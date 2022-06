Franciaország 6 órája

Fecskendővel szurkálta meg az embereket egy illegális bevándorló

Hónapok óta tart Franciaországban a fecskendős támadássorozat, több településen is volt ilyen incidens az elmúlt időszakban. Most vették őrizetbe az első gyanúsítottat, egy illegális bevándorlót, akit már korábban is elítéltek családon belüli erőszakért.

Franciaországban rejtélyes fecskendős támadásokat követtek el az utóbbi pár hónapban, több településen is történt ilyen inzultus, ám mindeddig nem sikerült kézre keríteni az elkövetőket - írja a Le Figaro nyomán a V4NA hírügynökség. Sajtóértesülések alapján hétvégén az ország déli részén lévő Var megye nagyvárosában, Toulonban egyetlen hétvége leforgása alatt 21 esetben szúrtak meg embereket injekciós tűvel. A lap úgy tudja, hogy ezúttal sikerült letartóztatni a tettest, aki egy 20 éves tunéziai illegális migráns. A fiatalembert egy strandon vették őrizetbe, miután két áldozata, egy fiatal nő és egy kamaszlány felismerték és azonosították. Elmondásuk szerint összetűzésbe kerültek a férfival, akinek a kezében egy fecskendő volt. A támadás a TF1 csatorna műsorának a felvétele közben történt a strandon. A touloni ügyészség nyomozást indított az ügyben, elmondásuk alapján az egyik áldozat kórházba került, miután a támadást követően rosszullétre panaszkodott. A Le Figaro arról is beszámolt, hogy az őrizetbe vett bevándorló sem tartózkodási engedéllyel, sem munkaviszonnyal nem rendelkezik, és 2020-ban elítélték családon belüli erőszakért, miután megtámadta az élettársát. A férfi a két szemtanú vallomása ellenére is tagadja bűnösségét, ám tettét súlyosbítja, hogy előre megfontolt szándékkal cselekedett és a fecskendőt használta fegyverként. Amennyiben bűnösnek találják, akár öt év börtönbüntetést is kaphat. Az országban nem egyedülálló eset a Toulonban történt fecskendős támadás, a 20 minutes nevű hírportál számolt be róla, hogy április óta több településen, esetenként egymástól több száz kilométerre lévő városokban történt ilyen. Többek között Lille-ben, Béziers-ben, Nantes-ban, Rennes-ben, Strasbourgban, valamint Grenoble-ban, Nancy-ben, Lyonban, Besançonban, Valence-ben és Toulouse-ban is volt fecskendős támadás diszkókban és koncerteken. A 20 minutes úgy tudja, hogy jelenleg 53 nyomozás van folyamatban ilyen jellegű támadás miatt, ám a valós esetek száma ennél feltehetően jóval magasabb. A lap rendőrségi forrásra hivatkozva azt írja, hogy rendkívül nehéz az eseteket számszerűsíteni, mivel néhány partidrog, mint például a GHB, nagyon hamar kiürül a szervezetből, ezért Raphaël Balland ügyész minden áldozatot arra kér, hogy haladéktalanul jelentkezzenek a lakóhelyükhöz legközelebb eső rendőrőrsön vagy kórházban, hogy a vizelet- és vérminta alapján kideríthessék a hatóságok, hogy valóban drogot juttattak-e a szervezetükbe. A nyomozók számára egyelőre a támadók indítéka sem ismert, eddig csak a Grenoble melletti Voiron nevű településen történt támadás áldozatainak lopták el a telefonját, óráját vagy bankkártyáját. A többi esetben nem történt sem rablás, sem nemi erőszak. A 20 minutes cikkéből kiderül, hogy a francia hatóságok nem tartják kizártnak, hogy egy úgynevezett másoló elkövetőről van szó, aki a médiában hallottak alapján cselekedett. A rejtélyes támadásokról beszélt egy műsorban a BFMTV újságírója, Vincent Vantighem, aki arról számolt be, bár történnek letartóztatások, az esetek többségében bizonyíték hiányában végül felmentik a gyanúsítottakat. Borítóképünk illusztráció, forrás: 123RF

