Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője közölte, Európában rendkívül nehéz az energiahelyzet. Energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány – jelentette be. Az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára nőtt, ezért hét pontból álló terv lép életbe az energiaveszélyhelyzet értelmében – mondta a miniszter.

Nagy valószínűséggel Európában nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonban – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

A magyar kormány hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, mely augusztustól lép életbe

– jelentette be a miniszter. Hangsúlyozta: cél, hogy felkészüljünk az előttünk álló energiaválságra. A legfontosabb cél, hogy meg tudjuk védeni a rezsicsökkentést.

A hét pontból álló intézkedéscsomag a következő:

Magyarország 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárdra növeli a hazai gázkitermelést. A kormány felhatalmazta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy további gázkészleteket szerezzen be. A kormány kiviteli tilalmat rendel el az energiahordozókra és a tűzifára (a bértárolás kivétel). A hazai szénbányászatot a lehető legnagyobb mértékben megnövelik. A Mátrai Erőmű jelenleg nem üzemelő blokkjait minél gyorsabban újra kell indítani. A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbításáról már korábban döntött a kormány, ezt most megerősítették. Aki az átlag felett fogyaszt, azt arra kérik, hogy mérsékelje a fogyasztását. A kormány a rezsicsökkentést csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig tartja fenn. Aki ennél többet használ, az a piaci áron vehet energiát. A háztartások háromnegyedét nem érinti ez a korlátozás – ígérte Gulyás Gergely.

A miniszter bejelentését követően Németh Szilárd is megerősítette: a kormány azért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, hogy a rezsicsökkentés továbbra is fenntartható legyen, és a téli időszakban is legyen energiája az országnak. Ezt két eszközzel, a rezsivédelmi alap felállítását és feltöltésével, illetve a ma megszületett döntéssel próbálja elérni. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos tájékoztatása szerint az átlagfogyasztás évente a villany esetében 2523 kilowatt óra, a gáznál pedig évente 1729 köbméter. Havi szinten ez úgy néz ki, hogy 210 kilowatt óra, és 144 köbméter gáz. Rezsivédetten egy átlagfogyasztó a villany tekintetében 7750 forintot fizet, rezsicsökkentés nélkül pedig 50 833 forintot fizetne. A gáz esetében a rezsitámogatott ár 15,833 forint, szemben a piaci árral, amelyért 131,441 forintot kellene havonta fizetni. Németh Szilárd arra is kitért, miszerint a nagycsaládosoknak most is van egy külön kedvezményes fogyasztási limitjük, ami megmarad a következőkben is. Tehát a fogyasztási korlát 2329 köbméter lesz, és miden újszülött gyermek után még háromszáz köbméter kedvezményes fogyasztás adott. A villanynál ez nincs meg, a gáznál ez megmarad – húzta alá.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarországon legyen elegendő gáz télire. A hozzánk érkező mennyiségek eddig nem csökkentek, a tárolók feltöltésével 44 százalékon állunk

– válaszolta az első újságírói kérdésre Gulyás Gergely. A miniszter rögzítette: pazarlást már sehol nem lehet megengedni. Ha nem lesz elég gáz, akkor Magyarországon is van egy lekapcsolási terv – vetítette előre a miniszter, aki azt gondolja, hogy erre nem lesz szükség. Ausztria felől jelenleg nem érkezik gáz, a kieső adag Szerbia felől pótolható – magyarázta Gulyás.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. július 13-án

Forrás: MTI/Kovács Tamás

A Mediaworks Hírcentrumának kérdésére a miniszter azt válaszolta, további korlátozásokat nem terveznek, az életvezetési tanácsoktól tartózkodnának.

Róna Péter ötleteit rossz intézkedéseknek nevezte a miniszter, szerinte mindenki a recessziótól fél, egy ilyen helyzetben a gazdasági tevékenységek adóját megemelni felelőtlenség lenne.

Kifejtette: KATA-ügyben érdemes visszamenni a kályhához. 2012-ben a mostani kormánypártok támogatták csak, a baloldal nem. Akkor a cél az volt, hogy a lakosságnak szolgáltató kisvállalkozóknak egy kisebb mértékű átalányadót vezessenek be. A KATA használata ezután elburjánzott, az eredeti cél már nem érvényesült. A Pénzügyminisztérium adatai szerint jelenleg a katások 2/3-a munkaviszonyt vált ki a vállalkozók esetén.

A szabályozás lehetőséget ad a szabályok kijátszására, ezt most megszüntetik – tisztázta Gulyás. A miniszter szerint nem méltányos, hogy egy ápolónő 180 ezer forint felett adózik, még egy bújtatott foglalkozású katás csak 50 ezret.

A cél, hogy az energiával tudjunk spórolni, emiatt az energiamennyiségtől tették függővé, hogy kinek jár továbbra is a csökkentett ár – válaszolta az ATV felvetésére Gulyás Gergely. A baloldali hírtelevízió riportere arra volt kíváncsi, miért nem azoknak kell többet fizetniük, akik gazdagabbak.

Arra, hogy az árstoppok nélkül a GKI szerint 31 százalékos lenne az infláció Magyarországon, a miniszter úgy reagált: a hagyományosan bevezetett árstoppoknak a hatása öt-hat százalékos csökkenést jelent.

A GKI előrejelzése annyiban viszont megfelel a valóságnak, hogy ezek bármilyen időpontban történő felszabadítása – miután a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért Európában –, komoly inflációs hatással járna. Ilyen lépést azonban nem terveznek – húzta alá.

A kata módosítása kapcsán a tárcavezető jelezte, különböző viták és számítások vannak arról, hogy a kata módosítása milyen többletbevételt jelent a költségvetésnek, ugyanakkor ez nem költségvetési intézkedés volt.

Meglátása szerint ugyanis az nem tartható fenn, hogy valaki a többszörösét adózza, mint más. A mostani szabályozást visszatérésnek tartják az eredeti célokhoz, a további módosításnak pedig nem látják okát.

Az uniós helyreállítási alap, és az akörüli politikai viták kapcsán a miniszter megismételte: azért tartják nagyon károsnak a baloldal, és nemzetközi szövetségeseinek a munkáját, mert ezáltal az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok béremelését is blokkolják.

Ha Donáth Anna nem küzdene olyan lelkesen a hazánknak járó pénzek visszatartásáért, sőt ma ennek megfelelő határozatot fogadott el a LIBE-bizottságban is, sokkal jobbak lennének az esélyeink

– fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely megjegyezte azt is: az elmúlt napokban figyelik Gyurcsány megnövekedett aktivitását is, aki egyebek mellett az ifjúsági tagozatát egy olyan törvény ellen küldte ki tüntetni, amit annak idején ők nem szavaztak meg. – Az országra nézve leselkedő veszélyek közül még egy ilyen válsághelyzetben is értelmezhető nagyságú az, ha Gyurcsány Ferenc a hatalom közelébe akar jutni – tette hozzá.

A kormány külön feladatba adta, hogy a tűzifa készleteket is térképezzék fel, aki fával is tud fűteni, annak ezen a télen többet kell majd fával fűtenie – mondta a miniszter.

A magyar mezőgazdaság egy jó évben képes arra, hogy 20 millió emberről gondoskodjon. Az idei évben az aszály nehezíti a helyzetet, de még így is juthat exportra gabona

– válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely.

Európának feladata és morális kötelessége, hogy a migrációt kibocsájtó országokban a bevándorlást okozó tényezőket orvosoljuk

– jelentette ki egy másik kérdésre válaszolva a miniszter. A Heti TV arra is kíváncsi volt, hogy miből finanszírozza majd a határvédelem vélhetően növekvő költségeit a kormány. Gulyás Gergely elmondta, hogy saját erőnkből tudjuk finanszírozni a védelmet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. július 13-án

Forrás: MTI/Kovács Tamás

A vízhiányról is tett fel kérdést a riporter. Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos elmondta, hogy életmódtanácsokat nem akarnak adni. A kormány nevében nem tudott nyilatkozni a vízgazdálkodásról, de annyit elmondott, hogy a víziközművek helyzete, és a megoldás is körvonalazódott a mai kormányzati egyeztetésen.

Akik az átlag felett fogyasztanak, azoknak a mindenkori piaci árat kell majd fizetniük – mondta egy kérdésre válaszolva a miniszter.

A magyar kormánynak nincs olyan kötelezettsége, hogy más uniós tagállamoknak energiát adjon át – jelentette ki az Index kérdésére válaszolva Gulyás Gergely.

Lapunk arról kérdezte a minisztert, hogy konkrétan honnan lehet még szerezni földgázt, Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy amint lesz konkrétum, bejelentik majd.

Az EU gázelosztási terveit úgy kommentálta, hogy tenni nem tudnak semmit, egy ilyen válsághelyzetben viszont valamit mondani kell, ezért ötletelnek Manfred Weberék.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (b) és Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2022. július 13-án

MTI/Kovács Tamás