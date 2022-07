Csütörtök reggel megjelent a Magyar Közlönyben a fenntartható rezsicsökkentés részletszabályozása, amiből kiderült, hogy az átlagfogyasztás alatt továbbra is mindenki élhet a rezsicsökkentés lehetőségével, de szemben a baloldali álhírekkel és hangulatkeltéssel, az átlag fölött fogyasztók is a világpiaci áraknál jóval kedvezőbben jutnak majd hozzá az energiához. Brüsszel elhibázott szankciós politikája és a szomszédunkban zajló háború miatt drámaian megemelkedtek az energiaárak világszerte, viszont a magyar nemzeti kormány továbbra is egyedülálló módon képes megvédeni a családokat. Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója az Origónak adott interjújában beszélt az új szabályozás hatásairól, a baloldal által terjesztett rezsicsökkentéssel kapcsolatos hazugságokról és Brüsszel autokrata szabályozásairól.

Az átlagfogyasztásig mindenkinek a rezsicsökkentett árat kell majd fizetnie, ami a gáz esetében 1729 m3/év, a villamos energia esetében 2523 kWh/év.

A rezsicsökkentett ár 36 forint/kWh az áram esetében, a lakossági piaci ár 70,1 forint/kWh. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig 102 forint/m3, afölött pedig 747 forint/m3.

A versenypiaci ár a villany esetében 268,9 forint/kWh, a földgáz esetében pedig 1020 forint köbméterenként, vagyis még azok is jócskán a piaci ár alatt fognak fizetni, akik többet fogyasztanak. Azonban a baloldali álhírekkel és pánikkeltéssel ellentétben az áramellátásban 5,6 millió fogyasztóból 4,2 millió átlagfogyasztású vagy az alatti. Gázellátásban 3,5 millió fogyasztóból 2,6 millió átlagfogyasztású vagy az alatti.

Hazugság, hogy a magyarok többsége mostantól kiesik a rezsicsökkentés védelme alól.

Kiszelly Zoltán szerint a mostani változtatásoknak köszönhetően

fenntartható marad a rezsicsökkentés, hiszen az átlagfogyasztás szintjén stabilizálja a kormány az árakat, ezáltal pedig az elszabaduló világpiaci árak közepette is megmarad a rezsicsökkentés.

A baloldal viszont a rezsicsökkentés új szabályainak bejelentése óta folyamatosan kelti a pánikot, ráadásul a különböző baloldali propagandaoldalakon hajmeresztő számítások jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy az embereknek mennyit kell majd fizetniük az új szabályok után. Ezeket a légből kapott adatokat naponta többször közölték, a baloldali véleményvezérek és politikusok pedig újraosztották a közösségi oldalakon.

Kiszelly Zoltán szerint a baloldal próbálta meglovagolni a multinacionális vállalatoknak kiszolgáltatott néhány száz ember részvételével zajló tüntetésszerűségeket, azonban miután rájöttek, hogy őket nem tudják a céljaik megvalósítására felhasználni, új témát kellett találniuk, így került terítékre a rezsicsökkentés.

„A baloldal úgy próbálta meg mosdatni Gyurcsány Ferencet és 2006-os, trágárságoktól hemzsegő őszödi hazugságbeszédét, hogy a rezsicsökkentést a „Fidesz őszödi beszédének” próbálták meg eladni. Ez nyilvánvalóan nem igaz” – fejtette ki.

Kiszelly szerint a baloldal folyamatosan „megszorításokat” emleget a rezsicsökkentés új szabályaival kapcsolatban, holott az átlagfogyasztásig továbbra is megmarad a teljes rezsicsökkentés. A baloldal által közölt pánikkeltő, a köznyugalom megzavarására alkalmas hamis számokkal nyilvánvalóan azt akarták elérni, hogy ebbe az irányba mozduljon el a közbeszéd, de amint kiderültek a részletek, egyből látni lehetett, hogy a baloldal hazudott.

Orbán Viktor miniszterelnöknek sikerült kiharcolnia, hogy továbbra is érkezhessen Magyarországra vezetékeken keresztül olaj Oroszországból, míg a 15 éves, Gazprommal kötött szerződésnek köszönhetően pedig a gázellátás is biztosítva van.

Nemcsak azt kell nézni, hogy mennyit fizetünk érte, hanem azt, hogy nálunk lesz télen is olaj és gáz. Ezzel szemben Nyugat-Európában vagy a lakosságnak jut majd gáz, vagy az iparnak. Ez áll a legújabb brüsszeli „szolidaritási" bejelentéseknek hátterében is

– mondta Kiszelly Zoltán.

