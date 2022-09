Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagja kijevi látogatását követően csütörtökön Ungváron Kárpátalja megye vezetőivel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökségével és más kisebbségi érdekvédelmi szervezetek képviselőivel tárgyalt, és kijelentette: Európa "régi adóssága, hogy megköszönje Kárpátaljának azt az óriási segítséget, amelyet Ukrajna többi régiójának nyújt".

Várhelyi Olivér találkozott Viktor Mikitával, a Kárpátalja Megyei Katonai Közigazgatás elnökével, majd Volodimir Csubirkóval, a megyei tanács (közgyűlés) elnökével. A találkozókról kiadott hivatalos sajtóközlemények szerint a bővítési biztos kijelentette: Kárpátalja mindenkor számíthat mind az ő személyes, mind pedig európai uniós kollégáinak támogatására.

A KMKSZ ungvári székházában Várhelyi Olivér zárt ajtók mögött tárgyalt a szövetség elnökségével, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség vezetőivel, valamint az ukrajnai román kisebbség érdekvédelmi szövetségének felelős titkárával, Aurica Bojescuval.

A kétnapos ukrajnai látogatásáról szólva Várhelyi Olivér elmondta: Európa "régi adóssága, hogy megköszönje Kárpátaljának azt az óriási segítséget, amelyet Ukrajna többi régiójának nyújt". A megyében munkát kapnak a menekültek, be tudnak illeszkedni, "ugyanakkor egy humanitárius központ is Kárpátalja, mivel rajta keresztül érkezik a segítség Ukrajna többi területére" - húzta alá a magyar biztos.

Kárpátalja multietnikus régió, és - szavai szerint - "Ukrajna legjobb nagykövetei azok a kisebbségek, akiknek az anyaországaik az unióban találhatóak".

Ukrajna tagjelölti státuszának megőrzése és majdani európai uniós csatlakozása kapcsán Várhelyi Olivér emlékeztetett arra, hogy ennek egyik politikai feltétele a kisebbségi jogok védelme, érvényesülése, "ezen belül pedig egy új kisebbségi törvény elfogadása".

Barta József, a KMKSZ alelnöke szerint Ukrajna, az ukrán nép "talán a legtöbb áldozatot hozta azért, hogy az Európai Unió tagja legyen". Ezt az irányvonalat maximálisan támogatják a kárpátaljaiak, ezen belül az itt élő magyarok.

Mi azt szeretnénk, hogy Ukrajna teljesítse az európai uniós csatlakozás minden feltételét, így az európai normáknak megfelelő kisebbségpolitika folytatását is - fogalmazott a kárpátaljai politikus.

Kárpátalja közvetlenül négy európai uniós országgal is határos, így érdekelt a minél szorosabb régióközi kapcsolatokban. Barta József kifejtette: a megye a háború ellenére is partneri kapcsolatokat ápol a szomszédos régiókkal és egészében véve Magyarországgal is, amit tovább szeretne fejleszteni, és reméli, hogy országos szinten is helyreáll a korábbi magyar-ukrán jószomszédi viszony - húzta alá a KMKSZ alelnöke.