A migráció a következő években is biztonsági kihívást fog jelenteni – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György felidézte, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb jelentése szerint a nyugat-balkáni migrációs útvonal az egyik legaktívabb, itt jelentős a növekedés.

Hozzátette, egyre többen várnak Szíriában, Iránban és Törökországban is arra, hogy Európába indulhassanak.

Kijelentette: semmi nem valósult meg azokból a nyugat-európai elképzelésekből, amelyek szerint a migránsokat sikerül majd integrálni. Látható az is, hogy az Európai Unió migrációs politikája is változik, de továbbra is az illegális bevándorlás kezeléséről és nem a megállításáról beszélnek – közölte.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy az orosz–ukrán háború ellátási gondokat okozhat a Száhel-övezet országaiban, ami újabb migrációs hullámhoz vezethet.

Borítóképünkön Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Fotó: MTI/Bruzák Noémi