A vesztegetési pénzek elfogadásának gyanújába keveredett zuglói polgármester egzotikus növényeiről több képet is eljuttattak a lap szerkesztőségéhez a szocialista párt legbelsőbb köreiből.

Ahogy arról a Metropol beszámolt, Horváth Csaba zuglói szoci polgármester

a messzi trópusokról beszerzett pálmafákat ültetett a medencéje partjára, melyeket a téli hónapokban fűthető üvegházakkal védett a természet viszontagságaitól.

Bekarikáztuk a pálmafát. Körülötte kikopott a fű, jól látszik az üvegház négyzet alaprajzú helye.

Forrás: Metropol

A korábbi felvételen jól látszanak a pálmákat védő fűthető üvegházak.

Forrás: Metropol

Mint kiderült, a növények feltehetően a Távol-Keletről származnak. Erre a ritka pálmafajtára tízmilliót is elkölthetett a vesztegetéssel gyanúsított szocialista politikus…

Lenyúlták a parkoló autósok pénzét egy vallomás szerint

Volt miből a méregdrága pálmafákra költeni, hiszen az ügyészség gyanúja szerint Horváth Csaba

több alkalommal is tízmilliós nagyságrendben vett át vesztegetési pénzeket a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől.

A veterán MSZP-s politikus és párttársa, Tóth Csaba a megindult büntetőeljárás adatai szerint havi 10-15 milliót, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a parkoló autósok pénzéből. A zuglói polgármester egy vallomás szerint a pénzt rendszeresen egy Kálvin téri kávézóban vette át.

400 négyzetméteres budai villa óriási, medencés kerttel

Ebből az összegből feltehetően nem csak Horváth híres II. kerületi luxusvillájára, egy 1278 négyzetméteres telken fekvő, mediterrán hangulatú, 400 négyzetméteres ingatlanra jutott, hanem még párttársai szemét is szúró méregdrága pálmafáira is.

Horváth Csaba vezeti a „legnagyobb luxusvilla-versenyt” Budapesten

Horváth II. kerületi luxusvillája egyébként nem csak a kertben található pálmafák miatt vált híressé. Pár éve kiderült, hogy

a szocialista polgármester rendelkezik a legnagyobb (400 négyzetméter) lakáscélú ingatlannal az összes fővárosi politikus között.

Ezen a fronton továbbra sincs változás: Budapesten továbbra is Horváth vezeti a „melyik politikusé a legnagyobb luxusvilla” versenyt…

A ritka pálmák különleges kezelést igényelnek

A képek tanúsága szerint a zuglói polgármesterének medencéjének partján kenderpálmák állnak, az általunk megkérdezett botanikus szakértő szerint ezek úgynevezett Windamere pálmák. Ennek a különleges fajtának egyelőre nincs magyar neve, hiszen csak nemrég fedezték fel India őserdőinek mélyén.

A kipusztulás szélén lévő fajt nem szokás dísznövényként tartani, mivel különleges gondoskodást igényel. Magyarországon például egyetlen kertészet sem forgalmazza, csak külföldi oldalakon találtunk belőle eladó példányokat. Horváth vélhetően külön megrendelés útján szerezte be a növényeket, és a vámot, valamint különleges növényszállítási engedélyek költségét is beleértve legalább tízmillió forintot fizethetett értük.

Zuglóban is kötődik egy luxusvilla Horváth Csabához

Horváth Csaba a hatalmas, medencés, pálmafás budai villában él – de nemrég családtagjai nevére építtetett egy hatalmas házat is Zuglóban, amely előtt 4 kamera pásztázza a járdát…

A kerület előkelő kertvárosi részén, azon belül is a Jeszenák János utcában található az az új építésű luxusvilla, ami a szocialista politikushoz és legszűkebb családjához köthető – hívták fel a zuglói önkormányzat legbelsőbb köreiből a Metropol figyelmét. A szomszédok szerint a politikus rengetegszer megjelent a helyszínen annak építése közben. Lényegében ő maga személyesen irányította az építkezést. Többen is látták, ahogy föl-alá sétál a ház udvarán, utasításokat ad, sőt szemtanúk arra is határozottan emlékeznek, amikor Horváth Csaba nagy köteg pénzeket előhúzva saját maga fizette ki az építési vállalkozókat.

A zuglói szoci parkolási maffia – százmilliókat nyúltak le!

Éveken át kenőpénzként lenyúlták a zuglói parkolási pénzeket a szoci képviselők egy vallomás szerint. Egy folyamatban lévő büntetőeljárás során azzal gyanúsították meg Horváth Csabát, hogy havi 10-15 milliót, összesen több mint 250 millió forintot kapott 2017 és 2019 között a zuglói parkolást üzemeltető cég vezetőjétől. Egy vallomás szerint nemcsak ő, hanem 3 másik MSZP-s – a „zuglói keresztapa”, Tóth Csaba, valamint Baja Ferenc és Molnár Zsolt – is kaphatott a parkolási pénzekből kenőpénzt, összesen több mint 300 milliót.

A Központi Nyomozó Főügyészség megalapozott gyanúja szerint szerint 2016-ban Tóth Csaba, mint XIV. kerületi MSZP-s országgyűlési képviselő társával a zuglói fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek céget, amelytől a nyereség felére tartottak igényt. Mindezt vallomásában megerősítette Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási cég korábbi vezetője. Ugyanez a kör „jutott be” Karácsony Gergely volt zuglói polgármesteren keresztül a fővárosi körökbe is, és kérhetett kenőpénzeket a BKV informatikai rendszerének üzemeltetése ügyében is.

A Fuzik Zsolt vallomásából nyilvánosságra került részletek gengszterfilmeket idéző sztorikra világítanak rá: a szoci képviselők szabályosan „védelmi pénzeket” szedtek, hogy ne támadják meg a szerződéseket, és táskákban vitték a tízmilliókat nekik parkokba, kávézókba, lakásokra…

Borítóképünkön Horváth Csaba. Fotó: MTI/Kovács Tamás