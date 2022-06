Csütörtök hajnalban elindult a Boldogasszony zarándokvonat a budapesti Keleti pályaudvarról a csíksomlyói pünkösdi búcsúba.

A szerelvény indulása előtt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „látjuk, mi zajlik a világban”, látjuk a békétlenséget és a háborút, ezért a békesség megőrzése a legfontosabb feladat.

Azt kérte a zarándokoktól, hogy az út során igyekezzenek azt üzenni, hogy a kereszténység a szeretet és a békesség vallása. Hazaérkezés után pedig bátran vállalják fel azt az erőt és hitet, amit kaptak az úttól, mert a kereszténységet hirdetni kell, szeretettel, békességgel továbbadni másoknak – tette hozzá.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonat mellett a Keleti pályaudvaron 2022. június 2-án.

Forrás: MTI/Mónus Márton

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke elmondta: folytatva a pandémia előtti hagyományukat, a Boldogasszony zarándokvonattal idén 300 Kárpát-medencei és a diaszpórából érkező középiskolás is utazik.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára jelezte: gyermekvédelemben élő fiatalok és kísérőik mintegy kéttucatnyian szintén részt vesznek az úton. A zarándokvonat szerinte annak jele, hogy Magyarország és a magyarság őrzi, védi és vigyázza azt a keresztény hitet, kultúrát, amelyet nagyszüleink valamint szüleink hagyományoztak ránk, és amelyet szeretnénk gyermekeinknek is továbbadni.

Varga Lajos váci segédpüspök – mielőtt megáldotta az utazókat – úgy fogalmazott: a zarándoklatok értelme abban van, hogy az ember hazát keres és a „mennyei hazába törekszünk mindannyian”.

Zarándokok érkeznek a csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonathoz a Keleti pályaudvaron 2022. június 2-án.

Forrás: MTI/Mónus Márton

Budai László, a Misszió Tours ügyvezetője hálát adott azért, hogy a koronavírus-járvány miatti több év szünet után újra zarándokok érkezhetnek a csíksomlyói búcsúba.

Az ügyvezető korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Boldogasszony zarándokvonattal mintegy hétszázan utaznak, a szerelvény a Keleti pályaudvarról Szolnok, Püspökladány, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Déda, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Marosfő, Csíkszentdomokos és Csíkmadaras érintésével késő este érkezik meg Csíkszeredára.

A vonaton kialakítottak „csendes fülkéket”, ahol lelki beszélgetésre, gyónásra is lehetőség nyílik, emellett saját stúdióval rendelkező rádió is szolgálja az utasokat közös programokkal, éneklésekkel. A zarándokok komfortjához étkezőkocsi és mozgó büfé is hozzájárul.

Forrás: MTI/Mónus Márton

Jelezte: a Boldogasszony zarándokvonat mellett idén indítanak a csíksomlyói búcsúba egy másik, rövidebb programmal tervezett szerelvényt is. A Budapestről pénteken induló Misszió zarándokvonat Böjte Csaba lelki vezetésével közlekedik majd.

A Misszió Tours zarándokvonatai mellett idén is elindul a csíksomlyói búcsúba a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, melyeket a Tamási Áron-mozdony húz majd. A Csíksomlyó Expressz pénteken éjfél után Szombathelyről indul, és Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, valamint Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra, ahol a hajnali órákban kapcsolják össze a Székely Gyorssal.

Borítókép: Varga Lajos váci segédpüspök, a zarándokvonat lelki vezetője megáldja a csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony zarándokvonatot a Keleti pályaudvaron 2022. június 2-án. Fotó: MTI/Mónus Márton