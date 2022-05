Nagy értéke a magyar demokráciának Hadházy Ákos – az állítás akkor egészen biztosan igaz, ha az állami ráfordítások és a munkahelyen eltöltött idő viszonyát vesszük alapul. A Mediaworks Hírcentruma szombaton megírta: országgyűlési képviselőként Hadházy az elmúlt egy évben majdnem bruttó 15 millió forintos tiszteletdíjra volt jogosult, ennyi pénzért azonban mindössze két parlamenti ülésen vett részt.

Egyszer tavaly májusban, majd aztán szeptemberben. Legújabb információink szerint 2021 májusa és 2022 áprilisa között a baloldal botrányembere az illetmény mellett további ötvenmillió forintos keretet is felhasználhatott, vagyis Hadházy működését a mögöttünk hagyott tizenkét hónapban összesen 65 millió forinttal finanszírozták az adófizetők. Ha innen nézzük, több mint harmincmillió forintba került minden olyan alkalom, amikor Hadházy belépett a Parlament épületébe.

Hadházy Ákos az előző, a 2018-as országgyűlési voksolás idején is úgy próbált némi médiafigyelemre szert tenni, hogy azt hangoztatta: nem ül be az országgyűlésbe. A bojkott ötletét a politikus ezúttal is bedobta, annyival megtoldva, hogy a 2022-es választást elcsalták, a parlamentben pedig már eddig sem volt meg a lehetőség arra, hogy a képviselők ellenőrizzék a kormányt.

Érdekes módon utóbbi mozzanat akkor nem zavarta Hadházy Ákost, amikor a fizetést kellett felvenni. Úgy tudjuk, hogy 2018. május 1. és 2022 április 30. között Hadházynak összesen bruttó 48 millió forintnyi tiszteletdíjat bérszámfejtettek. A képviselő ugyanakkor – az adatok szerint – valóban nem hitt a parlamenti politizálásban, az elmúlt négy évben ugyanis mindössze három alkalommal emelkedett szólásra az ország házában. Ebből kétszer saját mentelmi ügye miatt kért szót.

Trágár táblák mutogatására ugyanakkor futotta erejéről: egyesek szerint a magyar parlamentarizmus mélypontja volt, amikor Hadházy 2019-ben az egyik vita alkalmával nyomdafestéket nem tűrő szövegű táblát emelt a magasba.

Borítókép: Hadházy Ákos független parlamenti képviselő a páholyban az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában, az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. november 20-án.