Kiemelte:

a jövőben egyre fontosabb lesz, hogy ne csak szabályosan, hanem eredményesen és hatékonyan legyenek elköltve az állami pénzek; ennek egyik biztosítéka lehet az ÁSZ.

Egy modern, professzionális állami pénzügyi-gazdasági ellenőrző és tanácsadó szervezetet szeretnék felépíteni

- fogalmazott.

Az elnökjelölt a számvevőszéken belül új kompetenciaközpontokat kíván kiépíteni, célja, hogy a szakterületek legjobbjai dolgozzanak az ÁSZ-nál, ahol "kimagasló fizetések vannak" az állami szférán belül.

Felvázolta, hogy elnöksége alatt a partnerségre törekedne az ÁSZ felügyelete alá vont szektor szereplőivel.

Támogatja a deregulációs törekvéseket - jelezte, utalva arra, hogy számos terület "sokszorosan túlszabályozott", kis számú devianciát nagyfokú szabályozottsággal kezel.

Windisch László szeretné elmélyíteni a vizsgálatokat, kevesebb, de mélyrehatóbb ellenőrzést tervez.

A járvány miatt jó irány volt korábban, hogy az ÁSZ "a fókuszból visszavett és a darabszámot növelve 10 ezer fölé emelte az ellenőrzések éves számát" - mondta.

Orosz Anna (Momentum) kérdésére, hogy az ÁSZ ezentúl is politikai célokhoz fogja-e időzíteni a jelentéseit, az elnökjelölt elmondta, hogy a hivatal egy előre elfogadott vizsgálati rend szerint végzi tevékenységét. A vezetése alatt az ÁSZ kizárólag annak érdekében fog vizsgálatot indítani, hogy a "szabályos, eredményes és hatékony pénzköltést garantálja" - mondta.

Szintén a képviselő kérdésére reagálva arra is kitért, hogy a civil szervezetek vizsgálatát az ÁSZ-nak törvény írja elő. Ígértet tett arra, hogy át fogja tekinteni ezeknek a társaságoknak az ellenőrzési rendjét, illetve - megerősítette - velük is a partnerségre fog törekedni.

Windisch László jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, ahol elmondása szerint a népszámlálás kommunikációjának előkészítése tartozott hozzá. Korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és a monetáris tanács tagja volt 2013-2019 között. Ezt megelőzően a Nemzetgazdasági Minisztériumban, még korábban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál dolgozott. Jogász diplomáját 2002-ben szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.

A képviselők 12 igen és 3 nem szavazattal alkalmasnak találták a jelöltet az ÁSZ elnöki pozíciójára; személyének 12 évre történő kinevezéséről hétfő délután szavaznak a parlamentben.

Borítókép: Windisch László (MTI/Balogh Zoltán)