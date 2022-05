A párt vezetésének a felelősségét is felveti a Jobbik egy tavaly decemberi rendezvényén történt nemi erőszak kísérlet. A botrányról az eseményen jelen lévő Jakab Péter pártelnök is tudott, de nem fordult a hatóságokhoz, a rendőrségi nyomozás néhány hete indult meg, miután a sértett, V. Anita, a volt jobbikos parlamenti képviselő és alelnök, Szilágyi György élettársa feljelentést tett. A Mediaworks Hírcentrumának összeállításában sorra vettük, amit eddig tudni lehet botrányos ügyről. Példátlan szexbotrány robbant ki a Jobbikban a választások után egy hónappal, amikor nyilvánosságra került, hogy tavaly decemberben a párt csapatépítő disznótort tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ököritófülpösön, ahol Szilágyi György volt országgyűlési képviselő, akkori alelnök élettársát, a jobbikos megyei szervező V. Anitát megpróbálták megerőszakolni.

Az ügy hullámai elérték a párt elnökét Jakab Pétert is, aki jelen volt az eseményen, tudomása is volt a történtekről, de nem rendelt el etikai vizsgálatot, és jogi lépést sem tett. A sértett feljelentése alapján már nyomozás folyik a botrányos ügyben, amelyről a Bors online számolt be először május elején. Később egyre több részlet látott napvilágot, elsőként a volt jobbikos, jelenleg a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselője, Apáti István nevezte meg a nemi erőszak kísérletének feltételezett elkövetőjét, a jobbikos Földi Istvánt, Kocsord korábbi polgármesterét.

Előre kitervelt akció

Az elmúlt három hétben nyilvánosságra került információk és a sértett nyilatkozatai alapján egy előre megtervezett akció volt, amivel Jakab Péter párton belüli ellenlábasának, Szilágyi Györgynek akartak „üzenni.”

Az ököritófülpösi rendezvényre nem hívták meg Szilágyit, holott a pártban közismert volt, hogy a V. Anitával élettársi viszonyban van. Úgy tudjuk, a sértett feljelentéséből az is kiderül, hogy Földi István előbb nem akart válaszolni a kérdésére, hogy miért nem hívták meg a párját is, majd annyit mondott: ”ma este kiderül, hogy mi ennek az oka, mert meg van az oka.” A sajtónak azóta többször is nyilatkozó V. Anita elmondta, hogy Földi folyamatosan tett neki szexuális jellegű megjegyzéseket, több alkalommal fogdosta is, amit a nő természetesen visszautasított. Mivel emiatt nem érezte magát biztonságban, már délután kérte Gyüre Csabát, a párt országgyűlési képviselőjét, hogy figyeljen rá és beszéljen Földivel, hogy fejezze be a zaklatását. Gyüre ezt meg is tette, de mint kiderült ez sem akadályozta meg a szexuális erőszak kísérletében a volt polgármestert.

Mindez azért is lényeges, mert az ügy kirobbanásakor az érintettek, a párt vezetése, maga Jakab Péter is azt állította, hogy a helyszínen senkinek nem volt tudomása arról, hogy bármilyen erőszakos cselekmény történt volna. A buli tetőfokán a helyi jobbikos regionális igazgató becsalta Szilágyi élettársát egy szobába, bezárta mögötte az ajtót, majd Földi berántotta a nőt a vécébe, készen állva a közösülésre. Úgy tudjuk, a feljelentésben részletesen leírta a sértett, hogy amint Földi István letolta a nadrágját, már teljes merevedése volt, ezért vélhetően már korábban izgalomba jött, mielőtt berántotta a WC-be. Sőt az is kiderül, hogy „meglehetősen nagy méretű nemi szerve van Földi Istvánnak.” Miután a falhoz nyomta V. Anitát, a jobb kezét teljesen a testéhez szorította, egyedül a bal kezével tudott valamit is csinálni, amellyel eltolta magától.

A sértett a TV2-nek adott interjúban azt mondta:

ha Gyüre Csabának nem szólok, amikor a szoba felé mentem, hogy majd jöjjön utánam, és nem tör be a szobába engem kiszabadítani, akkor a fizikai erőfölényével megerőszakol az elkövető.

A pártelnök mindenről tudott

Jakab Péter maga is tudhatott a nemi erőszak kísérletéről, igaz, nem azonnal értesült párttársa botrányos viselkedéséről, de csak azért, mert ekkor, az egyik hivatalos beadványban rögzítettek szerint „olyan részeg volt, hogy egyik testőre sem tudta talpra állítani”. Emlékezetes, hogy egy videó már hónapok óta bejárta a közösségi oldalakat és a média egyéb platformjait is, amelyen Jakab és Földi táncolnak. A felvétel ezen a disznóvágásos estén készült, ahol a pártelnök láthatóan emelkedett hangulatban volt. Jakab mellett kabinetfőnöke, Molnár Enikő is tudott mindent, a Jobbik két vezetője azonban semmit nem tett, még belső etikai vizsgálatot sem indított.

A pártelnök a botrány kirobbanása óta folyamatosan hárítani próbálja a felelősséget. Azt állította, hogy miután Szilágyi György élettársa az etikai bizottsághoz fordult, rögtön vizsgálat indult, ő egyébként az etikai bizottságtól értesült az egészről, a helyszínen nem érkezett hozzá panasz. A pártelnök azt is elmondta, hogy amikor tudomására jutott az ügy, megdöbbent, és rögtön felhívta Szilágyi Györgyöt. A Jobbik volt országgyűlési képviselőjénél arról is érdeklődött: ha ez az eset úgy történt meg, ahogy az élettársa leírta az etikai beadványban, akkor miért nem fordultak rögtön a hatóságokhoz.

Szilágyi nagyot csalódott Jakab Péterben

A volt Jobbik-alelnök a Magyar Nemzetnek adott interjúban válaszolt erre a kérdésre is. Mint mondta, több oka volt annak, hogy nem fordultak azonnal a hatóságokhoz. „Például ekkor még javában zajlott a kampány, amelyet a sértett nem szeretett volna egy ilyen üggyel befolyásolni. Megjegyzem, a Jobbik vezetőinek jeleztem a történteket, majd miután ők nem léptek, etikai vizsgálatot is kezdeményeztünk.”

Az etikai vizsgálatról Szilágyi úgy fogalmazott: fogalma sincs hogyan áll, de az volt az érzése, hogy csak az időt húzzák, és el akarják titkolni az ügyet a nyilvánosság elől.

Beszélt arról is, hogy miután a párja etikai vizsgálatot kezdeményezett, rögtön kapott egy szemrehányó üzenetet Molnár Enikőtől, majd tíz perc elteltével Jakab beszélgetésre hívta őt egy lakásra. Itt Szilágyi György szavai szerint egyetlen kérdésére adott válaszát akarták rögzíteni, vagyis hogy miért nem a rendőrséghez fordultak. Szerintük ugyanis az etikai bizottság nem a megfelelő fórum az ügy kivizsgálására. Szilágyi úgy vélte, ezzel a mondattal próbálták Jakabot kimosdatni az ügyből, amiért hónapokig nem tett semmit. - Szerintem a Jobbiknak az ilyen embereket minél előbb el kellene távolítania a soraiból. Ez mutatná, hogy az elszámoltatás meg a „fizessenek meg a bűnösök” nem csak üres szólamok – hangsúlyozta a volt alelnök.

Arra a kérdésre, hogy Vona Gábor pártelnöksége idején elképzelhetőnek tartott volna-e hasonló magatartást egy ilyen helyzetben, Szilágyi úgy felelt:

Nem, de Jakab Péter nem Vona Gábor.

Egy másik nyilatkozatában, még a Jobbik tisztújító gyűlése után a Mediaworks Hírcentrumának kérdésre azt is elmondta, hogy nagyot csalódott Jakab Péterben. Szilágyi élettársa ennél is markánsabban fogalmazott a TV2-nek: V. Anita hazug, gusztustalan, gátlástalan embernek nevezte Jakab Pétert.

Nyomozás és fenyegetőzés

Közben személyi szabadság megsértésének bűntette miatt rendelt el nyomozást a jobbikos nemierőszak-botránnyal összefüggésben a rendőrség. A Bors információi szerint a megkezdődött nyomozás során újabb információk derültek ki a nagy vihart kavart ügyben. A lap értesülései szerint az áldozatot megdöbbentő módon többen is megfenyegették, hogy ne merjen feljelentést tenni. Ez is magyarázatot adhat arra, hogy az erőszakot elszenvedő hölgy miért csak jóval a történtek után mert a hatóságokhoz fordulni. Korábban már az is felmerült, hogy Jakab Péter legfőbb politikai szövetségese, a 91 fantomszervezetet alapító Földi István sajátos politikai játszma részeként „alkalmazhatta” a történeteket. A pártelnök asszisztálásával politikai ellenlábasuknak, feltételezések szerint Szilágyi Györgynek akarhattak üzenni élettársa megerőszakolásával.

Arról az áldozat is beszélt a sajtónak, hogy az erőszak után Földi és barátai már másnap elkezdték őt telefonon hívni, zaklatni, fenyegetni, azt mondták neki, tönkreteszik, ha beszélni mer.

Úgy tudjuk, a sértett beadványában szerepel az is, hogy másnap, amikor Földi István először felhívta, akkor a társaságában ott volt az ököritófülpösi vendégház tulajdonosa, aki - miután V. Anita számonkérte a történteket az elkövetőn - bekiabált a telefonba, hogy „meg fogom b..ni a szádat, ha ilyet mondtál”. Ezt követően a sértett kinyomta a telefont, de Földi folyamatosan hívni próbálta egész nap.

A baloldal hallgat, csak a Fidesz állt ki az áldozat mellett

A jobbikos szexbotrány kirobbanása óta a baloldal politikusai egyetlen együtt érző, szolidaritást kifejező nyilatkozatot sem tettek, az áldozat mellett, holott az elmúlt években többször hangosan tiltakoztak a nők elleni erőszak minden formájával szemben. A Fidesz parlamenti frakciójának nő tagjai viszont közleményben tiltakoztak a jobbikos erőszak ellen. - A zaklatás minden formáját – pártpolitikától függetlenül – elítéljük és együttérzünk az áldozattal. Azt ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Jobbik vezetése Jakab Péterrel az élen a kezdetektől tudott az esetről, azonban az áldozat védelme helyett csak azzal foglalkozik, miként mentse meg az elkövetőt a következményektől – írta a 14 fideszes képviselő.

V. Anita nyílt levélben köszönte meg a támogatást. Szilágyi György élettársa a politikus Facebook-oldalán azt írta: „ha egy baloldali, vagy liberális asszonnyal erőszakoskodnak és akár évtizedek múlva hozza azt nyilvánosságra, kiáll érte a teljes baloldali, liberális politikai közösség és a jogvédők hada. Ha viszont egy jobboldali, 4 éves kislány édesanyjával történik hasonló, aki kíméletből 4 hónap múlva indít hivatalos eljárást, akkor csak arra számíthat, hogy a sajátjai megkövezik, őt tekintik hibásnak”. Azt is mondta, nagyon hálás, hogy legalább a kormánypártok női képviselői kiálltak mellette.