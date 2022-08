Novák Katalin közölte, hogy 40 perces magánaudiencián járt a katolikus egyházfőnél. A találkozónak három fő témája volt: a jövő évben esedékes magyarországi pápalátogatás, az ukrajnai háború és a családok támogatása.

A köztársasági elnök elmondta, hogy a találkozón átadott egy hivatalos meghívólevelet Ferenc pápának, és kérte, hogy jövőre látogasson el Magyarországra. A főpásztor megerősítette, hogy szándékában áll Magyarországra látogatni, így elkezdődhet a pápalátogatás előkészítése – tette hozzá.

Az államfő tájékoztatása szerint a második téma az orosz-ukrán háború volt, amelynek kapcsán megállapították:

közös cél a béke helyreállítása Európában.

– Ferenc pápa a békéért szólal fel, a békéért imádkozik és lehetőségéhez mérten mindent megtesz, hogy a béke követe legyen. Mi magyarok szintén a béke érdekében szólalunk fel, ez a látogatás is a béke iránti elköteleződésünket erősítette meg – fogalmazott az államfő. Ennek kapcsán Ferenc pápa kiemelte azt is, miszerint szükség van női vezetőkre is, akik a béke hírnökei lehetnek a világban. Éppen ezért arra biztatta a köztársasági elnököt, hogy egy ilyen nehéz időszakban is tegyen meg mindent a béke megteremtéséért Ukrajnában.

A harmadik téma pedig

a magyar családpolitika volt, amelynek keretében Ferenc pápa elismerő szavakkal illette a magyar kormány intézkedéseit, illetve azt, hogy miért fontos kiállni és megőrizni a hagyományos családi értékeket.

Mindezek mellett pedig arról is beszéltek, hogy Magyarország az elmúlt évek során milyen sokat tett az üldözött keresztények megsegítéséért, amit a továbbiakban is folytatni fog. Mint mondta, a Vatikán elismeri és támogatja Magyarország munkáját és a Hungary Helps Programot.