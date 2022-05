Az állam- és kormányfők eheti csúcstalálkozóján elfogadandó nyilatkozat-tervezet szerint bevezetnék az embargót a tengeren érkező orosz olajra, de ideiglenes felmentést kap a tilalom alól a vezetéken érkező nyersanyag - értesült a Reuters alapján a Világgazdaság. A tengeri kikötővel nem rendelkező Magyarország, Szlovákia és Csehország esetében tehát későbbre halasztják az embargót.

A hírügynökség emlékeztet, hogy a szöveget még átírhatják, mivel ez az a kompromisszum, amelyben a hétvégén nem sikerült megállapodni. Az értesülés szerint a csúcson nem fogják véglegesíteni, mit jelent pontosan az „ideiglenes” felmentés. A diplomaták és miniszterek feladata lesz olyan megoldást keresni, amelyik biztosítja, hogy tisztességes marad a verseny az orosz olajat tovább vásárlók és azok között, akiktől megvonják ezt a lehetőséget.

Többen is egyetértenek az olajembargó magyar ellenzésével az EU-csúcs előtt

Hétfőn és kedden tartják Brüsszelben az Európai Tanács rendkívüli ülését, amelyen az állam- és kormányfők többek között az elhúzódó ukrajnai háborúról, az azzal járó súlyos gazdasági válságról, illetve az energiaellátás biztonságáról tárgyalnak. A Politico EU-s tisztviselőkre és diplomatákra hivatkozva arról ír, hogy többen is helyeslik a magyar álláspontot az olajembargó elutasításáról.

A hírek hatására öthetes csúcsra, 1,0765 környékére erősödött az euró a dollár ellenében hétfőn, a csúcstalálkozó kezdete előtt a korai kereskedésben (és ezt az árfolyammozgást hüvelykujjszerűen követte a forint is, mérsékelten erősödve, miközben a złoty és a cseh korona irányt keresett). Ez annak köszönhető, hogy nem várható olyan döntés, amelynek alapján a Barátság vezeték kiiktatásával megcsappanna Európa olajellátása.

Az eurózóna recessziójának szcenáriója nem vált valószínűbbé. Ellenkezőleg

– magyarázta jegyzetében az euró erősödését Ulrich Leuchtmann, a Commerzbank deviza- és árupiaci főközgazdásza.

Az Európai Unió országai nem tudtak megegyezni vasárnap az Oroszország ukrajnai inváziója miatti szankciócsomagról a brüsszeli csúcstalálkozó előtt, de a tárgyalások folytatódnak. A hétfői és keddi tanácskozások fő témája az EU-csúcson az Oroszország ellen tervbe vett hatodik szankciós csomag, amelynek része lehet az Ursula von der Leyen által május elején beígért teljes körű olajembargó megvitatása is.

A kérdésben a magyar álláspont változatlan, ezzel kapcsolatban Orbán Balázs vasárnap a Fecebookon így fogalmazott:

„Az állam-, illetve kormányfők a márciusi versailles-i csúcson megállapodtak abban, hogy nem vezetnek be orosz energiahordozókat érintő uniós szankciókat, az energiafüggőség csökkentése érdekében hozott intézkedéseknél pedig figyelembe veszik az országok eltérő energiaszerkezetét, valamint azt a szuverén jogot, hogy az egyes tagállamok maguk határozzák meg az energiamixüket. Ennek a nehezen létrehozott európai egységnek mond ellent az Európai Bizottság hatodik szankciós csomagra tett javaslata” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A Politico az Európai Bizottság egyik tisztviselőjére hivatkozva azt írja, hogy még ezen a héten megállapodásra lehet számítani az ügyben, sőt egyes források szerint egy előzetes megállapodás is születhetett már.

A lap szerint számos európai vezető úgy vélekedik, hogy Putyin hadseregeinél sokkal közvetlenebb veszélyt jelent rájuk nézve a fogyasztói árak emelkedése miatt növekvő választói harag.

Brüsszelben a diplomaták vasárnap este azt mondták, egész éjjel dolgozni fognak, és hétfő reggel újra összeülnek a megállapodás reményében, de sokan úgy vélekednek, hogy az ügy bonyolultsága miatt valószínűleg még többnapnyi munkára lesz szükség.

Egyes tagállamok továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy Németország és Lengyelország gazdasági előnyre tehet szert a vezetékes olajra vonatkozó korlátozások miatt, mivel esetükben nem áll fenn annak a veszélye, hogy az ellátásuk megszűnik vagy veszélyesen lecsökken az embargó következtében.

A Politico a magyar álláspont kapcsán arról ír, számos uniós tisztviselő és diplomata szerint sok más ország valójában csendben helyesli azt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök az olajembargó fokozatos – így több időt igénybe vevő – bevezetése mellett érvelt, valamint amellett, hogy jelentős pénzügyi kompenzáció szükséges az alternatív energiaforrásokra való áttérés elősegítéséhez.

Az olajembargó az Oroszország elleni hatodik szankciócsomag része. Az eddigi csomagok esetében a megállapodás lényegesen könnyebb és gyorsabb volt, a jelenlegi viszont nemcsak az orosz olajra, hanem például a Sberbankra vonatkozóan is tartalmaz megszorításokat. A Politico szerint a tagországok ezeket az egyéb szankciókat kezelhették volna az olajembargó ügyétől függetlenül is, azonban mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy egy egységben tárgyalják őket – így viszont az egyéb szankciók bevezetése is várat magára, amíg nincs megállapodás olajügyben