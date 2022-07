A teljes válasz így hangzik: Természetesen az építési szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, azokat mindenkinek be kell tartania, viszont azok betartatása az építésügyi hatósági hatáskörökkel 2020. márciusától a Budapest Főváros Kormányhivatalához kerültek. Az ügyről a sajtóból értesültem, és azzal kapcsolatban főépítészi tájékoztatást kértem. Ezek alapján az Attila utcai építkezéshez kapcsolódóan kormányhivatali tájékoztatásunk van arról, hogy az elektronikus építési naplót az építtető 2017 decemberében helyezte készenlétbe. Az akkori szabályok szerint nem volt szükség kötelező főépítészi konzultációra, így a terveket nem ismerjük. Az egyszerű bejelentés kapcsán nincs eljárás, az e-napló nyitása megtörtént, azt a Kormányhivatal hatóságként tudomásul vette, az építkezés elkezdődhetett. Az építkezés végéről, a megépülés tudomásulvételéről még nem érkezett a Kormányhivataltól tájékoztatás. Ezek ismeretében további tájékoztatást kérünk a Kormányhivataltól. A II. kerület továbbra is mindent megtesz a szabálytalan építkezések ellen, amennyire ezt lehetőségeink engedik, de sajnálatunkra az építésügyi hatósági hatáskörök a folyamatban lévő ügyekkel együtt 2020. március 1-től átkerültek Budapest Főváros Kormányhivatalához. Ám a hatósági jogköröktől függetlenül is úgy véljük, hogy az építési szabályok mindenkire vonatkoznak, azok megkerülését szankcionálni szükséges, és aki a szabályokat nem tartja be, joggal számíthat büntetésre. Tisztelettel,

Őrsi Gergely