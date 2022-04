Majd a kutya melegít? 36 perce

Timmermans sem cáfol: az energiadiktatúra is benne van a brüsszeli pakliban

Nem cáfolta Frans Timmermans az Európai Bizottság zöldpolitikáért felelős alelnöke, hogy létezik olyan javaslat, amely energiadiktatúrát vezetne be az Európai Unióban. Ráadásul a politikus több olyan szervezettel is tárgyalt, amelyek olyan ötletekkel állnak elő, miszerint éjszaka a 15°C is elegendő a lakásban, de egyébként is érdemes minden szobában legalább 1°C-kal csökkenteni a hőmérsékletet. Ha pedig fázunk, vásároljunk cserépből és teamécsesből készített melegítőt. Vagy tartsunk kutyát ágymelegítőnek?

Tóth Edina, a Fidesz európai parlamenti képviselője a héten arról a hírről kérdezte Frans Timmermanst, az EB alelnökét, amely szerint Brüsszel megtiltaná, hogy 18°C-nál melegebbre fűtsék a belső tereket – írja a V4NA hírügynökség. Az EB alelnöke nem cáfolta az értesülést, azonban kitérő választ adott arra, hogy hogyan képzelik el a gyakorlatban ezt az intézkedést – olvasható Tóth Edina közleményében. A V4NA információi szerint Brüsszel 18 Celsius-fokban határozná meg az épületek maximális belső hőmérsékletét egy javaslat szerint. Ezek után nem meglepő, hogy Frans Timmermans és csapata az elmúlt hetekben, hónapokban olyan szervezetekkel tárgyalt, melyek hasonló intézkedéseket szorgalmaznak. Az EB-alelnök találkozóinak és tárgyalásainak listáján szerepel például egy holland szervezet, amely szerint éjszaka elegendő, hogy csak 15°C legyen a lakásban. A szervezet honlapján több tippet is megoszt arról, hogy csökkenthető a háztartások energiafelhasználása. Ráadásul egy olyan oldalra is átirányítanak, ahol megmutatják, hol vásárolhat az ember teamécsesből és cserépből készült melegítőket. De egy tesztet is ki lehet tölteni, hogy mennyire takarékos az ember. Egy másik szervezet pedig, amellyel Timmermans csapata tárgyalt, egy tanulmányban kifejti, mekkora energiamegtakarítást jelenet, ha minden helyiségben 0,5-1,5 °C-kal csökkentik az emberek a hőmérsékletet. Hozzáteszik, hogy a fogyasztói magatartás fokozatosan változtatható meg. Ezek után nem meglepő, hogy Timmermans is azt javasolja az embereknek, hogy döntsenek úgy, hogy “kevésbé fűtenek, inkább biciklivel mennek, nem autóval, rövidebb ideig zuhanyoznak, hogy a ruháikat kiszellőztetik ahelyett, hogy kimosnák.” Felmerül a kérdés, hogy vajon mikor javasolják a brüsszeliták, hogy mindenki fogadjon maga mellé egy bichon kutyát. Hiszen Európa egyik legrégebbi kutyafajtája évszázadokon át kedvelt kísérője volt a hölgyeknek. Ráadásul nem csak házikedvencként brillíroztak a kis fehér kutyák, hanem gyakorlati hasznuk is volt: ágymelegítőként szolgáltak a fázós nők és a betegek mellett.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!