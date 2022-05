Rekorder lett Orbán Viktor miniszterelnök, miután ezen a héten ötödször választották meg kormányfőnek. Ilyen politikai siker még soha nem fordult elő hazánk történetében - számol be róla a Magyar Nemzet. A most kezdődött ciklusban pedig egy másik kiemelkedő teljesítményt is magáénak tudhat majd, mert ő lehet a leghosszabb, egybefüggő hivatali idejű miniszterelnök.

Ezt a rekordot 2024 decemberében állíthatja be Orbán Viktor. Az eddigi csúcstartó gróf Tisza Kálmán, aki 1875. október 20-tól 1890. március 13-ig, 14 éven és 144 napon keresztül volt hatalmon.

Orbán Viktor miniszterelnökként egy másik rekordot már tart 2020. november 30. óta: ő az összesítve leghosszabb időt a miniszterelnöki székben eltöltött magyar politikus. (Az első Orbán-kormány 1998 és 2002 között volt hatalmon, a kormányfő második kabinetjét 2010-ben alakította meg, és azóta is a kormány élén van.) Orbán Viktor előtt ezt a csúcsot ugyancsak gróf Tisza Kálmán tartotta. A háromszor miniszterelnökké választott Wekerle Sándort Orbán Viktor már az előző, 2018-as kormányalakításnál megelőzte akkori, negyedik hivatalba lépésével. Wekerle azonban tartogat még egy csúcsot, ami szintén 2024-ben dőlhet meg: közel 26 év telt el első kinevezésének kezdete és utolsó hivatali idejének vége között. Körülbelül két év múlva a jelenlegi miniszterelnök ezt a rekordot is megdöntheti.

A hétfőn ismét hivatalba lépett kormányfő a fiatal politikusok között is előkelő csúcsokkal büszkélkedhet. 1998. július 8-án, 35 éves, 1 hónapos és 7 napos életkorában ő lett Magyarország második legfiatalabb miniszterelnöke az 1955-ben kinevezett Hegedűs András után, aki csupán 32 éves, 5 hónapos és 18 naposan került a kabinet élére.

Lényeges különbség azonban, hogy Orbán Viktor tiszta és szabad választás eredményeképpen tudott kormányt alakítani, míg Hegedűs egy diktatórikus, kommunista rezsim kabinetjének élén állt.

Orbán Viktor mellett a Fidesz is történelmi sikert könyvelhetett el. A Fidesz–KDNP több mint 3 millió listás szavazatot kapott a választáson, ami eddig még egy pártnak sem sikerült. A kormánypártok így összesen 135 mandátumot szereztek, tehát sorozatban negyedszer van kétharmados többségük az Országgyűlésben. Ez az európai demokráciákban kiemelkedő teljesítmény.

Az öreg kontinensen sincs demokratikus választásokon hatalomra került miniszterelnök, aki olyan régóta meghatározó vezető tudott volna maradni, mint Orbán Viktor.

Hozzá hasonlóan a korábbi német kancellár, Angela Merkel is veterán politikusnak számított a maga 16 évnyi hivatali idejével, de ő tavaly visszavonult. Szintén régi motorosnak számít az Orbán Viktort gyakran bíráló holland kormányfő, Mark Rutte, aki 2010 óta van hatalmon, de magyar kollégájával ellentétben koalíciós kormányzásra kényszerült, és nem szerzett saját pártjával egymaga többséget.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök leteszi esküjét az Országgyűlés ülésén 2022. május 16-án