„Nem tudtam, de nagyon örülök nekik, hogy ők fizették az ebédünket” – Márki-Zay Péter még a kampány alatt mondta ezt a Mediaworks Hírcentrumnak, azt követően, hogy kiderült, a DatAdat többször is fizethette a politikus ebédjét. Az ügyről először az Index írt, mivel a szerkesztőségük birtokába került egy dokumentum, ami azt bizonyítja, hogy március 17-én, egy étteremben a számlát a DatAdat Professional Kft. nevére állították ki.

A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje ezt követően nyíltan beszélt arról, hogy a DatAdat-cégcsoport segíti a kampányát. De nézzük meg, mi is az a DatAdat. Röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ez Bajnai Gordon és volt titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám adatokat kezelő cége. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó, főleg külföldön tevékenykedő Ebitet 2011-ben alapította Bajnai Gordon. A volt miniszterelnök ezen a társaságon keresztül lépett be a DatAdat-csoportba, amelynek emblematikus vezetői Ficsor Ádám, Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor voltak. Ficsor a Bajnai-kormány titokminisztere volt, míg Szigetvári Viktor a kormányfő kabinetfőnöke.

A DatAdat a mostani kampányban hozzávetőleg egymillió választót érhetett el telefonhívásokkal, SMS-ekkel. Az akciót minden bizonnyal lopott adatbázisok felhasználásával hajtották végre. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke a Mediaworks Hírcentrumnak adott korábbi interjúban beszélt arról, hogy feljelentése nyomán személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt rendelt el nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje most arról beszélt, nem bánta meg, hogy a kampányban Bajnai Gordonék segítették. Mint Márki-Zay Péter mondta:

Ők egy szolgáltatást végeztek, többek között marketingüzenetek kiküldését. Én azt gondolom, hogy ők ezt a szolgáltatást elvégezték. Nincs ezzel gond, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az ő szakmai segítségükért.

De Márki-Zay most egy újabb meglepő teóriával is előállt az üggyel kapcsolatban. Szerinte a Fidesz küldhetett SMS-eket, hogy később a DatAdatra fogják. A politikus arról is beszélt, hogy korrektnek találta a Bajnaival való együttműködést, és azóta is tartják a kapcsolatot, legutóbb például a bajai halfőző fesztiválon találkoztak. Márki-Zay Péter szerint Bajnai le akarta váltani az Orbán-rendszert.

Bajnai Gordon le akarta váltani az Orbán-rendszert, illetve a korrupciót megszüntetni. Ez sajnos Gyurcsány Ferencről nem mondható el

– fogalmazott a politikus.

A DatAdattal kapcsolatban az ORFK azt a tájékoztatást adta, hogy a büntetőeljárás folyamatban van a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál. A nyomozás érdekeire tekintettel azonban egyelőre nem áll módjukban bővebb tájékoztatást adni.