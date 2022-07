Cikkünk frissül!

Az orosz erők elfogtak egy ukrán emberi jogi aktivistát.

Makszim Butkevics emberi jogi aktivistát elfogták az orosz erők a Luhanszk megyei Hirske közelében – írja a Hromadske Radio. A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség még június végén tett közzé egy videót Butkevicsről és más elfogott ukrán katonákról. Mostanra rokonai is megerősítették, hogy orosz fogságba került.

Gyorsabban és több fegyverrel

Marie-Agnesse Strack-Zimmermann, a Bundestag legfelsőbb védelmi tisztviselője azt mondta: „segítenünk kell Ukrajnát az eddiginél gyorsabban és több fegyverrel”. Szerinte ha Németország ugyanolyan alacsony szinten tartja a háború sújtotta Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, mint eddig, az történelmileg fontos problémákhoz vezet.

– Ha Ukrajna veszít, Európa veszít – mondta.

Visszatartott milliárdok

Németország állítólag több mint egy hónapja blokkolta az Ukrajnának nyújtott 9 milliárd eurós uniós segélyt. A Kyiv Independent a Corriere della Sera olasz lapra hivatkozva azt közölte, hogy Christian Lindner, Németország pénzügyminisztere ellenezte a tervezett segélyt, mert aggódik az európai adósság miatt.

Rakétacsapás érte Harkovot

Egy orosz rakéta becsapódot egy hatemeletes lakóépületbe Harkov városában hétfőn reggel – jelentette a Suspilne hírügynökség a harkovi Állami Sürgősségi Szolgálatra hivatkozva. Információik szerint a mentők a helyszínen tartózkodnak, áldozatokról, sebesültekről egyelőre nincs információ. Eddig egy idős nőt mentettek ki a romok alól és megkezdték a törmelékek eltakarítását.

400 ezer ukrán diák van Lengyelországban

A következő tanévre várhatóan megduplázódik, 400 ezerre nő a lengyelországi iskolákba beiratkozott ukrán gyerekek száma – közölte a lengyel oktatási tárca. A beiratkozottak személyesen, de Ukrajnából online is részt vesznek majd az órákon.

Nincs műveleti szünet

Az ukrán elnök szerint az elmúlt héten sokan beszéltek a megszállók tevékenységének állítólagos műveleti szünetéről Donbászban és Ukrajna más részein. Szerinte mindez csak kitaláció, hiszen szombaton is 34 légi csapást indítottak orosz repülőgépek ukrán célpontok ellen.

– Az ukrán hadsereg szilárdan kitart, visszaveri a különböző irányú támadásokat. De még sokat kell tenni annak érdekében, hogy az orosz veszteségek valóban szünetet okozzanak – mondta Volodimir Zelenszkij.

Szándékos gyilkosságokról beszélt az ukrán elnök

Minden orosz katona, aki parancsot ad ukrán civil célpontok elleni támadásra, és mindegyik, amelyik ezt a parancsot végre is hajtja, szándékosan öl. Az ilyen gyilkosokat pedig Ukrajna fel fogja kutatni – mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök emlékeztetett: a náci gyilkosokhoz hasonlóan, akiket akár 90 vagy 100 éves korukban is megtaláltak és bíróság elé állítottak a világon, az orosz katonák számára is elkerülhetetlen lesz a büntetés.

Borítókép: Ukrán katonák menekülnek orosz rakétatámadás közben Kramatorszkban 2022. július 7-én / MTI / AP