Ha így volt, és ezt a pénzt a választási kampányra használták, akkor ez törvénytelen - hangsúlyozta.

Emlékeztetett, Márki-Zay Péter már korábban is utalgatott arra, hogy a kampánya mögött esetleg amerikai források lehetnek.

"Kiruccant Amerikába, videókban számolt be róla, hogy ott ő nyíltan pénzt gyűjt a kampányához, meg a politikai építkezéséhez. Aztán 2022. március közepén is beszélt, a kampány kellős közepén, arról, hogy ő szövetséget kötött az Action for Democracy nevű szervezettel" - szólt az előzményekről a bizottság alelnöke.

Halász János kiemelte, az év elején létrehozott Action for Democracy "csupa Soros-emberből áll, és kimondottan a magyar választások befolyásolása volt a célja".

"Még a szervezet vezetője is beszélt róla, hogy a magyar választások inspirálták ennek a szervezetnek a megalapítását. Egy olyan ember ennek a vezetője, Korányi Dávid, aki Bajnai Gordonnak főtanácsadója volt, kül- és biztonságpolitikáért felelős szakállamtitkára" - jegyezte meg.