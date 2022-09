Varga Judit miniszter asszony és Bóka államtitkár úr most is Brüsszelben tárgyal, a héten Navracsics miniszter úr is, ő a múlt héten is európai uniós biztosokkal folytatott tárgyalásokat. Azt reméljük, hogy ennek megfelelően a bizottság kedvező döntést hoz – fogalmazott a miniszter.