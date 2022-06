Már nem a feleségével él 45 perce

Jakab Péter hazudott a vagyonnyilatkozatában

Jakab Péter legújabb vagyonnyilatkozatában azt állította, hogy továbbra is feleségével és három gyermekével él egy háztartásban. Ezzel szemben a Jobbik elnöke legutóbb kedden ment be egy lakásba Molnár Enikővel, akit sokan a szeretőjének tartanak. Ráadásul Jakab felesége év elején Facebook-oldalán nyilvánosan is közölte, hogy egyedülálló, ezt követően Jakab sem hordta többé a jegygyűrűjét.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt állította legújabb vagyonnyilatkozatában, hogy egy háztartásban él a feleségével és a gyermekeivel - írja az Origo. Ezzel szemben a portál szerdán arról számolt be, hogy Jakab kedden este egy 11. kerületi ház hátsó ajtaján együtt ment be kabinetfőnökével, a „mamuszosnak" csúfolt Molnár Enikővel. A Bors riporterei szerda reggel a kapuban várták őket, és hamarosan a pártelnök és élettársa meg is jelentek, ahogy kifelé tartottak a „munkalakásból". Jakab Péter kedden is a"mamuszossal" ment be egy lakásba

Forrás: Bors Jakab felesége év elején Facebook-oldalán nyilvánosan is közölte, hogy egyedülálló, ezt követően Jakab sem hordta többé a jegygyűrűjét. Sajtóhírek szerint a Jobbik elnökét karácsony előtt kérte meg felesége, hogy költözzön el otthonról. Az Origo arról is írt, hogy Molnár Enikőnek hatalmas befolyása van Jakab Péterre. Jakab Péter tulajdonképpen mindenkivel szembemenve kabinetfőnököt csinált a szeretőjéből. Borítókép: Jakab Péter

