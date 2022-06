„Itt az ideje, hogy a magyar költők új metaforákat keressenek hazájuk helyzetének jellemzésére, Magyarország ugyanis nem a Kelet és a Nyugat között ingázó kompország, hanem szilárd helye van Európa közepén” – fogalmazott Novák Katalin berlini látogatásának második napján, miután átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Wolfgang Schäublének, a német parlament korábbi elnökének. Schäuble Angela Merkel volt kancellár előtt a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetője volt, majd a Merkel-kormány pénzügyminisztereként dolgozott, és elévülhetetlen érdemeket szerzet a német–magyar kapcsolatok alakulásában és fejlődésében. A magyar köztársasági elnök úgy fogalmazott: a magyarok megszokhatták, hogy kevés barátjuk van a nemzetközi térben. – Bizonyos szempontból ez a magyar identitás része: egyedül lenni Európa közepén nyelvileg, kulturálisan és sokszor politikailag is.

Éppen ezért is különösen fontosak számunkra azok a barátok, akik – ha nem is értenek bennünket mindig, de – lefolytatják velünk a vitákat. „Azok a barátok, akikkel tiszteljük egymást, és akik nem tudják elképzelni nélkülünk Európa jövőjét. Wolfgang Schaublében ezt a barátot tiszteljük évtizedek óta a mai napig

– fogalmazott az államfő.

„Nagy öröm számomra, hogy ma a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntethettem ki Wolfgang Schäublét, a Bundestag korábbi elnökét. Elnök úr nemcsak meghallgatott, hanem meg is értett minket, még akkor is, amikor nem mindenben értettünk egyet. Mindig partnerként, egyenlő félként beszélt velünk, magyarokkal. Köszönjük szépen, Elnök Úr!” – írta a közösségi oldalán megosztott fotóhoz Novák Katalin

Mint mondta, Magyarország nem komp, sokkal inkább egy híd Európa közepén.

Személyesen azt vallom, hogy Európa nincs Magyarország nélkül, de Magyarország sincs Európa nélkül

– fogalmazott az államfő. Hozzáfűzte: „ahogy Németország nélkül sincs Európa, és Németország sincs Európa nélkül. A mi közös jövőnk Európában van. A közös célunk pedig az, hogy béke legyen. Hiszen a békevágy miatt jött létre az Európai Közösség, és a béke lehet a közös európai jövő garanciája.” Hangsúlyozta:

„nekünk a béke a legfontosabb célunk, mi, magyarok békét akarunk Magyarországon és a szomszédos országokban is. A békét akarjuk megnyerni, nem a háborút!”

Nem a szankciókra, a béketeremtésre kell koncentrálni

Az elnök asszony beszédében kitért az Európai Unió minap elfogadott, Oroszországra kivetett szankciós hatodik csomagjára is. Ezzel kapcsolatban kiemelte: a megállapodás után meg kell nézni, milyen lesz ezeknek a döntéseknek a valódi hatásuk, és elsősorban a béketeremtésre kell koncentrálnunk, nem azon gondolkodni, hogy a szankciós politikában lépjünk-e tovább.

Nekünk, németeknek és magyaroknak nem ideológiai vitákat kell vívnunk egymással, hanem együtt kell megnyernünk a gazdasági befektetések versenyét

– nyomatékosította Novák Katalin. Mint mondta, „jó Wolfgang Schäuble személyében egy olyan embert köszönteni, akinek sosem volt előttünk csukva az ajtaja. Wolfgang Schäuble megtanította Európának, így nekünk is, hogy szigorú költségvetési fegyelem mellett sem kell lemondanunk az ország számára legfontosabb célok megvalósításáról”.

„Jelentem, mi nemcsak megértettük és megtanultuk a leckét, de be is bizonyítottuk, hogy a Schäuble-tézis a gyakorlatban is működik”

– hangsúlyozta, majd emlékeztetett: a 2010 óta eltelt időszakban Magyarországnak szinte kilátástalan gazdasági helyzetből kellett kilábalnia, csökkentve az államadósságot, visszafizetve a nemzetközi hiteleket, mérsékelve az önkormányzatok és a családok eladósodottságát, rendbe téve a költségvetési politikát. Mindezt ráadásul nem adóemeléseken keresztül sikerült elérnie a magyar nemzeti kormánynak, hanem tíz év alatt egymillió új munkahely teremtésével, a munkát terhelő adók csökkentésével és beruházások ösztönzésével. Novák Katalin hozzátette ugyanakkor: a gazdasági versenyképesség, a csökkenő munkanélküliség és a dinamikusan növekvő GDP fontosak, de mit sem érnek, ha időközben elfogyunk.

„Köszönöm a jó hangulatú beszélgetést Bärbel Bas-nak, a német parlament elnökének. Az egyeztetésre a magyar delegáció tagjaként Ritter Imre is elkísért, aki országgyűlési képviselőként a magyarországi németek érdekeiért áll ki a magyar Parlamentben. Magyarországon kiemelt figyelmet fordítunk a nemzetiségekre. A megbeszélésen az olajembargó és az ukrán háborús helyzet mellett a magyarországi nemzetiségek érdekképviseletének fontosságáról is szót ejtettünk” – fogalmazott Novák Katalin a Facebook-oldalán bejegyzésben

Ma Európában egyetlen olyan ország sincs, amely képes demográfiai értelemben önerőből fenntartani magát. A fiatalok több gyermekre vágynak, mint ahány végül megszületik. Éppen ezért az elmúlt tizenkét évben a családokat helyezzük a középpontba Magyarországon

– fogalmazott az államfő. Kitért arra is: a magyar kormány a GDP 6,2 százalékát fordítja családtámogatásra, segíti az otthonteremtést, a munkahelyi és családi kötelezettségek összeegyeztetését, a nők és férfiak közös családi feladatvállalását. Emlékeztetett: ő maga személyesen nyolc évig felelt a magyar családpolitika alakításáért, s ezt továbbra is szívügyének tekinti. – Így bizonyára megértik, ha néhány magyarországi eredménnyel is elbüszkélkedem – mondta, majd hozzátette:

hazánkban nőtt legjobban a házasságkötések száma egész Európában, így, ha a fociban nem is, házasodásban Európa-bajnokok vagyunk.

A magyar államfő ezt megelőzően négyszemközti tárgyalásokat folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Bellevue-palotában, és találkozott Bärbel Bassal, a szövetségi parlament alsóházának (Bundestag) elnökével is.

