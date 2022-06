A kormánypárt az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében azt írta, hogy azok beszélnek megszorításról és inflációról, akik az elmúlt hónapokban is naponta nyilvánvalóvá tették, hogy el akarják törölni a rezsicsökkentést, háborúba sodornák az országot, és a magyarokat is belerángatták volna az energiaszankciókba.

Ha a baloldal lenne kormányon, már se rezsicsökkentés, se gáz, se üzemanyag nem lenne a magyar családoknak - fogalmaztak a közleményben. A baloldal a háború kezdte óta annyit tud mondani, hogy küldjünk magyar katonákat a háborúba, és a magyarok használjanak kevesebb gázt, áramot és benzint - tették hozzá.

Az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók miatt egész Európában magas az infláció, a magyar kormány egyedülálló intézkedéseket vezetett be a családok és nyugdíjasok védelmére, a lakossági rezsicsökkentés fenntartására pedig rezsivédelmi alapot hoz létre - írták.

Borítókép: Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje (k), valamint a korábbi miniszterelnök-jelöltek: Karácsony Gergely (MSZP, Párbeszéd, LMP, j2), Dobrev Klára (j), Jakab Péter (b2, Jobbik) és Fekete-Győr András (b, Momentum) az ellenzéki pártok Egységben a szabad Magyarországért! címmel tartott megemlékezésén, az Andrássy úton az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján, 2021. október 23-án (MTI/Szigetváry Zsolt)