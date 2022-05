Cikkünk frissül!

Az angolok szerint felelősek az orosz katonai vezetők is

Az Egyesült Királyság szerint az orosz katonai vezetők ugyanúgy felelősek az ukrajnai invázióért, mint Vlagyimir Putyin elnök, és vállalniuk kell a következményeket. Ben Wallace védelmi miniszter hétfői beszédében várhatóan azt fogja mondani, hogy az orosz elnöknek és belső körének ugyanarra a sorsa kell jutnia, mint a náciknak, akik vereséget szenvedtek, és háborús bűneikkel a nürnbergi perben kellett szembesülniük.

A Telegraph-nak és a Times-nak közölt kivonatok szerint Wallace a következőket mondja: „Ukrajna megszállása révén Putyin, belső köre és tábornokai most a 70 évvel ezelőtti fasizmust és zsarnokságot tükrözik, megismételve a múlt századi totalitárius rendszerek hibáit."

Az Egyesült Királyság újabb szankciókat jelentett be

Annak érdekében, hogy tovább gyengítse Vlagyimir Putyin hadigépezetét, Nagy-Britannia újabb szankciókat jelentett be – 1,7 milliárd font értékben. 1,4 milliárd font értékű Oroszországból származó importra (elsősorban nemesfémekre) ezentúl magasabb vámtételek vonatkoznak, 250 millió font értékben pedig korlátozzák az Oroszországba irányuló exportot. Az import- vagy exportszankciók hatálya alá tartozó termékek összértéke így 4 milliárd font fölé nő.

Oroszország csak fogolyként engedi távozni az Azovstal védőit

Oroszország csak akkor engedi meg az ukrán védőknek, hogy elhagyják a Mariupol városában ostromlott Azovstal acélművet, ha foglyul ejthetik, majd orosz hadifoglyokra cserélhetik őket – mondta az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij a Sky Newsnak nyilatkozva azt is mondta, hogy Ukrajna – nehézfegyverek hiányában – katonai erővel jelenleg nem tudja feloldani az azovstali létesítményben kialakult patthelyzetet.

Oroszország elfelejtett mindent

– Oroszország elfelejtett mindent, ami fontos volt a második világháború győzteseinek. De Ukrajna és az egész szabad világ emlékeztetni fogja rá. Hogy aztán senki ne felejtse el. Így pedig újra súlyt kapnak azok az igazán fontos „soha többé” szavak, amelyeket a szabad világban minden évben ismételgetnek a második világháború áldozatainak emléknapjain – mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ungváron találkozott az amerikai és az ukrán elnök felesége

Szlovákia és Románia után Ukrajnába is ellátogatott a kelet-európai körúton járó Jill Biden. Az amerikai first lady az ukrán elnök feleségével, Olena Zelenszkával találkozott egy ungvári iskolában, ahol főleg a csernyihivi régióból menekült embereket helyeztek el. Járt az ungvári kórházban is, ahol sebesült katonákat látogatott meg.

Olena Zelenszka arra kérte Jill Bident is, hogy segítse elő a lakosságnak szóló pszichológiai segítségnyújtás nemzeti programjának munkáját, amelyet az ukrán elnök felesége védnöksége alatt hajtanak végre.

– Szeretnénk adaptálni azokat a programokat és gyakorlatokat, amelyek már léteznek az Egyesült Államokban, különösen a poszttraumás stressz-szindróma kezelésének területén – mondta Olena Zelenszka.

Justin Trudeau és Volodimir Zelenszkij / Fotó: UKRÁN ELNÖKI IRODA / www.president.gov.ua

Kanadai támogatás

Kijevben járt vasárnap Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, aki segítséget ígért a felszabadított területek aknamentesítéséhezm valamint Ukrajna újjáépítéséhez. Tárgyalások kezdődtek az ukrán exportórök ereskedelmi korlátozásainak feloldásáról, valamint az ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumkényszer eltörléséről. A fegyveres ellenállást Kanada páncéltörő rendszerekkel, műholdas kommunikációs berendezésekkel fogja segíteni - hangzott el a két elnök találkozóján.