Én még nagyon-nagyon régen végeztem a közgazdasági egyetemen, és akkor tanították (...) A, B, C termék van: alkohol, benzin, cigaretta. Teljesen árrugalmatlan. Akármennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. Lemegy 2 hétig, lemegy 3 hétig, lemegy egy hónapig, és így jön vissza a görbe, és a fogyasztás beáll. (...) Ezt úgy verték a fejünkbe, hogy az A, B, C termékek miatt nem kell izgulnia az államnak, emelheti, szedheti be az adót nyugodt szívvel

– foglalta össze meglátásait a gyurcsányista Dávid Ferenc az ATV-ben, szúrta ki a drot.info.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a gyurcsányista politikus megszüntetné a benzinárstopot, és hagyná, hogy szabadon emelkedjen az ára. Jelenleg 800 forint körül lenne egy liter benzin ára ársapka nélkül.

Az árstopokat is megszüntetnék Gyurcsányék

A gyurcsányista politikus korábban arról beszélt, a nyár végéig - lépcsőzetesen és "osztott teherviseléssel" - ki kell vezetni az üzemanyagárstopot. A Gyurcsány-párti képviselő az ATV-ben azt is mondta, hogy mindenkit be kell vonni az osztozkodásba a terhek tekintetében.

Dávid Ferenc korábban az árstopokat is támadta. A balliberális politikus a Szeged Tv adásában azt hangoztatta, hogy nem szabadna benzin- és élelmiszerárstopot bevezetni, hanem inkább a lakosságnak kellene spórolnia.

Énszerintem piaci folyamatokba ily módon beavatkozni nem szabad, a költségeket el kell ismertetni az árban, tehát azt hiszem, hogy ez hosszú távon nem valósítható meg. (...) Tehát én nagyon idegenül nézem ezt a dolgot

– fogalmazott. Hozzátette: bár elfogadja, hogy a kormány védeni akarja az alapvető élelmiszerek árát, de szerinte előbb-utóbb azért mégiscsak abba az irányba kellene menni, hogy szokjuk meg azt, hogy visszaállunk a versenypiaci körülményekhez.

Bizonyos termékekben – folytatta – takarékosabban, megfontoltabban kell költenünk, s most, hogy minden be van fagyasztva, akár az üzemanyagra gondolok, akár a rezsire, akár élelmiszerekre, ez egy picit, hadd mondjam, pazarláshoz is vezethet.

Dávid Ferenc önmagával is erős ellentmondásba keveredett, amikor a következő mondatában már bagatellizálni kezdte a „hat" (valójában 11) alapvető élelmiszerre bevezetett ársapkát. Szerinte ezzel nem lehet mérsékelni az inflációt, mivel a fél tucat tétel esetében megállapított fix ár eltörpül ahhoz képest, hogy egyes élelmiszerláncok akár 100 ezerféle terméket kínálnak.

Jól látszik tehát, azzal hogy Gyurcsányék folyamatosan támadják a benzinárstopot, a magyarokkal fizettetnék meg a háború árát.

Borítókép: Dávid Ferenc (MTI/Bruzák Noémi)