üzeneteket.



Hozzátette, az EBESZ választási megfigyelői hétfőn adják ki következő jelentésüket, "az ő hitelességük fog azon múlni, hogy megemlítik-e ezt a DatAdat-ügyet vagy csak a szokásos mantrát mesélik el, amit a nyugati sajtótól kezdve az összes ilyen európai parlamenti dokumentumban meg lehet találni".



Lánczi Tamás emellett elképesztőnek nevezte, hogy az ellenzék tíz éve követeli a levélszavazatok rendszerének kiterjesztését, majd amikor Erdélyben találnak "tizenhárom megpörkölődött levélszavazatot", akkor az egészet megszüntetnék.

"Ez egy inszinuáció", valaki a magyar választási rendszer korruptságának a bizonyítékát akarta legyártani, választási csalást akartak kreálni a határon túli szavazatok érvénytelenítése érdekében - mondta a politológus.



Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta, Márki-Zay Péter az egész kampányban azt próbálta hangsúlyozni, mennyire szereti a határon túli magyarokat, majd egy "műbalhé hatására" kijelentette, hogy az általuk leadott 2-300 ezer szavazatot "dobjuk ki a kukába".

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezérigazgatója a Nézőpont Intézet Ki fújja az ellenszelet? - Magyarország a nemzetközi sajtóban 2021-ben című elemzésének bemutatóján a Városliget Caféban 2022. február 24-én.